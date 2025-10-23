Deputada Socorro Neri recebe reitora da UFAC, Guida Aquino, e anuncia apoio às demandas da universidade para 2026

Em mais uma demonstração de compromisso com a educação pública, gratuita e de qualidade, a deputada federal Socorro Neri recebeu, em seu gabinete em Brasília, a reitora da Universidade Federal do Acre (UFAC), professora Guida Aquino. Durante o encontro, a reitora apresentou o planejamento estratégico da instituição para 2026, com demandas e projetos prioritários que poderão contar com o apoio da parlamentar por meio de emendas orçamentárias.

A deputada destacou com alegria a parceria sólida que tem mantido com a universidade, reforçando seu papel como professora e defensora do ensino superior no Acre. Só em 2025, Socorro Neri destinou R$ 10 milhões para fortalecer ações e projetos da UFAC, reafirmando seu compromisso com a formação acadêmica, a pesquisa e o desenvolvimento científico no estado.

“Estamos no gabinete da deputada Socorro Neri entregando as demandas da Universidade Federal do Acre em 2026 e já agradecendo a Socorro, que é uma amiga da educação, uma amiga da UFAC. E claro, professora da UFAC, sempre será professora da UFAC. Agradeço todo o apoio que a deputada Socorro tem dado à nossa universidade. Educação vale a pena investir, e você tem investido nessa pauta”, disse a reitora Guida Aquino.

Por sua vez, a deputada reafirmou a importância de investir na educação superior e ressaltou que os recursos destinados são fruto de um planejamento sólido da universidade:

“Estou recebendo das mãos da nossa reitora demandas que resultam de um planejamento da universidade para os próximos 20 anos. O investimento que fazemos destinando emendas para a UFAC é certo, porque sabemos que são ações estruturadas, que levam a uma melhor qualidade nos cursos de graduação e pós-graduação, cuidando bem dos estudantes. A UFAC é a minha casa e sempre será. Seguimos juntas pela valorização do ensino superior no Acre”, afirmou Socorro Neri.

A parceria entre a deputada e a UFAC reafirma a importância de manter o diálogo entre a academia e o poder público, garantindo mais avanços para o ensino superior e para o futuro da educação acreana.