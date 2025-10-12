Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Pesquisar
Close this search box.
Pesquisar
Close this search box.

Tudo sobre Política

Deputada Socorro Neri realiza linda festa em comemoração ao Dia das Crianças com apoio da comunidade no Cidade Nova, em Rio Branco

Publicados

12 de outubro de 2025

Tudo sobre Política

Na manhã deste domingo, 12 de outubro, a deputada federal Socorro Neri promoveu mais um momento especial de celebração ao Dia das Crianças, levando alegria e diversão ao Campo de Futebol Laelia Alcântara, no bairro Cidade Nova, em Rio Branco.

A iniciativa contou com o apoio do mandato do bem coletivo, do líder comunitário Márcio Pereira, do bairro Novo Horizonte, e do gabinete da vereadora Elzinha Mendonça, que se uniram para proporcionar um dia inesquecível às crianças e famílias da região.

Durante a tarde, das 15h às 17h, o espaço se transformou em um verdadeiro parque de diversão ao ar livre, com brincadeiras, distribuição de brinquedos, pipoca, algodão-doce, música e muita animação. O evento foi marcado por um clima de confraternização, solidariedade e união entre os moradores.

A deputada Socorro Neri destacou a importância de valorizar a infância e fortalecer os laços comunitários:

“Celebrar o Dia das Crianças é celebrar a esperança. Ver o sorriso no rosto de cada uma delas é a maior recompensa. Agradeço a todos os parceiros que tornaram esse momento possível e reafirmo meu compromisso de continuar trabalhando por políticas públicas que garantam um futuro melhor para nossas crianças”, afirmou a parlamentar.

Leia Também:  Tião Viana investe mais de R$ 17 milhões em planos agrícolas no Vale do Juruá

A festa reforça o compromisso do mandato da deputada com as causas sociais e o desenvolvimento humano, mostrando que cuidar das crianças é também cuidar do futuro do Acre.

COMENTE ABAIXO:
Notícias relacionadas:
Propaganda

Tudo sobre Política

Ex-prefeita Fernanda Hassem celebra o Dia das Crianças e relembra ações que valorizaram a infância em Brasileia

Publicados

21 minutos atrás

em

12 de outubro de 2025

Por

Veja o vídeo:

A coordenadora da Secretaria de Governo (Segov) do Alto Acre e ex-prefeita de Brasileia, Fernanda Hassem, celebrou este 12 de outubro, Dia das Crianças, com uma mensagem de carinho e reflexão sobre a importância de cuidar e valorizar a infância. Em sua fala, Fernanda destacou iniciativas realizadas durante sua gestão como prefeita, voltadas ao bem-estar, lazer e educação das crianças do município.

“O Dia das Crianças é um dia para celebrarmos — celebrar o amor, a alegria, a esperança, o presente e o futuro. É também um dia de respeito. É impossível não se emocionar ou não desejar fazer parte de uma sociedade mais justa, igualitária e respeitosa com nossas crianças — de vê-las brincar e crescer com mais dignidade e amor”, afirmou Fernanda.

Durante sua administração, Fernanda Hassem se destacou pela criação e revitalização de espaços de convivência e lazer, como praças e parques infantis, com instalação de brinquedos e áreas acessíveis para todas as idades. As ações, segundo ela, foram planejadas com “muito carinho e cuidado”, para garantir que as crianças tivessem um ambiente acolhedor e seguro.

Leia Também:  Câmara aprova emenda da deputada Perpétua que autoriza a volta do despacho gratuito de bagagem

“Trabalhamos muito para criar espaços de convivência para nossas crianças. Reformamos praças, instalamos brinquedos — tudo pensado para que elas pudessem viver em harmonia e respeitar sua infância. Porque cuidar das nossas crianças é muito mais do que reformar espaços: é garantir conforto, aprendizado e acolhimento”, reforçou.

Além das melhorias nos espaços públicos, a ex-prefeita destacou investimentos em educação e infraestrutura escolar, com a climatização das escolas, construção de creches e distribuição de brinquedos educativos. As ações, segundo ela, tinham como objetivo oferecer ambientes de aprendizado mais confortáveis e repletos de oportunidades.

Em suas redes sociais, Fernanda também compartilhou a participação em um momento especial com a comunidade:

“Participei da festa das crianças do bairro 08 de Março, um momento de muita alegria e reencontro com a comunidade. Tenho um carinho especial por este bairro, onde, quando estive como prefeita, trabalhamos para levar água, luz e infraestrutura, transformando a realidade das famílias. Ver o sorriso das crianças hoje é a maior recompensa por todo esse esforço coletivo”, destacou.

