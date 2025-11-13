Deputada Socorro Neri garante avanços na educação e celebra aprovação de projeto que beneficia professores e trabalhadores da área

Nesta quarta-feira, 12, a deputada federal Socorro Neri voltou a se destacar na Câmara dos Deputados por sua atuação firme e comprometida com a melhoria da educação pública brasileira. Durante reunião da Comissão de Educação, a parlamentar relatou quatro projetos de lei, todos voltados para fortalecer políticas educacionais e garantir mais dignidade aos profissionais do setor.

Entre as proposições analisadas, a deputada deu destaque ao Projeto de Lei nº 1636/2025, de autoria do deputado Evair de Mello, que propõe estender aos professores e demais trabalhadores da educação o direito à alimentação escolar. A proposta corrige uma injustiça histórica vivida por educadores que, em muitas escolas da rede pública, não têm acesso à merenda, permanecendo longos períodos sem alimentação adequada durante o expediente.

“Esse projeto é extremamente importante. Em grande parte das escolas públicas, não há lanchonetes ou refeitórios particulares, e os profissionais ficam sem alimento durante toda a jornada. Isso é um absurdo que precisa ser corrigido. A luta para garantir esse direito vai continuar”, afirmou Socorro Neri.

A parlamentar também ressaltou que, além do PL 1636/2025, relatou outros três projetos considerados relevantes para o setor e destacou a importância da presença ativa dos parlamentares nas comissões para assegurar o avanço das pautas prioritárias.

O projeto aprovado segue agora para análise nas Comissões de Finanças e Tributação (CFT) e Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC), onde deverá ter continuidade o trabalho de articulação conduzido pela deputada acreana.

A atuação de Socorro Neri reafirma seu compromisso com uma educação mais justa, inclusiva e valorizadora dos profissionais que constroem o futuro do país.