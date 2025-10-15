Tudo sobre Política
Deputada Socorro Neri tem papel decisivo na aprovação do PL que cria a Política Nacional de Indução à Docência
Tudo sobre Política
A Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei nº 3824/2023, que institui a Política Nacional de Indução à Docência na Educação Básica – Mais Professores para o Brasil. A relatoria da proposta ficou a cargo da deputada federal Socorro Neri (PP-AC), que desempenhou papel fundamental na construção e articulação do texto aprovado. O projeto tem como objetivo central enfrentar a escassez de professores nas redes públicas de ensino, um problema que afeta todo o país, mas é especialmente crítico nas regiões Norte e Nordeste.
Com uma trajetória marcada pela defesa da educação pública, Socorro Neri conduziu a relatoria do projeto com sensibilidade e compromisso, destacando a urgência de medidas concretas para combater a escassez de docentes nas redes públicas, sobretudo nas regiões Norte e Nordeste, onde o desafio é ainda maior.
O PL 3824/2023 propõe um conjunto integrado de ações para atrair, formar e manter docentes na educação básica pública. Entre as medidas previstas estão a oferta de bolsas de estudo para estudantes de licenciatura com bom desempenho acadêmico, o incentivo financeiro e pedagógico para o exercício da docência em áreas de difícil provimento, além de programas de tutoria e acompanhamento profissional para novos professores, garantindo uma transição mais sólida entre a formação e o exercício da profissão.
Outro ponto importante do projeto relatado por Socorro Neri é o fortalecimento da formação docente vinculada ao “chão da escola”, aproximando os cursos de licenciatura da realidade das salas de aula. A proposta também prevê ações de valorização e permanência na carreira, como incentivos à formação continuada, acompanhamento pedagógico e melhoria das condições de trabalho dos educadores. Para a deputada, a valorização do professor é condição essencial para o avanço da qualidade do ensino no país.
“O Brasil precisa de políticas que tornem a docência uma escolha viável e atrativa. Formar bons professores e garantir que eles permaneçam em sala de aula é o caminho para uma educação pública de qualidade”, afirmou a parlamentar.
A aprovação do projeto ocorre em um momento simbólico — na semana em que se celebra o Dia dos Professores (15 de outubro) — e reafirma o compromisso de Socorro Neri com a educação pública e com os profissionais que a constroem diariamente. A deputada, que é professora e ex-gestora da área educacional, tem se destacado na Câmara por sua atuação técnica, dialogada e voltada à defesa de políticas estruturantes para o setor.
O que prevê o Projeto de Lei nº 3824/2023 – Mais Professores para o Brasil
-
Bolsas de incentivo: auxílio financeiro a estudantes de licenciatura com bom desempenho acadêmico;
-
Atuação em áreas carentes: estímulo para que novos docentes atuem em regiões com déficit de professores, especialmente no Norte e Nordeste;
-
Tutoria e mentoria profissional: acompanhamento de professores iniciantes por docentes experientes, garantindo apoio nos primeiros anos da carreira;
-
Formação conectada à prática escolar: aproximação entre universidades e escolas públicas, integrando teoria e prática desde o início da licenciatura;
-
Valorização e permanência na carreira: políticas de formação continuada, incentivo salarial e melhores condições de trabalho;
-
Integração federativa: ações articuladas entre União, Estados e Municípios para fortalecer a educação básica em todo o país.
Com a criação da Política Nacional de Indução à Docência, o Brasil avança na formulação de uma política permanente para o fortalecimento da carreira docente, integrando universidades, escolas e governos estaduais e municipais. A iniciativa é vista como um passo estratégico para garantir educação de qualidade, equidade regional e valorização dos profissionais que formam o futuro do país.
Tudo sobre Política
Maria Antônia libera emenda no valor de R$ 100 mil para produtores rurais de Porto Acre e reforça compromisso com o setor agrícola
A deputada estadual Maria Antônia (PP-AC) reafirmou seu compromisso com o desenvolvimento da agricultura familiar ao destinar uma emenda parlamentar no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para a Associação dos Produtores Rurais do Ramal Nova Esperança e circunvizinhança, localizada no município de Porto Acre.
O recurso será utilizado para a aquisição de um arado de disco, equipamento essencial para o preparo do solo e o aumento da produtividade das famílias que vivem da agricultura na região. A iniciativa representa mais um passo concreto da parlamentar em apoio aos produtores rurais, que enfrentam desafios diários para manter e ampliar suas atividades.
Durante a visita à comunidade, Maria Antônia esteve acompanhada de seu esposo, o ex-prefeito Dêda, e foi recebida pelo presidente da Associação, Leandro Tavares, além de dezenas de produtores locais. Na ocasião, a deputada destacou que seu mandato tem como prioridade fortalecer o campo e garantir mais dignidade às famílias que vivem do trabalho rural.
