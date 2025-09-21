Tudo sobre Política
Deputada Socorro Neri mostra o verdadeiro sentido de representar o povo em visita ao Seringal São Sebastião, em Sena Madureira
Tudo sobre Política
Enquanto muitos políticos se limitam aos gabinetes refrigerados de Brasília, a deputada federal Socorro Neri (PP/AC) dá uma lição de como se faz política de verdade: olhando nos olhos do povo e ouvindo suas necessidades diretamente no chão da comunidade.
Neste sábado (20), a parlamentar percorreu cerca de 140 km pela Rodovia Transacreana e por estradas vicinais para chegar ao Seringal São Sebastião, colocação Santo Antônio, no município de Sena Madureira. A viagem, longa e cansativa, não foi obstáculo para que ela se encontrasse com amigos, conversasse com moradores e recebesse de todos uma calorosa recepção.
Longe dos discursos frios e das promessas vazias, Socorro Neri mostrou mais uma vez seu estilo humano, simples e comprometido com o Acre. Em suas próprias palavras, resumiu o espírito da visita:
“Do jeito que eu gosto: prosa boa, comida maravilhosa e muito carinho e reconhecimento pelo nosso trabalho do bem coletivo pelos amigos do Seringal São Sebastião, colocação Santo Antônio, já no município de Sena Madureira, caminho percorrido pela Transacreana.”
A reação da comunidade foi clara: gratidão e reconhecimento. Moradores fizeram questão de destacar a atuação da deputada e a atenção que ela dedica às causas do povo.
Em tempos em que tantos políticos desaparecem após as eleições, a presença de Socorro Neri no interior profundo do Acre reforça uma diferença essencial: ela não está apenas no Congresso, está presente no coração e na vida das pessoas que representa.
Tudo sobre Política
Senador Alan Rick visita obras de recuperação de ruas em Tarauacá e garante novos investimentos para o município
Assessoria – O senador Alan Rick (União-AC) esteve em Tarauacá neste sábado, 20, para acompanhar de perto obras e investimentos viabilizados por emendas de seu mandato no município.
A agenda começou na Rua Avelino Leal, que teve um trecho de quase 1 km recuperado com recurso garantido pelo senador. A via é um dos principais acessos à cidade e passa pelo Hospital Dr. Sansão Gomes, que também já recebeu emendas do parlamentar para aquisição de equipamentos e melhorias na estrutura. Durante a passagem pela região, Alan Rick aproveitou para visitar a unidade hospitalar e conversar com pacientes e servidores.
Em seguida, o senador esteve no bairro Copacabana, onde já estão em andamento as obras da 1ª etapa do Parque do Copacabana, viabilizadas por emenda de R$ 960 mil. O espaço contará com praça, pista de caminhada, quiosque, academia ao ar livre e áreas de convivência. Para a 2ª etapa, já estão assegurados R$ 1,6 milhão, destinados à construção de uma quadra de grama sintética coberta, com banheiros e vestiários, onde futuramente será instalado o núcleo da Escolinha de Futebol do Léo Moura.
A programação incluiu também a visita ao espaço que receberá a Tarauacá Rural Show, marcada para os dias 25 a 28 de setembro. A feira será realizada com apoio de emenda do senador, que destinou R$ 600 mil para ações de fortalecimento da agricultura, realização de feiras e aquisição de mudas para a Associação de Produtores Rurais de Tarauacá. O espaço está sendo preparado em terreno cedido pelo Instituto Federal do Acre (IFAC).
O assessor especial da prefeitura, Assis Souza, o secretário municipal de Esporte, João Janicélio, e outros integrantes da equipe do prefeito Rodrigo Damasceno acompanharam a agenda do senador.
“Em nome do prefeito Rodrigo, registro o agradecimento do povo de Tarauacá ao senador, que tem destinado muitos recursos à nossa cidade. Realizamos itinerantes de saúde em diversas comunidades, nossa principal avenida está pavimentada e calçada, estamos com a obra do Parque a todo vapor e vamos seguir assim, transformando recursos em benefícios reais para a população”, disse Assis.
“Nosso compromisso é garantir obras e investimentos que melhorem a qualidade de vida, fortaleçam a produção rural e tragam mais oportunidades para a população de Tarauacá”, destacou Alan Rick.
