Deputado Eduardo Velloso acompanha de perto as ações da Caravana do TEA, que leva suporte às famílias em Porto Acre e Bujari
Caravana do TEA visita Porto Acre e Bujari com presença do deputado federal Eduardo Velloso.
A Caravana do TEA percorreu os municípios de Porto Acre e Bujari, levando acolhimento, informação e orientação às famílias de crianças com Transtorno do Espectro Autista. A iniciativa, que já vem ganhando destaque em todo o Acre, é fruto de uma emenda parlamentar do deputado federal Eduardo Velloso.
Durante as atividades, Velloso acompanhou de perto o trabalho das equipes, conversou com famílias e destacou a importância do projeto para a inclusão e o cuidado com quem mais necessita.
“Ver o sorriso das crianças e a gratidão das famílias é o que dá sentido ao nosso trabalho. Seguimos firmes para ajudar quem mais precisa”, afirmou o parlamentar.
A Caravana do TEA tem realizado ações voltadas à formação de pais, responsáveis e profissionais, além de oferecer apoio especializado para fortalecer a rede de atendimento às pessoas com autismo.
O deputado fez questão de agradecer à Fapac e ao presidente da instituição, Moisés Diniz, pelo apoio fundamental na construção e execução do projeto. “São parceiros essenciais nessa caminhada pela inclusão”, destacou Velloso.
Deputado Tanízio Sá e vice-governadora Mailza Assis participam de evento histórico na Aldeia Boaçu, em Manoel Urbano
(Wesley Tavares) – O deputado estadual Tanízio Sá (MDB) participou das comemorações do aniversário da Aldeia Boaçu, localizada no Alto Rio Purus, em Manoel Urbano, realizadas entre os dias 28, 29 e 30 de outubro. O evento reuniu lideranças de 15 aldeias indígenas da região, entre elas Boaçu, Apuí, Santa Júlia, Bela Vista, Ipiranga, Maloca e Paixoba.
Durante a programação, estiveram presentes o secretário municipal de Saúde, Fransuar Sardes, o chefe do Polo Base do Distrito Sanitário de Saúde Indígena do Alto Rio Purus, Rodrigo Cardeal, o vereador Messias Cardeal e a coordenadora do Núcleo de Educação de Manoel Urbano, Davina Soares.
O parlamentar destacou o trabalho que tem realizado em favor dos povos indígenas do Alto Purus. Segundo ele, foi por meio de sua articulação que a Energisa realizou a instalação de vários kits de placas solares nas comunidades ao longo do rio. Tanízio também destinou emendas parlamentares para a aquisição de kits de casas de farinha, a compra de nove mil pintos destinados à criação de aves e para a reforma da Casa do Índio em Manoel Urbano.
Além disso, através do deputado, a Secretaria de Educação do Estado, em parceria com o Núcleo de Educação de Manoel Urbano, contratou um professor de Língua Portuguesa para atender os indígenas da Aldeia Boaçu, considerando que muitos ainda não dominam o português. A medida foi comemorada pelos moradores, que há anos pediam apoio para o fortalecimento da educação local.
Durante o evento, o programa estadual “Juntos pelo Acre”, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), realizou a entrega de 1.500 kits de roupas novas do Vestuário Social, contemplando famílias indígenas de várias aldeias da região.
A coordenadora do programa, Ieidna Silva, ressaltou a importância da ação. “Foi um momento especial, em que pudemos atender centenas de famílias com roupas novas e de qualidade. A presença do deputado Tanízio e o apoio das lideranças locais mostram que o trabalho conjunto chega até as comunidades mais distantes”, afirmou.
A celebração contou ainda com a presença da vice-governadora Mailza Assis, que visitou a aldeia na quarta-feira (29). Foi a primeira vez, em 26 anos de fundação da Aldeia Boaçu, que um vice-governador esteve no local. “Fiquei muito feliz em participar desse momento histórico. É gratificante ver o quanto a união entre governo, parlamentares e lideranças indígenas tem trazido resultados concretos para a região do Purus”, declarou a vice-governadora.
O cacique Berna, anfitrião da Aldeia Boaçu, destacou a atenção que Tanízio Sá tem dado às comunidades indígenas. “O deputado Tanízio tem um carinho grande pela nossa aldeia. Graças ao apoio dele, hoje temos energia, acesso à internet e equipamentos para o trabalho nas casas de farinha. Ele sempre olhou por nós, desde o tempo em que era prefeito”, disse.
Já o cacique Sicô, liderança da Aldeia Santa Júlia, reforçou a importância da presença do parlamentar. “O deputado é um amigo do nosso povo. Ele não vem aqui só em época de festa, ele acompanha nossas necessidades e ajuda a resolver. Isso faz muita diferença pra gente que vive no Alto Purus”, afirmou.
As comemorações marcaram um dos momentos mais importantes do ano para as comunidades indígenas do Alto Purus, reunindo autoridades, lideranças e famílias em três dias de celebração, cultura e reafirmação das tradições.
