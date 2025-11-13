Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Tudo sobre Política

Deputada Socorro Neri garante avanços na educação e celebra aprovação de projeto que beneficia professores e trabalhadores da área

Publicados

13 de novembro de 2025

Tudo sobre Política

Nesta quarta-feira, 12, a deputada federal Socorro Neri voltou a se destacar na Câmara dos Deputados por sua atuação firme e comprometida com a melhoria da educação pública brasileira. Durante reunião da Comissão de Educação, a parlamentar relatou quatro projetos de lei, todos voltados para fortalecer políticas educacionais e garantir mais dignidade aos profissionais do setor.

Entre as proposições analisadas, a deputada deu destaque ao Projeto de Lei nº 1636/2025, de autoria do deputado Evair de Mello, que propõe estender aos professores e demais trabalhadores da educação o direito à alimentação escolar. A proposta corrige uma injustiça histórica vivida por educadores que, em muitas escolas da rede pública, não têm acesso à merenda, permanecendo longos períodos sem alimentação adequada durante o expediente.

“Esse projeto é extremamente importante. Em grande parte das escolas públicas, não há lanchonetes ou refeitórios particulares, e os profissionais ficam sem alimento durante toda a jornada. Isso é um absurdo que precisa ser corrigido. A luta para garantir esse direito vai continuar”, afirmou Socorro Neri.

Leia Também:  Prefeito Tamir Sá destaca parceria com senador Petecão após liberação de novos recursos para a saúde de Santa Rosa do Purus

A parlamentar também ressaltou que, além do PL 1636/2025, relatou outros três projetos considerados relevantes para o setor e destacou a importância da presença ativa dos parlamentares nas comissões para assegurar o avanço das pautas prioritárias.

O projeto aprovado segue agora para análise nas Comissões de Finanças e Tributação (CFT) e Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC), onde deverá ter continuidade o trabalho de articulação conduzido pela deputada acreana.

A atuação de Socorro Neri reafirma seu compromisso com uma educação mais justa, inclusiva e valorizadora dos profissionais que constroem o futuro do país.

Tudo sobre Política

A pedido de vereadores, deputado Eduardo Velloso realiza grande ação de saúde em Senador Guiomard

Publicados

14 minutos atrás

em

13 de novembro de 2025

Por

O município de Senador Guiomard receberá neste sábado (15) mais uma grande ação de saúde, realizada pelo deputado federal Eduardo Velloso, em parceria com a Santa Casa da Amazônia e os vereadores Paulinho Miranda e Rafael Maia. O mutirão, que acontecerá a partir das 8h da manhã, na Câmara de Vereadores, oferecerá uma série de atendimentos gratuitos em diversas especialidades médicas.

Entre os serviços disponíveis estão consultas com clínico geral, hematologista, pediatra, nutricionista, psicólogo e oftalmologistas, estes últimos integrando a equipe coordenada diretamente pelo deputado Eduardo Velloso, que também é médico oftalmologista. O atendimento é aberto ao público e busca alcançar principalmente famílias que enfrentam dificuldade de acesso a especialistas.

Para o deputado, ações como essa reforçam o compromisso do mandato com o cuidado humanizado e com a descentralização dos serviços de saúde. “A ideia é levar atendimento onde as pessoas estão, com profissionais capacitados e estrutura adequada. É um trabalho que vem sendo feito com muito carinho em todos os municípios”, afirmou.

Os vereadores Paulinho Miranda e Rafael Maia, que solicitaram e também organizaram o mutirão, destacaram a importância da parceria com o deputado e a Santa Casa da Amazônia. Para eles, ver a população do Quinari recebendo uma ação de saúde como essa é o resultado de uma política com presença e resultados concretos.

Leia Também:  Deputado Eduardo Velloso entrega dois veículos para reforçar ações junto à população no município de Bujari

A expectativa é atender centenas de pessoas ao longo do dia. Além das consultas, serão realizados encaminhamentos e orientações médicas, fortalecendo a atenção primária no município. Segundo Velloso, novas ações como essa estão sendo planejadas para outros municípios acreanos.

