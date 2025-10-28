Tudo sobre Política
Deputada Socorro Neri lidera luta pelo “Descongela Já” e reforça compromisso histórico com os servidores públicos
Tudo sobre Política
A deputada federal Socorro Neri tem se consolidado como uma das vozes mais firmes e comprometidas com os servidores públicos no Congresso Nacional. Sua trajetória, marcada pela defesa do serviço público e pela busca de justiça funcional, ganhou ainda mais destaque com a condução do projeto “Descongela Já”, considerado um dos mais importantes para a vida funcional de milhões de trabalhadores brasileiros.
Durante a pandemia da Covid-19, quando o país enfrentava um de seus maiores desafios, o trabalho dos servidores se intensificou. Eles permaneceram nas salas de aula, nos hospitais, nas ruas e nos órgãos públicos garantindo que o Brasil não parasse. Mesmo assim, a Lei Complementar 173 congelou o tempo de serviço desses profissionais, impactando diretamente suas progressões, promoções e até aposentadorias — uma medida considerada injusta por especialistas, entidades de classe e parlamentares comprometidos com o funcionalismo.
Foi nesse cenário que Socorro Neri aprofundou seu protagonismo. Atenta às demandas das categorias, ela se empenhou desde o início do mandato para reverter o congelamento. Como relatora do projeto no Plenário da Câmara dos Deputados, sua atuação foi decisiva para consolidar um texto equilibrado, juridicamente seguro e, acima de tudo, reparador. O “Descongela Já” não apenas reconhece o tempo trabalhado durante o período mais crítico da história recente, como devolve aos servidores a expectativa justa de ascensão profissional.
A aprovação do projeto na Câmara representou uma grande vitória, celebrada por Socorro Neri e pelas categorias que acompanharam cada etapa de sua defesa. Agora, a proposta segue para o Senado, onde a expectativa é de que avance com rapidez e sensibilidade diante de sua relevância para milhões de famílias brasileiras.
Para a deputada, o projeto simboliza mais do que uma correção administrativa. Representa respeito. Representa reconhecimento. Representa justiça.
“Neste Dia do Servidor Público, temos muito a comemorar: o projeto do Descongela avançou na Câmara dos Deputados e agora está em tramitação no Senado. Uma grande injustiça que foi feita à progressão de carreira dos servidores públicos de todo o Brasil está prestes a ser reparada, e como servidora pública há quase 40 anos, tenho orgulho de ter feito parte desta conquista tão importante para esses trabalhadores. Que em breve comemoremos a aprovação no Senado e a sanção na Presidência da República!”, afirmou.
Com postura técnica, sensibilidade social e profundo compromisso com o bem coletivo, Socorro Neri reafirma — por meio do Descongela Já — que valorizar o servidor é garantir um Brasil mais forte, mais justo e mais eficiente.
Tudo sobre Política
Presidente da Aleac, Nicolau Júnior, entrega kits que serão destinados a mulheres atendidas na DEAM
Foto: Ismael Medeiros
(Andressa Oliveira) – A Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), em parceria com a Escola do Legislativo Acreano (Ela), realizou nesta terça-feira (28) a entrega de 100 kits de higiene pessoal, fraldas e alimentos destinados a mulheres e crianças vítimas de violência doméstica atendidas pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM). A ação marca o segundo ano consecutivo da parceria entre a Aleac e a Instituição no combate ao feminicídio, infanticídio e outras formas de violência.
A iniciativa é fruto da culminância da Campanha do Agosto Lilás e do show “Aleac apresenta: Mulheres em Cena”, realizado no dia 30 de setembro na Usina de Arte João Donato. O evento contou com a participação de 10 cantoras voluntárias e teve 230 ingressos vendidos, cuja arrecadação foi revertida para a compra dos itens que compuseram os kits. Cada kit continha nove produtos essenciais: toalha, shampoo, escova e creme dental, pente, absorvente, sabonete, lenço de papel e desodorante, além de fraldas descartáveis, bolachas, biscoitos e bebida láctea.
O presidente da Aleac, deputado Nicolau Júnior (PP), fez a entrega dos kits a delegada Juliana De Angelis e reafirmou o compromisso do Parlamento acreano na luta contra a violência de gênero. “O combate à violência contra a mulher e às crianças é uma causa que precisa unir todos os poderes e instituições. Essa ação é resultado de uma parceria muito importante da Assembleia Legislativa com a Polícia Civil, o Ministério Público e, especialmente, com a Delegacia da Mulher, representada pela doutora Juliana”, disse.
Nicolau Júnior seguiu falando sobre a ação, “foram entregues 100 kits de higiene pessoal, fraldas e alimentos para mulheres e crianças vítimas de violência doméstica, que são atendidas na DEAM. É uma satisfação muito grande poder contribuir com esse trabalho, que reforça o nosso compromisso com a proteção e o acolhimento dessas vítimas. A Assembleia tem atuado fortemente, por meio de suas campanhas, para conscientizar a sociedade sobre a importância de combater o feminicídio e toda forma de violência. Como presidente da Aleac, reafirmo nosso compromisso em apoiar e fortalecer ações que garantam respeito, dignidade e segurança às mulheres acreanas”, afirmou.
