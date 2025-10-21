Tudo sobre Política
Deputado Eduardo Velloso destaca avanços na saúde ocular e confirma pré-candidatura ao Senado pelo Acre
O deputado federal Eduardo Velloso (União Brasil-AC), visando uma candidatura ao senado, apresentou suas principais propostas voltadas à saúde ocular e ao atendimento de pessoas com autismo. Médico oftalmologista, Velloso afirmou que o Acre deve servir como base para a implementação de políticas nacionais voltadas ao combate da cegueira evitável e à ampliação do acesso à oftalmologia, especialmente em regiões remotas.
Entre as iniciativas, o parlamentar destacou o Projeto de Lei 1384/23, que propõe a inclusão da oftalmologia na atenção primária à saúde, permitindo que municípios de pequeno porte possam contratar especialistas e prevenir doenças como catarata e complicações do diabetes. Ele também citou o PL 5286/23, que obriga exames oftalmológicos para ingresso nas escolas, e o PL 3212/23, que institui o “teste do olhinho expandido” no SUS, capaz de detectar precocemente doenças oculares em recém-nascidos.
Na área do autismo, Velloso apresentou o PL 1459/25, que cria os Centros Psicopedagógicos em Saúde Mental para Crianças e Adolescentes no SUS, voltados ao diagnóstico e acompanhamento de transtornos do neurodesenvolvimento. O deputado também destacou o projeto Mentes Azuis, desenvolvido no Acre em parceria com o governo estadual, que oferece apoio e capacitação a famílias e profissionais que lidam com o Transtorno do Espectro Autista (TEA) em 18 municípios.
Outro destaque do mandato é o programa “Veja Mais Brasil”, que utiliza a telemedicina para conectar oftalmologistas a municípios sem especialistas. A proposta busca reduzir custos e deslocamentos, além de garantir atendimento mais ágil à população. “O Acre pode ser o laboratório dessa transformação”, afirmou Velloso.
Durante a entrevista, o deputado confirmou sua pré-candidatura ao Senado Federal pelo União Brasil, ressaltando que a decisão se baseia no trabalho concreto desenvolvido na área da saúde. Segundo ele, mais de 43 mil cirurgias oftalmológicas e 37 mil atendimentos gratuitos já foram realizados em todo o estado, incluindo áreas indígenas e reservas extrativistas.
Ao comentar o cenário eleitoral, Eduardo Velloso afirmou que sua candidatura se diferencia pela entrega de resultados e não apenas por promessas. “Enquanto outros apresentam intenções, eu apresento realizações. A população quer quem já provou que sabe fazer”, declarou.
Para o deputado, o Acre precisa de representantes comprometidos com resultados práticos. “Minha candidatura é a de quem não promete, mas entrega”, concluiu Velloso, reforçando que sua atuação continuará focada em garantir acesso à saúde e qualidade de vida para todos os acreanos.
Deputado Tanízio Sá articula Audiência Pública sobre regularização fundiária da Gleba Itaúba
(Assessoria) – Em uma iniciativa voltada à garantia dos direitos fundiários de centenas de famílias acreanas, o deputado estadual Tanízio Sá esteve reunido com a presidente do Instituto de Terras do Acre (Iteracre), Gabriela Câmara, para alinhar os preparativos da Audiência Pública que será realizada no próximo 27 de outubro, na Câmara de Vereadores de Manoel Urbano.
O encontro teve como foco a regularização fundiária da Gleba Itaúba, uma demanda histórica e sensível para os moradores da região, que há anos vivem em propriedades sem o título definitivo de suas terras. Segundo o parlamentar, a audiência busca reunir autoridades dos três níveis de governo — estadual, federal e municipal — para debater soluções concretas que assegurem segurança jurídica, acesso ao crédito rural e valorização da produção local.
> “Apresentei à presidente Gabriela Câmara a realidade enfrentada pelos moradores da Gleba Itaúba. São famílias que vivem, produzem e dependem dessas terras para seu sustento, mas que ainda não têm o reconhecimento legal de suas propriedades. A regularização é um passo essencial para garantir dignidade e desenvolvimento à região”, destacou Tanízio Sá.
A presidente do Iteracre confirmou presença na audiência e anunciou que o evento contará com representantes da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), do Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac), além de outros órgãos estratégicos.
A expectativa é que a audiência pública se torne um marco na luta pela titulação definitiva das terras da Gleba Itaúba, promovendo avanços concretos para os produtores rurais e fortalecendo o compromisso do poder público com o desenvolvimento sustentável e a justiça social no interior do Acre.
A Audiência Pública será aberta à comunidade e acontecerá às 9h da manhã, no plenário da Câmara Municipal de Manoel Urbano.