“Saúde é o que mais muda a vida das pessoas. Enquanto houver demanda e disposição, estaremos nos municípios, cuidando e fazendo o que mais amamos: servir”, concluiu o deputado.

POLÍTICA

Política3 horas atrás

Ministra Marina Silva destaca liderança ética do Brasil na inauguração do Pavilhão do Balanço Ético Global na COP30

Governo inaugura Pavilhão do Balanço Ético Global e reforça compromisso climático na COP30 – Foto: Assessoria/ MMA O governo brasileiro...
Política1 dia atrás

Vereador Joabe Lira esclarece suspensão de sessão e prevê avanço nas votações orçamentárias em Rio Branco

Vetos imprecisos levam à suspensão de sessão; Joabe Lira presta esclarecimentos. O presidente da Câmara de Rio Branco, vereador Joabe...
Política1 dia atrás

Startup acreana é selecionada entre as 10 que passarão nove meses em Portugal com apoio de Jorge Viana e da ApexBrasil

Numa parceria que levou 380 startups ao Web Summit 2025 de Lisboa, o presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, e o...

POLÍCIA

Polícia5 dias atrás

Mulher tem couro cabeludo arrancado ao ficar presa em draga no Bairro Bela Vista, em Assis Brasil

Mulher tem couro cabeludo arrancado ao manusear draga no rio Acre, em Assis Brasil Uma mulher sofreu um gravíssimo acidente...
Polícia6 dias atrás

Polícia Federal realiza operação contra garimpo ilegal na Terra Indígena Tubarão Latundê, em Rondônia

Garimpo ilegal é alvo de operação da PF e Ibama em Rondônia – Foto: Polícia Federal A Polícia Federal deflagrou...
Polícia2 semanas atrás

Reportagem do Domingo Espetacular reacende caso de jovens mortos em Brasileia; pai contesta versão da Polícia Militar

Caso de jovens mortos em Brasileia volta aos holofotes após reportagem nacional – Foto: Reprodução/ Reportagem do Domingo Uma reportagem...

EDUCAÇÃO

Educação4 horas atrás

Auditores do Tribunal de Contas fiscalizam quatro escolas de ensino no município de Assis Brasil

Ação integra a segunda etapa de monitoramento das unidades de ensino. Uma equipe de auditores do Tribunal de Contas do...
Educação1 dia atrás

Estudantes da Escola José Hassem participam de visita ao Apiário Bom Destino através do Projeto “A União Faz a Vida”

Os estudantes atípicos da Escola José Hassem Hall Filho viveram uma experiência marcante durante uma visita ao Apiário Bom Destino,...
Educação2 dias atrás

Prefeitura de Assis Brasil realiza jantar de reconhecimento aos professores pelo trabalho no SAEB

A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou um jantar especial de reconhecimento aos professores...

CONCURSO

Concurso1 dia atrás

Santa Rosa do Purus lança pacote de cursos gratuitos para qualificação profissional em parceria com IEPTEC

Prefeitura de Santa Rosa do Purus lança novos cursos gratuitos de qualificação profissional – Foto: Assessoria/ Secom A Prefeitura de...
Concurso6 dias atrás

Escola Sesc abre processo seletivo para novos alunos do ano letivo de 2026 em Rio Branco

O Serviço Social do Comércio no Acre – Sesc no Acre, realiza de 10 a 17 de novembro as inscrições...
Concurso2 meses atrás

Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco

Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...

ESPORTE

Esporte20 horas atrás

Prefeitura de Cruzeiro do Sul recupera pontos do gramado do estádio O Cruzeirão para retomada de competições

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Diretoria de Esportes e Lazer, realizou a troca de pontos desgastados...
Esporte2 dias atrás

Gerência de Esporte de Brasiléia, Clebson Venâncio, anuncia primeiro Torneio de Bets na Praia do Izidório

Brasileia está de parabéns com primeiro Torneio de Bets na Praia do Izidório. A cidade de Brasiléia se prepara para...
Esporte2 dias atrás

Criada pelo prefeito Zequinha Lima, a corrida da virada 2025 em Cruzeiro do Sul terá 750 vagas

(Assessoria) – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul vai disponibilizar 750 vagas para a Corrida da Virada 2025. A decisão...