Leia Também:  Eliane Sinhasique visita o bairro Eldorado e fala do projeto Gabinete na Rua para moradores

Encerrando sua mensagem, Fernanda Hassem deixou um recado de esperança e compromisso:

“Feliz Dia das Crianças! Que continuemos cuidando de cada uma delas com muito carinho, amor e respeito — porque o futuro começa com elas.”

Atualmente, Fernanda Hassem atua como coordenadora da Secretaria de Governo do Alto Acre, onde continua trabalhando pelo desenvolvimento da região e pela ampliação de políticas públicas voltadas às famílias e à infância. Sua atuação reforça o compromisso com um Acre mais humano, inclusivo e voltado ao bem-estar das novas gerações.

COMENTE ABAIXO:
Continue lendo

POLÍTICA

Política2 dias atrás

Prefeito Padeiro invade propriedade de moradora no Bujari, para abrir ramal, e é acusado de abuso de poder por moradores do Assentamento Walter Arce

O prefeito de Bujari, João Edvaldo Teles, conhecido como Padeiro, está sendo duramente criticado por moradores do Assentamento Walter Arce,...
Política3 dias atrás

Tribunal de Contas do Estado do Acre aprova, com ressalvas, as contas do governador Gladson Cameli referentes ao exercício de 2022

O Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC) aprovou, com ressalvas, as contas do governador Gladson de Lima Cameli...
Política3 dias atrás

Senador Alan Rick defende correção de veto e destaca novas leis no combate à fome e ao desperdício de alimentos: “É um desperdício moral, econômico e ambiental”

Assessoria – O Brasil é um gigante agroalimentar. Produzimos para abastecer o mundo, mas convivemos com um paradoxo que nos...

POLÍCIA

Polícia4 semanas atrás

Em Rio Branco, Polícia Federal deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro

PF deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro – Imagem: Ilustração/ PF A Polícia Federal, em...
Polícia4 semanas atrás

Repercussão: APROSEB emite nota pública sobre agressão de segurança durante Festival de Praia em Brasiléia

A Associação dos Profissionais de Segurança de Epitaciolândia e Brasiléia (APROSEB) divulgou, neste domingo (14), uma nota pública repudiando a...
Polícia4 semanas atrás

Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força

O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia...

EDUCAÇÃO

Educação2 dias atrás

Escola Bela Flor realiza mais uma edição do Sarau Literário com destaque para a criatividade dos alunos

A Escola Bela Flor foi palco de mais uma edição do Sarau Literário, um evento que reuniu alunos do 1º...
Educação4 dias atrás

Educação de Cruzeiro do Sul fortalece leitura em escolas de comunidades ribeirinhas

Assessoria – Na comunidade do Rio Croa, um dos pontos turísticos mais conhecidos de Cruzeiro do Sul, a Escola municipal...
Educação5 dias atrás

Afya abre inscrições para Vestibular Unificado de Medicina com vagas no Acre e outras 31 unidades do país

Processo seletivo permite concorrer a até três unidades com apenas uma inscrição; no Acre, as oportunidades são em Cruzeiro do...

CONCURSO

Concurso1 mês atrás

Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco

Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Concurso1 mês atrás

Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade

Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Concurso1 mês atrás

Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia

Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...

ESPORTE

Esporte2 horas atrás

Prefeitura de Cruzeiro do Sul abre 3ª Edição da Copa de Futebol Master Rei Pelé no estádio O Cruzeirão

Assessoria – Neste sábado, 11, o estádio O Cruzeirão foi palco da cerimônia de abertura da 3ª Edição da Copa...
Esporte1 dia atrás

3ª edição da Copa de Futebol Master Rei Pelé será oficialmente aberta neste sábado em Cruzeiro do Sul

Assessoria – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Diretoria de Esportes e Lazer realizará neste sábado, 11,...
Esporte6 dias atrás

Equipe de Brasiléia conquista o título da etapa do Alto Acre da Super Taça do Acre de Futsal Masculino 2025

A equipe de Brasiléia conquistou o título da etapa do Alto Acre da Super Taça do Acre de Futsal Masculino...

MAIS LIDAS DA SEMANA

nos siga nas redes sociais

Facebook Youtube Instagram Whatsapp

É proibida a reprodução total ou parcial de seu conteúdo sem a autorização por escrito do autor e / ou editor

desenvolvido e hospedado por

Copyright © 2021 - Todos os direitos reservados ao portal 3 DE JULHO NOTÍCIAS