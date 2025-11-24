Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Tudo sobre Política

Deputado Eduardo Velloso destaca transformação social após inauguração da nova Ponte da Sibéria em Xapuri

Publicados

24 de novembro de 2025

Tudo sobre Política

O deputado federal Eduardo Velloso participou neste fim de semana da inauguração da nova Ponte da Sibéria, no município de Xapuri, uma obra aguardada há décadas pela população e que agora garante mobilidade segura entre o Centro e o tradicional bairro da Sibéria.

Durante a cerimônia, Velloso caminhou ao lado dos moradores, recebeu abraços, ouviu relatos emocionados e destacou a mudança imediata que a nova estrutura já representa para as famílias.

“Andar no meio do povo, receber tantos abraços, ouvir tantas palavras de carinho e ver a alegria nos olhos das famílias… isso mostra o quanto a nova ponte já mudou a vida de quem vive aqui”, afirmou.

O parlamentar lembrou que a ponte é fruto de anos de espera, esperança e luta da comunidade.

“Finalmente, o povo de Xapuri tem ida e vinda com segurança, tem trânsito livre entre a cidade e o bairro da Sibéria, tem dignidade para trabalhar, estudar e viver melhor”, reforçou.

Velloso também agradeceu ao governador Gladson Cameli e à vice-governadora Mailza Assis pela entrega da obra, classificando-a como um marco para o desenvolvimento local.

“É assim que o Acre avança: com trabalho, união e respeito por quem mais precisa”, disse.

Encerrando sua participação, o deputado destacou que a felicidade da população renova seu compromisso com o município.

“Ver essa população feliz me dá ainda mais força para seguir trabalhando por Xapuri e por todo o nosso Acre”, declarou.

Tudo sobre Política

Maria Antônia reforça compromisso com a educação durante encontro com docentes da Comunidade Bananeira

Publicados

3 horas atrás

em

24 de novembro de 2025

Por

Cumprindo agenda no Vale do Juruá, a deputada estadual Maria Antônia participou, ao lado do ex-prefeito Dêda, de uma reunião com a Comissão do Corpo Docente da Comunidade Bananeira, no município de Rodrigues Alves. O encontro teve como pauta principal a organização da formatura dos alunos da comunidade, um momento aguardado pelas famílias e pelos estudantes.

Durante a conversa, a deputada ouviu as demandas apresentadas pelos professores e, de imediato, colocou-se à disposição para colaborar com a realização da cerimônia, reafirmando seu compromisso com a educação rural e com a valorização das comunidades do interior.

“Foi um encontro produtivo, valioso e cheio de carinho, onde pudemos alinhar ideias e fortalecer ainda mais essa parceria em prol da educação”, destacou Maria Antônia, ressaltando que apoiar iniciativas que celebram o esforço e a trajetória dos estudantes é parte fundamental de seu mandato.

A presença da parlamentar e do ex-prefeito Dêda reforça a importância da união entre lideranças políticas e educadores para garantir que eventos tão simbólicos como a formatura sejam realizados com dignidade, reconhecimento e alegria para todos os envolvidos.

