Deputado Eduardo Ribeiro destaca importância da inovação e pesquisa para o desenvolvimento do Acre

Deputado Eduardo Ribeiro – Foto: Sérgio Vale

Andressa Oliveira Aleac – Durante sessão ordinária realizada na manhã desta terça-feira (17), na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) o deputado Eduardo Ribeiro (PSD) falou sobre a importância de investir recursos na inovação, pesquisa e tecnologia para o progresso do Estado.

O parlamentar destacou a comemoração do Dia da Ciência e Tecnologia, que ocorreu ontem, e o lançamento do “Aquiri Valley”, um sistema desenvolvido pela união de diversas startups locais.

Ribeiro citou a aprovação da Lei de Inovação nº 4.132/2023, que criou o Conselho Estadual de Inovação, Ciência e Tecnologia. Ele também destacou ser extrema importância investir no setor, enfatizando que o incentivo à pesquisa é fundamental para o desenvolvimento do Acre. Citou ainda, a presença de integrantes da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Acre (Fapac) na sessão. A Fundação é presidida pelo ex-deputado Moisés Diniz.

“Não existe desenvolvimento no Estado se não incentivarmos a pesquisa. Por isso, faço um apelo aos colegas parlamentares, para que destinem emendas que possam apoiar as pesquisas locais. Essa é uma contribuição essencial para o progresso do Acre”, pontuou.

No encerramento de seu discurso, o deputado parabenizou todos aqueles que trabalham no setor de startups no Estado, reconhecendo o esforço e a dedicação desses empreendedores para impulsionar a inovação e a economia local.