Deputada Socorro Neri reforça compromisso com as APAEs do Acre em café da manhã em Cruzeiro do Sul

Na manhã desta segunda-feira (29), a deputada federal Socorro Neri participou de um café da manhã repleto de afeto e acolhimento com funcionários, mães e pais ligados à Federação das APAEs do Acre, em Cruzeiro do Sul.

Desde o início de seu mandato, Socorro Neri tem se destacado como uma das maiores defensoras da causa da inclusão, destinando recursos fundamentais para o fortalecimento das APAEs nos municípios de Rio Branco, Plácido de Castro e Cruzeiro do Sul. O trabalho da parlamentar garante não apenas melhorias na estrutura dessas instituições, mas também reforça o atendimento a famílias que dependem desses serviços para assegurar dignidade e oportunidades a crianças, jovens e adultos com deficiência.

A deputada ressaltou que segue firme nesse compromisso e destacou a importância de que outros municípios regularizem sua situação administrativa para também receberem emendas parlamentares:

“É essencial que mais cidades do Acre estejam aptas a receber recursos, pois esse trabalho das APAEs é transformador e precisa ser fortalecido. Ele garante inclusão, respeito e dignidade a tantas famílias.”

Socorro também agradeceu a presidente da Federação das APAEs, Cecília Lima, pelo convite e pela liderança inspiradora à frente da instituição:

“Minha gratidão à presidente Cecília Lima, que com dedicação e compromisso tem conduzido esse trabalho de forma exemplar, sendo referência para todos nós.”

A presença da deputada reafirma sua postura de parlamentar atuante, sensível às demandas sociais e comprometida com políticas públicas que transformam vidas.