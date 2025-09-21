Deputada Socorro Neri mostra o verdadeiro sentido de representar o povo em visita ao Seringal São Sebastião, em Sena Madureira

Enquanto muitos políticos se limitam aos gabinetes refrigerados de Brasília, a deputada federal Socorro Neri (PP/AC) dá uma lição de como se faz política de verdade: olhando nos olhos do povo e ouvindo suas necessidades diretamente no chão da comunidade.

Neste sábado (20), a parlamentar percorreu cerca de 140 km pela Rodovia Transacreana e por estradas vicinais para chegar ao Seringal São Sebastião, colocação Santo Antônio, no município de Sena Madureira. A viagem, longa e cansativa, não foi obstáculo para que ela se encontrasse com amigos, conversasse com moradores e recebesse de todos uma calorosa recepção.

Longe dos discursos frios e das promessas vazias, Socorro Neri mostrou mais uma vez seu estilo humano, simples e comprometido com o Acre. Em suas próprias palavras, resumiu o espírito da visita:

“Do jeito que eu gosto: prosa boa, comida maravilhosa e muito carinho e reconhecimento pelo nosso trabalho do bem coletivo pelos amigos do Seringal São Sebastião, colocação Santo Antônio, já no município de Sena Madureira, caminho percorrido pela Transacreana.”

A reação da comunidade foi clara: gratidão e reconhecimento. Moradores fizeram questão de destacar a atuação da deputada e a atenção que ela dedica às causas do povo.

Em tempos em que tantos políticos desaparecem após as eleições, a presença de Socorro Neri no interior profundo do Acre reforça uma diferença essencial: ela não está apenas no Congresso, está presente no coração e na vida das pessoas que representa.