Prefeitura inaugura ruas com emenda de Alan Rick para fortalecer gestão e projetar novas conquistas para Porto Walter
Senador Alan Rick visita obras de recuperação de ruas em Tarauacá e garante novos investimentos para o município
Deputada Socorro Neri mostra o verdadeiro sentido de representar o povo em visita ao Seringal São Sebastião, em Sena Madureira
Prefeito Carlinhos do Pelado destaca parceria com Governo Lula e DNIT em obras na Avenida Rui Lino e Marinho Monte, em Brasiléia
Prefeitura de Cruzeiro do Sul e parceiros realizam mutirão de limpeza e recolhem 5 toneladas de lixo das praias do Rio Juruá
POLÍTICA
Deputado federal Eduardo Velloso se curva aos interesses da família Bolsonaro e envergonha seus eleitores ao votar a favor da PEC da Blindagem
O deputado federal Eduardo Velloso mostrou de que lado está ao votar favorável pela aprovação da chamada PEC da Blindagem,...
Disputa pelo Governo do Acre em 2026: Bocalom evita apoiar Mailza e insinua que pode ser candidato, apesar da recomendação de Gladson
A corrida pelo Governo do Acre em 2026 começa a ganhar contornos cada vez mais tensos dentro da própria base...
Na gestão do prefeito Padeiro, produtores rurais dizem que ‘não têm prefeito’ e expõem em vídeo o abandono do Ramal Linha Nova, em Bujari
Produtores rurais denunciam abandono do Ramal Linha Nova em Bujari – Foto: Reprodução Moradores e produtores rurais do Ramal Linha...
POLÍCIA
Em Rio Branco, Polícia Federal deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
PF deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro – Imagem: Ilustração/ PF A Polícia Federal, em...
Repercussão: APROSEB emite nota pública sobre agressão de segurança durante Festival de Praia em Brasiléia
A Associação dos Profissionais de Segurança de Epitaciolândia e Brasiléia (APROSEB) divulgou, neste domingo (14), uma nota pública repudiando a...
Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força
O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia...
EDUCAÇÃO
Prefeitura de Epitaciolândia realiza ação do Setembro Amarelo na Escola Luiz Gonzaga da Rocha
A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), promoveu nesta Terça-feira (16) uma importante ação de...
Formação do Pacto pela Superação do Analfabetismo e Qualificação na Educação de Jovens e Adultos é realizada em Epitaciolândia
A Prefeitura de Epitaciolândia, em parceria com a Prefeitura de Brasiléia, promoveu a 4ª etapa da formação do Pacto pela...
Prefeitura de Assis Brasil promove ação de saúde e educação na Escola municípal Sandoval Batista
Alunos passaram por avaliação de saúde para garantir bem-estar e merenda escolar de qualidade
CONCURSO
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
ESPORTE
Esporte nos 121 anos de Cruzeiro do Sul: Prefeito Zequinha Lima abre a Super Copa das vilas
O prefeito Zequinha Lima abriu nesta quinta-feira, 18, no Estádio O Cruzeirão, a Super Copa das Vilas, que prossegue até...
Epitaciolândia celebra bicampeonato do Futsal Sub-17 e prefeito Sérgio Lopes destaca a força do esporte na cidade
Bicampeãs! Epitaciolândia conquista novamente o Campeonato Acreano de Futsal Sub-17 O esporte de Epitaciolândia vive um momento de celebração! O...
Seleção de Cruzeiro do Sul empata com Seleção dos povos Indígena em amistoso intermunicipal
Com grande público no estádio “O Cruzeirão” a Seleção de Futebol de Cruzeiro do Sul empatou em 3 a 3...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Polícia6 dias atrás
Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força
-
Polícia6 dias atrás
Repercussão: APROSEB emite nota pública sobre agressão de segurança durante Festival de Praia em Brasiléia
-
Política Destaque6 dias atrás
Missão de luxo: no governo Gladson Cameli, Seagri vai gastar R$ 1 milhão em viagem à Itália enquanto agricultores enfrentam dificuldades
-
Tudo sobre Política3 dias atrás
Senador Sérgio Petecão aposta na piscicultura e investe quase R$ 200 mil na fábrica de gelo em Assis Brasil