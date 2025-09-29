Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Tudo sobre Política

Deputada Socorro Neri reforça compromisso com as APAEs do Acre em café da manhã em Cruzeiro do Sul

Publicados

29 de setembro de 2025

Tudo sobre Política

Na manhã desta segunda-feira (29), a deputada federal Socorro Neri participou de um café da manhã repleto de afeto e acolhimento com funcionários, mães e pais ligados à Federação das APAEs do Acre, em Cruzeiro do Sul.

Desde o início de seu mandato, Socorro Neri tem se destacado como uma das maiores defensoras da causa da inclusão, destinando recursos fundamentais para o fortalecimento das APAEs nos municípios de Rio Branco, Plácido de Castro e Cruzeiro do Sul. O trabalho da parlamentar garante não apenas melhorias na estrutura dessas instituições, mas também reforça o atendimento a famílias que dependem desses serviços para assegurar dignidade e oportunidades a crianças, jovens e adultos com deficiência.

A deputada ressaltou que segue firme nesse compromisso e destacou a importância de que outros municípios regularizem sua situação administrativa para também receberem emendas parlamentares:

“É essencial que mais cidades do Acre estejam aptas a receber recursos, pois esse trabalho das APAEs é transformador e precisa ser fortalecido. Ele garante inclusão, respeito e dignidade a tantas famílias.”

Socorro também agradeceu a presidente da Federação das APAEs, Cecília Lima, pelo convite e pela liderança inspiradora à frente da instituição:

“Minha gratidão à presidente Cecília Lima, que com dedicação e compromisso tem conduzido esse trabalho de forma exemplar, sendo referência para todos nós.”

A presença da deputada reafirma sua postura de parlamentar atuante, sensível às demandas sociais e comprometida com políticas públicas que transformam vidas.

Tudo sobre Política

Jorge Viana faz história ao trazer 25 compradores internacionais de 18 países para o Acre no programa Exporta Mais Amazônia

Publicados

2 horas atrás

em

29 de setembro de 2025

Por

Jorge Viana traz para o Acre 25 compradores internacionais em ação inédita do programa Exporta Mais Amazônia – Foto: Alemão Monteiro

O presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, vai marcar a história do Acre ao trazer para o estado 25 compradores internacionais de 18 países, em uma ação inédita que promete abrir novas fronteiras de comercialização para os produtos acreanos.

A iniciativa faz parte do programa Exporta Mais Amazônia, um dos mais importantes projetos de promoção comercial da ApexBrasil em parceria com o Sebrae, voltado ao fortalecimento da bioeconomia e ao incentivo às exportações da região amazônica.

De acordo com a ApexBrasil, a presença de compradores internacionais no Acre representa uma oportunidade estratégica para ampliar o acesso a novos mercados, diversificar a pauta de exportações e valorizar produtos da floresta, como café, castanha, borracha, óleos e outros itens da sociobiodiversidade.

Jorge Viana destacou que a iniciativa coloca o Acre em evidência no cenário internacional.

“É um momento histórico. Estamos aproximando diretamente os nossos produtores de compradores de diversas partes do mundo, criando um ambiente favorável para gerar negócios, empregos e renda para a região”, afirmou.

Além de abrir espaço para negociações, o Exporta Mais Amazônia promove rodadas de negócios, encontros técnicos e apresentações das cadeias produtivas amazônicas. A expectativa é de que a agenda fortaleça não apenas o setor exportador, mas também a imagem do Acre como um polo de desenvolvimento sustentável.

Compradores internacionais no Acre

Entre os importadores convidados estão grandes nomes do varejo e da distribuição global:

  • Rússia – Grand Trade (Grupo Magnit): maior rede varejista do país, com 31 mil pontos de venda. Já importa óleo e queijo do Brasil e agora busca açaí, café e castanha.
  • Indonésia – FoodHall e Daily Supermarket: mais de 3.800 lojas. Interesse em café robusta, frutas processadas e castanhas.
  • China – Mixue: maior rede de sucos e sorvetes do mundo, com mais de 45 mil pontos de venda. Busca açaí e polpas de frutas.
  • Moçambique – Discom, Lda.: distribuidora nacional interessada em açaí, café e frutas processadas.

Além destes, participam compradores da África do Sul, Bulgária, Chile, Emirados Árabes Unidos, Índia, Irlanda, Japão, Países Baixos, Peru, Reino Unido, Suíça e Estados Unidos.

O Exporta Mais Amazônia reforça o protagonismo do Acre na bioeconomia e mostra ao mundo que a floresta pode gerar desenvolvimento sustentável.

