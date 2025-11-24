Tudo sobre Política
Deputado Eduardo Velloso destaca transformação social após inauguração da nova Ponte da Sibéria em Xapuri
O deputado federal Eduardo Velloso participou neste fim de semana da inauguração da nova Ponte da Sibéria, no município de Xapuri, uma obra aguardada há décadas pela população e que agora garante mobilidade segura entre o Centro e o tradicional bairro da Sibéria.
Durante a cerimônia, Velloso caminhou ao lado dos moradores, recebeu abraços, ouviu relatos emocionados e destacou a mudança imediata que a nova estrutura já representa para as famílias.
“Andar no meio do povo, receber tantos abraços, ouvir tantas palavras de carinho e ver a alegria nos olhos das famílias… isso mostra o quanto a nova ponte já mudou a vida de quem vive aqui”, afirmou.
O parlamentar lembrou que a ponte é fruto de anos de espera, esperança e luta da comunidade.
“Finalmente, o povo de Xapuri tem ida e vinda com segurança, tem trânsito livre entre a cidade e o bairro da Sibéria, tem dignidade para trabalhar, estudar e viver melhor”, reforçou.
Velloso também agradeceu ao governador Gladson Cameli e à vice-governadora Mailza Assis pela entrega da obra, classificando-a como um marco para o desenvolvimento local.
“É assim que o Acre avança: com trabalho, união e respeito por quem mais precisa”, disse.
Encerrando sua participação, o deputado destacou que a felicidade da população renova seu compromisso com o município.
“Ver essa população feliz me dá ainda mais força para seguir trabalhando por Xapuri e por todo o nosso Acre”, declarou.
Maria Antônia reforça compromisso com a educação durante encontro com docentes da Comunidade Bananeira
Cumprindo agenda no Vale do Juruá, a deputada estadual Maria Antônia participou, ao lado do ex-prefeito Dêda, de uma reunião com a Comissão do Corpo Docente da Comunidade Bananeira, no município de Rodrigues Alves. O encontro teve como pauta principal a organização da formatura dos alunos da comunidade, um momento aguardado pelas famílias e pelos estudantes.
Durante a conversa, a deputada ouviu as demandas apresentadas pelos professores e, de imediato, colocou-se à disposição para colaborar com a realização da cerimônia, reafirmando seu compromisso com a educação rural e com a valorização das comunidades do interior.
“Foi um encontro produtivo, valioso e cheio de carinho, onde pudemos alinhar ideias e fortalecer ainda mais essa parceria em prol da educação”, destacou Maria Antônia, ressaltando que apoiar iniciativas que celebram o esforço e a trajetória dos estudantes é parte fundamental de seu mandato.
A presença da parlamentar e do ex-prefeito Dêda reforça a importância da união entre lideranças políticas e educadores para garantir que eventos tão simbólicos como a formatura sejam realizados com dignidade, reconhecimento e alegria para todos os envolvidos.
POLÍTICA
POLÍCIA
EDUCAÇÃO
CONCURSO
ESPORTE
