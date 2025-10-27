Deputada Socorro Neri defende importância estratégica da BR-364 e destaca papel vital da rodovia para o Acre

“Socorro Neri defende na Câmara a BR-364 como artéria vital do Acre e alerta para risco de isolamento” Foto: Reprodução/ wikipedia

Em discurso na Câmara dos Deputados, a deputada federal Socorro Neri (PP-AC) fez uma contundente defesa da BR-364, destacando que a rodovia é mais que uma estrada — é a artéria vital que mantém o Acre conectado ao Brasil e garante o funcionamento de políticas públicas essenciais.

“A cada ciclo das estações, as águas e a fumaça nos lembram que o clima já mudou. E diante desse cenário de longas distâncias e vulnerabilidades, a infraestrutura que nos mantém conectados torna-se decisiva. No Acre, isso tem nome e número: BR-364”, afirmou a parlamentar.

Socorro Neri ressaltou que o Acre é um estado estratégico para o país, não apenas por ser ponto de conexão com Peru e Bolívia, mas também por abrigar um patrimônio socioambiental único e por ser uma plataforma natural para uma economia de baixo carbono. Segundo ela, transformar esse potencial em desenvolvimento sustentável depende de infraestrutura compatível com os desafios amazônicos.

A deputada enfatizou que pela BR-364 circulam vidas, serviços e esperanças: “Por ela chegam insumos hospitalares, medicamentos, vacinas e merenda escolar. É por ela que circulam o transporte escolar, pacientes, alimentos, combustíveis e toda a produção agrícola e extrativista que sustenta o Acre”.

Ela lembrou ainda que quando a rodovia funciona, a vida melhora em todo o estado. “O preço no balcão cai, a assistência chega, a aula acontece e o emprego gira. Mas quando falha, tudo encarece, faltam insumos, atrasam os serviços e vidas ficam em risco”, disse.

Socorro Neri alertou para a necessidade urgente de recursos para manutenção rotineira e preventiva da BR-364, apontando que a precariedade atual compromete o abastecimento, a saúde e o desenvolvimento econômico: “Manter a BR-364 operante não é luxo, nem é favor. É condição básica de integração regional, de execução das políticas públicas e de proteção social em todo o Acre”, concluiu.

Com sua fala, a deputada reafirmou seu comprometimento com o Acre e com o desenvolvimento sustentável da Amazônia, chamando atenção do Congresso e do Governo Federal para uma pauta que representa vida e dignidade para milhares de acreanos.