“Nosso compromisso é com quem faz a agricultura acontecer. É com os homens e mulheres que levantam cedo para produzir o alimento que chega à mesa das famílias acreanas. Essa emenda é uma forma de reconhecer esse esforço e contribuir com o desenvolvimento das comunidades rurais”, afirmou Maria Antônia.
A entrega da emenda reforça o papel da deputada como uma das parlamentares que mais têm investido em ações voltadas ao setor produtivo no interior do Acre, demonstrando sensibilidade e compromisso com as necessidades reais da população rural.
Márcio Alecio destaca fortalecimento da agricultura familiar no Acre com ações conjuntas da Conab e do Incra que já beneficiam milhares de famílias
Deputada Socorro Neri tem papel decisivo na aprovação do PL que cria a Política Nacional de Indução à Docência
Prefeitura de Epitaciolândia realiza premiação para alunos e professores destaque nos simulados do SAEB
Maria Antônia libera emenda no valor de R$ 100 mil para produtores rurais de Porto Acre e reforça compromisso com o setor agrícola
Incompetência: Governo Gladson Cameli transforma a educação em caos e entrega fardamento escolar quando o ano letivo já está terminando
POLÍTICA
Márcio Alecio destaca fortalecimento da agricultura familiar no Acre com ações conjuntas da Conab e do Incra que já beneficiam milhares de famílias
Conab e Incra fortalecem agricultura familiar e garantem dignidade às famílias do campo no Acre. O Governo Federal, por meio...
Incompetência: Governo Gladson Cameli transforma a educação em caos e entrega fardamento escolar quando o ano letivo já está terminando
Vergonhoso! Gladson Cameli entrega fardamento dos estudantes prestes ao fim do ano letivo A desorganização e a falta de planejamento...
Vereador Eber Machado cobra coragem do prefeito Bocalom e denuncia “máfia do transporte” em Rio Branco
Máfia do transporte domina Rio Branco”, diz Eber Machado – Foto: Reprodução/ Vereador Eber Machado (MDB) fez duras críticas à...
POLÍCIA
Em Rio Branco, Polícia Federal deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
PF deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro – Imagem: Ilustração/ PF A Polícia Federal, em...
Repercussão: APROSEB emite nota pública sobre agressão de segurança durante Festival de Praia em Brasiléia
A Associação dos Profissionais de Segurança de Epitaciolândia e Brasiléia (APROSEB) divulgou, neste domingo (14), uma nota pública repudiando a...
Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força
O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia...
EDUCAÇÃO
Prefeitura de Epitaciolândia realiza premiação para alunos e professores destaque nos simulados do SAEB
A Prefeitura Municipal de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, promoveu uma significativa cerimônia de premiação e reconhecimento...
Prefeitura Jerry Correia entrega kits de fardamento escolar para alunos da zona rural de Assis Brasil
Crianças da rede municipal de ensino de Assis Brasil participaram de um momento especial de lazer no Clube Sinteac, em...
Escola Bela Flor realiza mais uma edição do Sarau Literário com destaque para a criatividade dos alunos
A Escola Bela Flor foi palco de mais uma edição do Sarau Literário, um evento que reuniu alunos do 1º...
CONCURSO
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
ESPORTE
Copa de Futebol Master Rei Pelé terá continuidade nesta segunda-feira em Cruzeiro do Sul
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Diretoria de Esportes e Lazer, dará continuidade nesta segunda-feira, 13, no...
Prefeitura de Cruzeiro do Sul abre 3ª Edição da Copa de Futebol Master Rei Pelé no estádio O Cruzeirão
Assessoria – Neste sábado, 11, o estádio O Cruzeirão foi palco da cerimônia de abertura da 3ª Edição da Copa...
3ª edição da Copa de Futebol Master Rei Pelé será oficialmente aberta neste sábado em Cruzeiro do Sul
Assessoria – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Diretoria de Esportes e Lazer realizará neste sábado, 11,...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Tudo sobre Política7 dias atrás
Petecão articula vinda ao Acre de referência nacional em autismo para fortalecer ações de inclusão e conscientização
-
Política7 dias atrás
Kamai denuncia retrocesso e defende Agentes Comunitários de Saúde e de Endemias: “Bocalom tenta destruir o PCCR e punir quem cuida do povo”
-
Tudo sobre Política7 dias atrás
Deputada Socorro Neri vota sim à PEC 14/2021 e garante vitória histórica para os Agentes Comunitários de Saúde e de Endemias
-
Tudo sobre Política7 dias atrás
Deputado Tanízio Sá reforça pedido ao Deracre por operação tapa-buracos no município de Sena Madureira