Deputada Socorro Neri lidera luta pelo “Descongela Já” e reforça compromisso histórico com os servidores públicos

A deputada federal Socorro Neri tem se consolidado como uma das vozes mais firmes e comprometidas com os servidores públicos no Congresso Nacional. Sua trajetória, marcada pela defesa do serviço público e pela busca de justiça funcional, ganhou ainda mais destaque com a condução do projeto “Descongela Já”, considerado um dos mais importantes para a vida funcional de milhões de trabalhadores brasileiros.

Durante a pandemia da Covid-19, quando o país enfrentava um de seus maiores desafios, o trabalho dos servidores se intensificou. Eles permaneceram nas salas de aula, nos hospitais, nas ruas e nos órgãos públicos garantindo que o Brasil não parasse. Mesmo assim, a Lei Complementar 173 congelou o tempo de serviço desses profissionais, impactando diretamente suas progressões, promoções e até aposentadorias — uma medida considerada injusta por especialistas, entidades de classe e parlamentares comprometidos com o funcionalismo.

Foi nesse cenário que Socorro Neri aprofundou seu protagonismo. Atenta às demandas das categorias, ela se empenhou desde o início do mandato para reverter o congelamento. Como relatora do projeto no Plenário da Câmara dos Deputados, sua atuação foi decisiva para consolidar um texto equilibrado, juridicamente seguro e, acima de tudo, reparador. O “Descongela Já” não apenas reconhece o tempo trabalhado durante o período mais crítico da história recente, como devolve aos servidores a expectativa justa de ascensão profissional.

A aprovação do projeto na Câmara representou uma grande vitória, celebrada por Socorro Neri e pelas categorias que acompanharam cada etapa de sua defesa. Agora, a proposta segue para o Senado, onde a expectativa é de que avance com rapidez e sensibilidade diante de sua relevância para milhões de famílias brasileiras.

Para a deputada, o projeto simboliza mais do que uma correção administrativa. Representa respeito. Representa reconhecimento. Representa justiça.

“Neste Dia do Servidor Público, temos muito a comemorar: o projeto do Descongela avançou na Câmara dos Deputados e agora está em tramitação no Senado. Uma grande injustiça que foi feita à progressão de carreira dos servidores públicos de todo o Brasil está prestes a ser reparada, e como servidora pública há quase 40 anos, tenho orgulho de ter feito parte desta conquista tão importante para esses trabalhadores. Que em breve comemoremos a aprovação no Senado e a sanção na Presidência da República!”, afirmou.

Com postura técnica, sensibilidade social e profundo compromisso com o bem coletivo, Socorro Neri reafirma — por meio do Descongela Já — que valorizar o servidor é garantir um Brasil mais forte, mais justo e mais eficiente.