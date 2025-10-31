Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Deputado Eduardo Velloso acompanha de perto as ações da Caravana do TEA, que leva suporte às famílias em Porto Acre e Bujari

31 de outubro de 2025

Caravana do TEA visita Porto Acre e Bujari com presença do deputado federal Eduardo Velloso.

A Caravana do TEA percorreu os municípios de Porto Acre e Bujari, levando acolhimento, informação e orientação às famílias de crianças com Transtorno do Espectro Autista. A iniciativa, que já vem ganhando destaque em todo o Acre, é fruto de uma emenda parlamentar do deputado federal Eduardo Velloso.

Durante as atividades, Velloso acompanhou de perto o trabalho das equipes, conversou com famílias e destacou a importância do projeto para a inclusão e o cuidado com quem mais necessita.

“Ver o sorriso das crianças e a gratidão das famílias é o que dá sentido ao nosso trabalho. Seguimos firmes para ajudar quem mais precisa”, afirmou o parlamentar.

A Caravana do TEA tem realizado ações voltadas à formação de pais, responsáveis e profissionais, além de oferecer apoio especializado para fortalecer a rede de atendimento às pessoas com autismo.

O deputado fez questão de agradecer à Fapac e ao presidente da instituição, Moisés Diniz, pelo apoio fundamental na construção e execução do projeto. “São parceiros essenciais nessa caminhada pela inclusão”, destacou Velloso.

