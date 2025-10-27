Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Pesquisar
Close this search box.
Pesquisar
Close this search box.

Tudo sobre Política

Deputada Socorro Neri defende importância estratégica da BR-364 e destaca papel vital da rodovia para o Acre

Publicados

27 de outubro de 2025

Tudo sobre Política

“Socorro Neri defende na Câmara a BR-364 como artéria vital do Acre e alerta para risco de isolamento” Foto: Reprodução/ wikipedia

Em discurso na Câmara dos Deputados, a deputada federal Socorro Neri (PP-AC) fez uma contundente defesa da BR-364, destacando que a rodovia é mais que uma estrada — é a artéria vital que mantém o Acre conectado ao Brasil e garante o funcionamento de políticas públicas essenciais.

“A cada ciclo das estações, as águas e a fumaça nos lembram que o clima já mudou. E diante desse cenário de longas distâncias e vulnerabilidades, a infraestrutura que nos mantém conectados torna-se decisiva. No Acre, isso tem nome e número: BR-364”, afirmou a parlamentar.

Socorro Neri ressaltou que o Acre é um estado estratégico para o país, não apenas por ser ponto de conexão com Peru e Bolívia, mas também por abrigar um patrimônio socioambiental único e por ser uma plataforma natural para uma economia de baixo carbono. Segundo ela, transformar esse potencial em desenvolvimento sustentável depende de infraestrutura compatível com os desafios amazônicos.

Leia Também:  Câmara de Vereadores do município de Porto Acre realiza sessão solene em homenagem ao senador Alan Rick

A deputada enfatizou que pela BR-364 circulam vidas, serviços e esperanças: “Por ela chegam insumos hospitalares, medicamentos, vacinas e merenda escolar. É por ela que circulam o transporte escolar, pacientes, alimentos, combustíveis e toda a produção agrícola e extrativista que sustenta o Acre”.

Ela lembrou ainda que quando a rodovia funciona, a vida melhora em todo o estado. “O preço no balcão cai, a assistência chega, a aula acontece e o emprego gira. Mas quando falha, tudo encarece, faltam insumos, atrasam os serviços e vidas ficam em risco”, disse.

Socorro Neri alertou para a necessidade urgente de recursos para manutenção rotineira e preventiva da BR-364, apontando que a precariedade atual compromete o abastecimento, a saúde e o desenvolvimento econômico: “Manter a BR-364 operante não é luxo, nem é favor. É condição básica de integração regional, de execução das políticas públicas e de proteção social em todo o Acre”, concluiu.

Com sua fala, a deputada reafirmou seu comprometimento com o Acre e com o desenvolvimento sustentável da Amazônia, chamando atenção do Congresso e do Governo Federal para uma pauta que representa vida e dignidade para milhares de acreanos.

COMENTE ABAIXO:
Notícias relacionadas:
Propaganda

Tudo sobre Política

Senador Alan Rick destina mais de R$ 5 milhões para obras de asfaltamento no município de Acrelândia

Publicados

10 horas atrás

em

27 de outubro de 2025

Por

“Tô feliz demais!” — foi assim que o seu Raimundo resumiu a alegria de ver o asfalto novinho chegar à Rua Sebastião Bocalom Júnior, em Acrelândia, onde mora há décadas.

Além do asfaltamento, a via recebeu reforço no sistema de drenagem e esgoto, calçadas e sarjetas, tudo garantido por recurso destinado pelo senador Alan Rick (União-AC) à Prefeitura de Acrelândia.

Outra frente de trabalho está em andamento na Avenida Brasil, atualmente na fase de terraplanagem, com investimento garantido por emenda do senador ao Deracre. Lá mora o seu Basílio, que lembrou como era o local há 30 anos:

“Rapaz, aqui era só mato, uma capoeira. Depois, ficou muito esburacada. Agora a esperança é que melhore. Vai ficar bem melhor, se Deus quiser e ao senhor, em quem votei sem nem conhecer e hoje tá aqui na minha casa trazendo esse benefício”, contou emocionado.

O senador Alan Rick esteve neste sábado (25) no município para a entrega de um trator à Associação Leiteira Porto Luiz 1 e aproveitou para vistoriar as obras de pavimentação.

Leia Também:  Câmara de Vereadores do município de Porto Acre realiza sessão solene em homenagem ao senador Alan Rick

“Já são mais de R$ 5 milhões destinados ao asfaltamento e à recuperação de ruas aqui em Acrelândia. As obras estão em andamento nessas duas vias, já assinamos a ordem de serviço para o início na Rua Atalaia, que liga a AC-405 ao bairro Portelinha. Ainda tem a Rua São Paulo e várias outras. Temos trabalhado muito e seguiremos assim por todos os municípios do nosso Acre”, afirmou o senador.

