Deputada Socorro Neri mantém posição firme e vota contra o retorno do voto secreto em processos contra parlamentares

O plenário da Câmara dos Deputados viveu nesta semana uma nova batalha em torno da chamada “PEC da Blindagem”, que trata das regras para autorizar a abertura de processos criminais contra senadores e deputados federais. Um dos pontos mais polêmicos foi a possibilidade de resgatar o voto secreto nessas sessões — medida duramente criticada pela sociedade civil e por setores que defendem mais transparência no Parlamento.

Na primeira votação, realizada ontem à noite, o destaque para retirar o voto secreto do texto da PEC da Blindagem foi aprovado. Faltaram apenas 12 votos para manter a medida, quando o mínimo necessário seria de 308. Assim, o voto secreto havia sido excluído da proposta.

Entretanto, nesta quarta-feira (17), os defensores da medida articularam uma emenda aglutinativa e conseguiram reverter o resultado, reinserindo o voto secreto para autorizar a abertura de processos judiciais contra parlamentares.

Posição isolada no Acre

A deputada federal Socorro Neri (MDB-AC), assim como já havia feito na votação do mérito da chamada “PEC da Impunidade”, manteve a coerência e foi a única representante do Acre a votar contra o voto secreto nas duas oportunidades. Ela reafirmou sua defesa da transparência como princípio fundamental da democracia e se colocou em posição oposta à maioria dos deputados acreanos.

“Não há como justificar que a sociedade, que elegeu seus representantes, não tenha o direito de saber como votamos em temas que dizem respeito diretamente à ética e à moralidade do parlamentar. O voto secreto só contribui para a impunidade”, destacou Neri em plenário.

Os deputados Roberto Duarte e Meire Serafim, que haviam votado a favor do voto secreto no primeiro turno, mudaram de posição: Meire deixou de votar na segunda votação e Duarte optou por se manifestar contra a medida.

Impacto político

A manutenção do voto secreto é vista por analistas políticos como um retrocesso, pois limita a fiscalização da população e dificulta a responsabilização de parlamentares em casos de quebra de decoro, crimes de responsabilidade, crimes inafiançáveis e corrupção.

Com a votação, o tema segue sendo um dos mais debatidos dentro e fora do Congresso, especialmente porque pode influenciar diretamente o andamento de investigações envolvendo deputados e senadores.

A atuação de Socorro Neri, destoando de seus colegas de bancada, reforça sua imagem de independência e compromisso com a transparência — ainda que politicamente isso a coloque em posição minoritária dentro do Acre e em seu partido. O PP chegou a ameaçar punir parlamentares que votassem contra a chamada PEC da Impunidade, incluindo a defesa do voto secreto.