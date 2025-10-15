Deputada Socorro Neri tem papel decisivo na aprovação do PL que cria a Política Nacional de Indução à Docência

A Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei nº 3824/2023, que institui a Política Nacional de Indução à Docência na Educação Básica – Mais Professores para o Brasil. A relatoria da proposta ficou a cargo da deputada federal Socorro Neri (PP-AC), que desempenhou papel fundamental na construção e articulação do texto aprovado. O projeto tem como objetivo central enfrentar a escassez de professores nas redes públicas de ensino, um problema que afeta todo o país, mas é especialmente crítico nas regiões Norte e Nordeste.

Com uma trajetória marcada pela defesa da educação pública, Socorro Neri conduziu a relatoria do projeto com sensibilidade e compromisso, destacando a urgência de medidas concretas para combater a escassez de docentes nas redes públicas, sobretudo nas regiões Norte e Nordeste, onde o desafio é ainda maior.

O PL 3824/2023 propõe um conjunto integrado de ações para atrair, formar e manter docentes na educação básica pública. Entre as medidas previstas estão a oferta de bolsas de estudo para estudantes de licenciatura com bom desempenho acadêmico, o incentivo financeiro e pedagógico para o exercício da docência em áreas de difícil provimento, além de programas de tutoria e acompanhamento profissional para novos professores, garantindo uma transição mais sólida entre a formação e o exercício da profissão.

Outro ponto importante do projeto relatado por Socorro Neri é o fortalecimento da formação docente vinculada ao “chão da escola”, aproximando os cursos de licenciatura da realidade das salas de aula. A proposta também prevê ações de valorização e permanência na carreira, como incentivos à formação continuada, acompanhamento pedagógico e melhoria das condições de trabalho dos educadores. Para a deputada, a valorização do professor é condição essencial para o avanço da qualidade do ensino no país.

“O Brasil precisa de políticas que tornem a docência uma escolha viável e atrativa. Formar bons professores e garantir que eles permaneçam em sala de aula é o caminho para uma educação pública de qualidade”, afirmou a parlamentar.

A aprovação do projeto ocorre em um momento simbólico — na semana em que se celebra o Dia dos Professores (15 de outubro) — e reafirma o compromisso de Socorro Neri com a educação pública e com os profissionais que a constroem diariamente. A deputada, que é professora e ex-gestora da área educacional, tem se destacado na Câmara por sua atuação técnica, dialogada e voltada à defesa de políticas estruturantes para o setor.

O que prevê o Projeto de Lei nº 3824/2023 – Mais Professores para o Brasil

Bolsas de incentivo: auxílio financeiro a estudantes de licenciatura com bom desempenho acadêmico;

Atuação em áreas carentes: estímulo para que novos docentes atuem em regiões com déficit de professores, especialmente no Norte e Nordeste;

Tutoria e mentoria profissional: acompanhamento de professores iniciantes por docentes experientes, garantindo apoio nos primeiros anos da carreira;

Formação conectada à prática escolar: aproximação entre universidades e escolas públicas, integrando teoria e prática desde o início da licenciatura;

Valorização e permanência na carreira: políticas de formação continuada, incentivo salarial e melhores condições de trabalho;

Integração federativa: ações articuladas entre União, Estados e Municípios para fortalecer a educação básica em todo o país.

Com a criação da Política Nacional de Indução à Docência, o Brasil avança na formulação de uma política permanente para o fortalecimento da carreira docente, integrando universidades, escolas e governos estaduais e municipais. A iniciativa é vista como um passo estratégico para garantir educação de qualidade, equidade regional e valorização dos profissionais que formam o futuro do país.