O prefeito Olavinho Boiadeiro também agradeceu a parceria e confirmou o início das novas obras:

“As máquinas estarão aqui semana que vem, porque essa é uma obra necessária demais. Temos uma escola aqui do lado que atende mais de mil crianças, com tráfego intenso de ônibus e outros veículos. Vamos recapear, colocar galeria onde não tem, calçadas, drenagem — tudo que é preciso com recurso garantido pelo nosso senador. Vai ficar show”, destacou o prefeito.

COMENTE ABAIXO:
Continue lendo

POLÍTICA

Política7 minutos atrás

Prasidente da APEX, Jorge Viana, destaca fortalecimento do Brasil no comércio internacional e avanço das exportações do Acre

O presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), Jorge Viana, afirmou que o ciclo de missões...
Política9 horas atrás

Superintendente do Incra, Márcio Alecio, retorna à comunidade onde cresceu e realiza sonho coletivo ao regularizar famílias do PAD Quixadá, em Brasileia

Márcio Alecio leva regularização fundiária ao PAD Quixadá, em Brasileia – Foto: Assessoria O superintendente do Incra no Acre, Márcio...
Política2 dias atrás

Enquanto três deputados do Acre assinam PEC que enfraquece o serviço público, Socorro Neri mantém compromisso com os servidores e com o interesse coletivo

Socorro Neri mantém coerência e não assina proposta que ameaça direitos dos servidores públicos. Nesta sexta-feira (24), foi protocolada na...

POLÍCIA

Polícia1 dia atrás

Homem é preso após assassinar companheira a facadas e ferir enteada que tentou defendê-la em Cruzeiro do Sul

Mulher é morta a facadas em Cruzeiro do Sul – Foto: Polícia Civil Uma noite de violência chocou os moradores...
Polícia1 dia atrás

Condenado por tráfico no Acre é flagrado ao tentar fugir da Polícia Rodoviária em posto de combustível

Foragido da Justiça do Acre é preso pela PRF no Maranhão – Foto: Divulgação/ PRF Um homem de 35 anos,...
Polícia1 dia atrás

Megaoperação policial no município de Assis Brasil resulta em oito prisões e apreensão de armas e drogas

Armas e drogas são apreendidas em ação no interior do Acre – Foto: Asscom/Polícia Civil Uma grande ação das forças...

EDUCAÇÃO

Educação4 horas atrás

IV Sarau Literário da Escola Bela Flor encanta o público com talento e criatividade em Epitaciolândia

Mais uma vez, o Sarau Literário da Escola Bela Flor foi um verdadeiro sucesso! A quarta edição do evento reuniu...
Educação4 dias atrás

Educação de Cruzeiro do Sul promove formação do plano de ação prioritário da alfabetização

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou nesta quarta-feira, 22, uma formação voltada...
Educação1 semana atrás

Prefeitura de Rodrigues Alves prepara estudantes para o SAEB com atividades pedagógicas

A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou um simulado com os alunos da rede...

CONCURSO

Concurso2 meses atrás

Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco

Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Concurso2 meses atrás

Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade

Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Concurso2 meses atrás

Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia

Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...

ESPORTE

Esporte4 horas atrás

Prefeitura abre 10ª edição do Campeonato Feminino do Ilha Verde com premiação superior a R$ 38 mil

A Prefeitura de Porto Walter realizou neste sábado (25) a abertura oficial da 10ª edição do Campeonato Feminino de Futebol...
Esporte4 horas atrás

Nauas Esporte Clube vence jogo comemorativo de 102 anos do time em Cruzeiro do Sul

No sábado, 25, a Diretoria de Esportes e Lazer da Prefeitura de Cruzeiro do sul realizou três jogos comemorativo aos...
Esporte2 dias atrás

Epitaciolândia realiza o 3º Copão Internacional de Vôlei com equipes do Acre, Bolívia e Peru

A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, está realizando neste final de semana nos dias 23,...

MAIS LIDAS DA SEMANA

nos siga nas redes sociais

Facebook Youtube Instagram Whatsapp

É proibida a reprodução total ou parcial de seu conteúdo sem a autorização por escrito do autor e / ou editor

desenvolvido e hospedado por

Copyright © 2021 - Todos os direitos reservados ao portal 3 DE JULHO NOTÍCIAS