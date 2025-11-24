Deputado Eduardo Velloso destaca transformação social após inauguração da nova Ponte da Sibéria em Xapuri

O deputado federal Eduardo Velloso participou neste fim de semana da inauguração da nova Ponte da Sibéria, no município de Xapuri, uma obra aguardada há décadas pela população e que agora garante mobilidade segura entre o Centro e o tradicional bairro da Sibéria.

Durante a cerimônia, Velloso caminhou ao lado dos moradores, recebeu abraços, ouviu relatos emocionados e destacou a mudança imediata que a nova estrutura já representa para as famílias.

“Andar no meio do povo, receber tantos abraços, ouvir tantas palavras de carinho e ver a alegria nos olhos das famílias… isso mostra o quanto a nova ponte já mudou a vida de quem vive aqui”, afirmou.

O parlamentar lembrou que a ponte é fruto de anos de espera, esperança e luta da comunidade.

“Finalmente, o povo de Xapuri tem ida e vinda com segurança, tem trânsito livre entre a cidade e o bairro da Sibéria, tem dignidade para trabalhar, estudar e viver melhor”, reforçou.

Velloso também agradeceu ao governador Gladson Cameli e à vice-governadora Mailza Assis pela entrega da obra, classificando-a como um marco para o desenvolvimento local.

“É assim que o Acre avança: com trabalho, união e respeito por quem mais precisa”, disse.

Encerrando sua participação, o deputado destacou que a felicidade da população renova seu compromisso com o município.

“Ver essa população feliz me dá ainda mais força para seguir trabalhando por Xapuri e por todo o nosso Acre”, declarou.