Deputado André da Droga Vale visita governadora Mailza Gomes e coloca mandato à disposição

O deputado estadual André da Droga Vale (Podemos), fez uma visita de cortesia a governadora em exercício, Mailza Assis (Progressistas), para colocar o mandato à disposição das propostas do governo em prol dos municípios acreanos. O parlamentar do Podemos já compõe a base do governo estadual desde a legislação anterior.

Além de colocar o mandato a disposição para auxiliar a gestão na Aleac. André pediu a governadora que tivesse um olhar especial pelos 22 municípios acreanos.

Conterrâneos do município de Senador Guiomard, André da Droga Vale também fez um pedido espacial em favor da população de Senador Guiomard.

Mailza Assis agradeceu ao deputado pela visita e diz: “Feliz em receber o deputado André. Desde o ano passado que faz parte da nossa base. É um parlamentar que tem um olhar de carinho e trabalho pelo Acre, por isso, pode contar com a nossa parceria. É dialogando e distribuindo as ideias entre a gente que vamos encontrar a solução dos problemas “, afirma a governadora.

Para o deputado André , o mandato está disponível do governo e da população dos vinte e dois municípios do Acre. ” Nossa visita é para pedir ao governo que tenha um olhar carinhoso pela população dos vinte e dois municípios. São milhares de pessoas que tanto precisam das políticas públicas do governo. Também pedimos que ela tenha esse carinho, em especial, pela população do Quinari. Já que ela é de lá e eu morei 18 anos também. Com investimento voltado ao município, como está sendo agora com o mutirão de cirurgias ” , afirma o parlamentar.

E Veja Também no Portal 3 de Julho – Rio

Veja o Vídeo Abaixo: O Museu da República é um museu histórico cuja sede é o Palácio do Catete, situado no bairro do Catete, zona sul da cidade do Rio de Janeiro. O Palácio do Catete é um importante exemplar da arquitetura neoclássica brasileira do final do século XIX. A missão do Museu da República é preservar, investigar e comunicar os objetos e documentos que testemunham a memória e a história da forma de governo republicana no Brasil. Integra a estrutura do Instituto Brasileiro de Museus, autarquia federal vinculada à Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo.