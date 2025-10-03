Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Tudo sobre Política

Deputada Socorro Neri fortalece diálogo com profissionais da Educação em Cruzeiro do Sul e reafirma compromisso com a valorização dos educadores

Publicados

3 de outubro de 2025

Nesta sexta-feira (03), a deputada federal Socorro Neri (PP/AC) esteve em Cruzeiro do Sul para mais um importante encontro com os profissionais da Educação da região. A reunião foi marcada pelo diálogo sobre os projetos que estão sendo defendidos em Brasília e pela reafirmação do compromisso da parlamentar com a valorização de quem dedica a vida a formar cidadãos.

O encontro contou com a presença do professor Aderlan Gomes, representando a Secretaria de Estado da Educação, do presidente do Sinteac de Cruzeiro do Sul, Pedro Lima, e da vice-presidente do sindicato, além de profissionais da rede estadual e municipal e coordenadores dos núcleos de Mâncio Lima, Rodrigues Alves e Marechal Thaumaturgo, que participaram ativamente do debate.

Durante a reunião, Socorro Neri destacou que o fortalecimento da educação pública é uma prioridade do seu mandato. Ao parafrasear Paulo Freire, a deputada ressaltou a importância da esperança ativa:

“Não é possível existir sem sonho. A gente precisa de sonho para fazer com que os sonhos aconteçam, a gente precisa esperançar. Esperançar é muito diferente de esperar. Tem tudo a ver com o que discutimos aqui. Esperançar é definir o que importa, e fazer todo o movimento necessário para que esse sonho se torne realidade. É isso que desejo: que a gente faça tudo o que for necessário para que os nossos sonhos, e sobretudo o sonho da educação pública de qualidade para todas e todos, com profissionais devidamente valorizados, se torne realidade.”

A deputada reafirmou ainda que seguirá atuando em Brasília com firmeza para garantir recursos, políticas públicas e projetos que fortaleçam a educação no Acre.

“Seguiremos firmes, com trabalho e compromisso, por uma Educação cada vez mais forte e inclusiva em todo o Acre”, disse Socorro Neri.

O encontro em Cruzeiro do Sul reafirma o papel de Socorro Neri como voz atuante em defesa dos educadores e da construção de um futuro com mais oportunidades para crianças, jovens e adultos acreanos.

