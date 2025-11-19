Tudo sobre Política
Deputada Socorro Neri se reúne com prefeita Rosana Gomes para fortalecer ações em Senador Guiomard
Em agenda nesta quarta-feira, 18, a deputada federal Socorro Neri esteve na Prefeitura de Senador Guiomard para uma reunião institucional com a prefeita Rosana Gomes. O encontro teve como objetivo alinhar prioridades e ampliar parcerias para o fortalecimento de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento do município.
Durante a reunião, foram discutidas diversas ações com foco especial no atendimento direto à população. Para a deputada, a cooperação entre os poderes é fundamental para garantir resultados concretos.
“A boa política se constrói com diálogo e compromisso. Estar em Senador Guiomard ao lado da prefeita Rosana Gomes é reafirmar que seguimos trabalhando juntas pelo bem coletivo, ouvindo as demandas do município e buscando soluções que impactem positivamente a vida das pessoas”, destacou Socorro Neri.
A prefeita Rosana Gomes agradeceu a visita e ressaltou a importância do apoio parlamentar para o avanço de projetos estruturantes. Segundo ela, a parceria tem sido decisiva para ampliar investimentos e fortalecer a gestão municipal.
Socorro Neri também agradeceu aos servidores da prefeitura pela recepção e pelo trabalho diário em favor da população. “Encontramos uma equipe dedicada, comprometida com o serviço público e sempre pronta para colaborar”, afirmou.
A deputada reforçou que continuará acompanhando as demandas de Senador Guiomard e trabalhando por recursos e iniciativas que contribuam com o desenvolvimento do município e o bem-estar de seus moradores.
Deputado Roberto Duarte rebate chanceler alemão e denuncia “tapa na face da dignidade amazônica
Parlamentar critica postura do chanceler alemão e lembra desigualdade histórica na região – Vinicius Loures/ Câmara dos Deputados
O deputado federal Roberto Duarte reagiu com indignação à suposta declaração do chanceler alemão, Friedrich Merz, que teria afirmado que sua comitiva deixou Belém “aliviada” após presenciar a desordem urbana da capital paraense. Para Duarte, a fala não é apenas uma gafe diplomática — é um ataque direto à dignidade amazônica e uma demonstração crua de eurocentrismo insensível.
Segundo o parlamentar, a fala revela um olhar estrangeiro que se choca com a precariedade social, mas ignora a responsabilidade histórica dos países desenvolvidos na realidade que tanto criticam. “A Amazônia não é feia. Feio é o abandono imposto de fora para dentro, durante décadas”, afirma Duarte, destacando que a região sofre consequências diretas de um modelo econômico global que explora recursos e condena populações inteiras à estagnação.
As cidades amazônicas — de Belém a Rio Branco — exibem, na pele de seus moradores, as cicatrizes de um desenvolvimento sistematicamente impedido. Palafitas precárias, esgoto a céu aberto, falta de infraestrutura e bairros abandonados contrastam com a floresta exuberante que cerca esses centros urbanos. “É uma dissonância dolorosa, que dilacera quem vive aqui e que deveria constranger quem vem de fora apenas para apontar o dedo”, reforça.
Os dados comprovam o tamanho do abandono. Em Belém, a maior parte da população ainda vive sem acesso a tratamento de esgoto, e mais de metade dos moradores de áreas de várzea convive com inundações, insegurança hídrica e ausência total de serviços públicos. A realidade de Rio Branco, em 2022, era igualmente dramática: somente metade da população tinha água potável, a coleta de esgoto não alcançava 20% dos domicílios e menos de 1% era de fato tratado — um índice vergonhoso para qualquer cidade brasileira.
Duarte sublinha que o cenário que provoca “repulsa” em visitantes estrangeiros não é fruto de incapacidade local, mas consequência direta de um sistema que sufoca o desenvolvimento regional. “A pergunta não é por que a Amazônia parece feia aos olhos de quem vê de longe. A pergunta é: por que a região que sustenta a maior biodiversidade do planeta não pode oferecer infraestrutura, dignidade e futuro aos seus próprios filhos?”
Para o deputado, a declaração atribuída ao chanceler alemão deveria servir não para humilhar a Amazônia, mas para expor a hipocrisia internacional e reforçar a urgência por investimentos reais, respeito e responsabilidade compartilhada.
