Deputado Eduardo Velloso destaca avanços na saúde ocular e confirma pré-candidatura ao Senado pelo Acre

O deputado federal Eduardo Velloso (União Brasil-AC), visando uma candidatura ao senado, apresentou suas principais propostas voltadas à saúde ocular e ao atendimento de pessoas com autismo. Médico oftalmologista, Velloso afirmou que o Acre deve servir como base para a implementação de políticas nacionais voltadas ao combate da cegueira evitável e à ampliação do acesso à oftalmologia, especialmente em regiões remotas.

Entre as iniciativas, o parlamentar destacou o Projeto de Lei 1384/23, que propõe a inclusão da oftalmologia na atenção primária à saúde, permitindo que municípios de pequeno porte possam contratar especialistas e prevenir doenças como catarata e complicações do diabetes. Ele também citou o PL 5286/23, que obriga exames oftalmológicos para ingresso nas escolas, e o PL 3212/23, que institui o “teste do olhinho expandido” no SUS, capaz de detectar precocemente doenças oculares em recém-nascidos.

Na área do autismo, Velloso apresentou o PL 1459/25, que cria os Centros Psicopedagógicos em Saúde Mental para Crianças e Adolescentes no SUS, voltados ao diagnóstico e acompanhamento de transtornos do neurodesenvolvimento. O deputado também destacou o projeto Mentes Azuis, desenvolvido no Acre em parceria com o governo estadual, que oferece apoio e capacitação a famílias e profissionais que lidam com o Transtorno do Espectro Autista (TEA) em 18 municípios.

Outro destaque do mandato é o programa “Veja Mais Brasil”, que utiliza a telemedicina para conectar oftalmologistas a municípios sem especialistas. A proposta busca reduzir custos e deslocamentos, além de garantir atendimento mais ágil à população. “O Acre pode ser o laboratório dessa transformação”, afirmou Velloso.

Durante a entrevista, o deputado confirmou sua pré-candidatura ao Senado Federal pelo União Brasil, ressaltando que a decisão se baseia no trabalho concreto desenvolvido na área da saúde. Segundo ele, mais de 43 mil cirurgias oftalmológicas e 37 mil atendimentos gratuitos já foram realizados em todo o estado, incluindo áreas indígenas e reservas extrativistas.

Ao comentar o cenário eleitoral, Eduardo Velloso afirmou que sua candidatura se diferencia pela entrega de resultados e não apenas por promessas. “Enquanto outros apresentam intenções, eu apresento realizações. A população quer quem já provou que sabe fazer”, declarou.

Para o deputado, o Acre precisa de representantes comprometidos com resultados práticos. “Minha candidatura é a de quem não promete, mas entrega”, concluiu Velloso, reforçando que sua atuação continuará focada em garantir acesso à saúde e qualidade de vida para todos os acreanos.