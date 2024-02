Deputado Eduardo Ribeiro destaca produtividade e apresenta propostas na Assembleia Legislativa do Acre

Foto: Sérgio Vale

(Aleac) – Na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), o deputado Eduardo Ribeiro (PSD) expressou gratidão aos colegas e otimismo para o ano de 2024, visando superar a produtividade do ano anterior. Destacando a importância de debates pluralistas e embates construtivos, ele ressaltou que o principal beneficiário dessas discussões é a população acreana, reafirmando o compromisso do legislativo com o bem-estar dos cidadãos.

Além de discutir o panorama legislativo, o parlamentar anunciou a apresentação de um pacote de propostas em consonância com a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Entre elas, destaca-se a instituição do Dia Estadual das Prerrogativas da Advocacia do Acre, com o objetivo de fortalecer a atuação da categoria.

Outra medida proposta diz respeito à aceitação de procurações outorgadas por advogados perante os órgãos públicos estaduais, sem a necessidade de reconhecimento de firma em cartório. Esta medida, segundo o deputado, visa simplificar os processos administrativos e fortalecer tanto a sociedade quanto a advocacia local.

Ribeiro fez um apelo aos seus colegas parlamentares para que analisem e aprovem essas propostas, destacando os benefícios que trarão para a população e para a classe advocatícia.

O deputado reafirmou o compromisso do legislativo com o povo acreano e encerrou sua participação na sessão com a expectativa de um ano de debates produtivos e avanços legislativos em prol do estado.

Ribeiro também comentou sobre a abertura de uma sindicância contra a policial civil Ecilândia Marques, que denunciou as péssimas condições de trabalho na Delegacia do Conjunto Cidade do Povo.

“O corregedor errou, cometeu excessos. A oposição vem, faz um apontamento, a situação vem e fala sobre o tema. Essa é a Assembleia, esse é o nosso papel. Também não precisamos transformar isso num grande redemoinho, temos um governo que precisa avançar em muitos aspectos, mas, que tem se mostrado democrático e isso é importante que se diga. A Aleac está ao lado da servidora e tudo será resolvido ”, finalizou.