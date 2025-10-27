Tudo sobre Política
Deputada Socorro Neri defende importância estratégica da BR-364 e destaca papel vital da rodovia para o Acre
“Socorro Neri defende na Câmara a BR-364 como artéria vital do Acre e alerta para risco de isolamento” Foto: Reprodução/ wikipedia
Em discurso na Câmara dos Deputados, a deputada federal Socorro Neri (PP-AC) fez uma contundente defesa da BR-364, destacando que a rodovia é mais que uma estrada — é a artéria vital que mantém o Acre conectado ao Brasil e garante o funcionamento de políticas públicas essenciais.
“A cada ciclo das estações, as águas e a fumaça nos lembram que o clima já mudou. E diante desse cenário de longas distâncias e vulnerabilidades, a infraestrutura que nos mantém conectados torna-se decisiva. No Acre, isso tem nome e número: BR-364”, afirmou a parlamentar.
Socorro Neri ressaltou que o Acre é um estado estratégico para o país, não apenas por ser ponto de conexão com Peru e Bolívia, mas também por abrigar um patrimônio socioambiental único e por ser uma plataforma natural para uma economia de baixo carbono. Segundo ela, transformar esse potencial em desenvolvimento sustentável depende de infraestrutura compatível com os desafios amazônicos.
A deputada enfatizou que pela BR-364 circulam vidas, serviços e esperanças: “Por ela chegam insumos hospitalares, medicamentos, vacinas e merenda escolar. É por ela que circulam o transporte escolar, pacientes, alimentos, combustíveis e toda a produção agrícola e extrativista que sustenta o Acre”.
Ela lembrou ainda que quando a rodovia funciona, a vida melhora em todo o estado. “O preço no balcão cai, a assistência chega, a aula acontece e o emprego gira. Mas quando falha, tudo encarece, faltam insumos, atrasam os serviços e vidas ficam em risco”, disse.
Socorro Neri alertou para a necessidade urgente de recursos para manutenção rotineira e preventiva da BR-364, apontando que a precariedade atual compromete o abastecimento, a saúde e o desenvolvimento econômico: “Manter a BR-364 operante não é luxo, nem é favor. É condição básica de integração regional, de execução das políticas públicas e de proteção social em todo o Acre”, concluiu.
Com sua fala, a deputada reafirmou seu comprometimento com o Acre e com o desenvolvimento sustentável da Amazônia, chamando atenção do Congresso e do Governo Federal para uma pauta que representa vida e dignidade para milhares de acreanos.
Senador Alan Rick destina mais de R$ 5 milhões para obras de asfaltamento no município de Acrelândia
“Tô feliz demais!” — foi assim que o seu Raimundo resumiu a alegria de ver o asfalto novinho chegar à Rua Sebastião Bocalom Júnior, em Acrelândia, onde mora há décadas.
Além do asfaltamento, a via recebeu reforço no sistema de drenagem e esgoto, calçadas e sarjetas, tudo garantido por recurso destinado pelo senador Alan Rick (União-AC) à Prefeitura de Acrelândia.
Outra frente de trabalho está em andamento na Avenida Brasil, atualmente na fase de terraplanagem, com investimento garantido por emenda do senador ao Deracre. Lá mora o seu Basílio, que lembrou como era o local há 30 anos:
“Rapaz, aqui era só mato, uma capoeira. Depois, ficou muito esburacada. Agora a esperança é que melhore. Vai ficar bem melhor, se Deus quiser e ao senhor, em quem votei sem nem conhecer e hoje tá aqui na minha casa trazendo esse benefício”, contou emocionado.
O senador Alan Rick esteve neste sábado (25) no município para a entrega de um trator à Associação Leiteira Porto Luiz 1 e aproveitou para vistoriar as obras de pavimentação.
“Já são mais de R$ 5 milhões destinados ao asfaltamento e à recuperação de ruas aqui em Acrelândia. As obras estão em andamento nessas duas vias, já assinamos a ordem de serviço para o início na Rua Atalaia, que liga a AC-405 ao bairro Portelinha. Ainda tem a Rua São Paulo e várias outras. Temos trabalhado muito e seguiremos assim por todos os municípios do nosso Acre”, afirmou o senador.
O prefeito Olavinho Boiadeiro também agradeceu a parceria e confirmou o início das novas obras:
“As máquinas estarão aqui semana que vem, porque essa é uma obra necessária demais. Temos uma escola aqui do lado que atende mais de mil crianças, com tráfego intenso de ônibus e outros veículos. Vamos recapear, colocar galeria onde não tem, calçadas, drenagem — tudo que é preciso com recurso garantido pelo nosso senador. Vai ficar show”, destacou o prefeito.
