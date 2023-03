Deputado André da Droga Vale propõe que deputados estaduais realizem caravana em defesa da BR-364

Na manhã desta quarta-feira (1), o deputado estadual André da Droga Vale ( Podemos), presidente da Comissão de Obras Públicas, Transporte e Comunicação, durante a reunião na comissão para tratar da recuperação da BR-364, propôs a realização de uma caravana, para percorrer o trecho da rodovia a partir de Rio Branco até Cruzeiro do Sul, na região do Vale do Juruá.

Depois de percorrer a rodovia, os deputados devem se reunir com os senadores e deputados federais e cobrar deles o envio de emendas para solucionar a situação caótica da BR-364. ” Essa BR-364 é muito importante. Antes nossa maior dificuldade eram as pontes e foram construídas. Agora a Aleac tem que tomar uma posição e cobrar dos nossos deputados que eles mandem recursos, porque estão lá para ajudar o povo do Acre”.

A reunião contou com a presença dos deputados Gilberto Lira, Tanizio de Sá, Geni Diniz , Eduardo Ribeiro, Antônia Sales e Pedro Longo.

Ainda na reunião, o parlamentar propôs a convocação do diretor do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte ( DNIT), no Acre, pata tratar do assunto na comissão.