A delegada da Delegacia da Mulher, Dra. Juliana De Angelis, agradeceu a parceria e destacou a importância do gesto. “Essa é uma ação que representa cuidado e empatia. Os kits chegarão às mãos de mulheres e crianças que realmente precisam desse apoio. Somos gratos à Aleac e à Escola do Legislativo por manterem esse compromisso com o enfrentamento à violência”, disse.
O delegado-geral da Polícia Civil, Dr. José Henrique Maciel, é um dos apoiadores e incentivadores do projeto, reforçando a parceria institucional com a Aleac e a Instituição de Segurança no enfrentamento à violência contra mulheres e crianças. A ação também contou com a presença de servidores da Aleac, que destacaram o caráter solidário e humano da iniciativa, símbolo do compromisso do Legislativo acreano com a promoção da dignidade e da justiça social.
Fotos: Ismael Medeiros
Bocalom torra mais de R$ 320 mil em “casinha do Papai Noel” enquanto famílias seguem abandonadas em Rio Branco, denuncia vereador Kamai
Deputada Socorro Neri lidera luta pelo “Descongela Já” e reforça compromisso histórico com os servidores públicos
Presidente da Aleac, Nicolau Júnior, entrega kits que serão destinados a mulheres atendidas na DEAM
Prefeitura de Cruzeiro do Sul recupera ponte da Olivença e segue com obras em outros pontos da cidade
Prefeito Jerry Correia segue agenda em Rio Branco tratando sobre habitação para Assis Brasil
POLÍTICA
Escândalo na Câmara: Presidência de Joabi Lira Transforma Portal da Transparência em Caixa-Preta e Indigna Vereadores e Sociedade
Portal da Câmara de Rio Branco vira caixa-preta e gestão Joabi Lira é acusada de esconder gastos públicos. O Portal...
Sérgio Mesquita, vice-prefeito de Epitaciolândia, sofre grave acidente na BR-317 durante retorno de agenda oficial e passa por observação médica
Vice-prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Mesquita, sofre acidente na BR-317 e está em estado estável. A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio...
Instituto Socioeducativo do Acre emite nota e condena atitude do governo de Gladson Cameli ao impedir visita do senador Alan Rick
Governo de Gladson Cameli é acusado de afrontar a Constituição ao impedir acesso do senador Alan Rick ao ISE –...
POLÍCIA
Homem é preso após assassinar companheira a facadas e ferir enteada que tentou defendê-la em Cruzeiro do Sul
Mulher é morta a facadas em Cruzeiro do Sul – Foto: Polícia Civil Uma noite de violência chocou os moradores...
Condenado por tráfico no Acre é flagrado ao tentar fugir da Polícia Rodoviária em posto de combustível
Foragido da Justiça do Acre é preso pela PRF no Maranhão – Foto: Divulgação/ PRF Um homem de 35 anos,...
Megaoperação policial no município de Assis Brasil resulta em oito prisões e apreensão de armas e drogas
Armas e drogas são apreendidas em ação no interior do Acre – Foto: Asscom/Polícia Civil Uma grande ação das forças...
EDUCAÇÃO
IV Sarau Literário da Escola Bela Flor encanta o público com talento e criatividade em Epitaciolândia
Mais uma vez, o Sarau Literário da Escola Bela Flor foi um verdadeiro sucesso! A quarta edição do evento reuniu...
Educação de Cruzeiro do Sul promove formação do plano de ação prioritário da alfabetização
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou nesta quarta-feira, 22, uma formação voltada...
Prefeitura de Rodrigues Alves prepara estudantes para o SAEB com atividades pedagógicas
A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou um simulado com os alunos da rede...
CONCURSO
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
ESPORTE
Prefeitura abre 10ª edição do Campeonato Feminino do Ilha Verde com premiação superior a R$ 38 mil
A Prefeitura de Porto Walter realizou neste sábado (25) a abertura oficial da 10ª edição do Campeonato Feminino de Futebol...
Nauas Esporte Clube vence jogo comemorativo de 102 anos do time em Cruzeiro do Sul
No sábado, 25, a Diretoria de Esportes e Lazer da Prefeitura de Cruzeiro do sul realizou três jogos comemorativo aos...
Epitaciolândia realiza o 3º Copão Internacional de Vôlei com equipes do Acre, Bolívia e Peru
A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, está realizando neste final de semana nos dias 23,...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Política Destaque6 dias atrás
Bocalom mente, tenta enganar o povo e esconde placa do Governo Lula para se promover com obra federal, denuncia vereador André Kamai
-
Tudo Sobre Política II6 dias atrás
Prefeito Zequinha Lima e Governo do Estado asfaltaram 7 ruas no município de Cruzeiro do Sul
-
Tudo Sobre Política II6 dias atrás
Prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, garante manutenção dos cemitérios da cidade e das vilas
-
Tudo Sobre Política II6 dias atrás
Prefeito Jerry Correia garante novos investimentos para Assis Brasil em reunião na Secretaria de Obras Públicas