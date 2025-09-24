Deputada Socorro Neri cumpre agenda no município de Assis Brasil com foco específico na Educação basica

(Assessoria) O primeiro-secretário da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Luiz Gonzaga, participou de encontro com autoridades da Bolívia, Mato Grosso, Rondônia e Acre durante do “Acre Day”, evento realizado na Expocruz 2025, a maior feira multissetorial da América Latina, realizada em Santa Cruz de La Sierra.

Durante o encontro foi discutido o protagonismo da região acreana na Rota Quadrante Rondon, que ligará o Mato Grosso, Rondônia e Acre a países da América Latina e ao comércio pelo Pacífico, além do potencial de produção agrícola do Acre.

Luiz Gonzaga afirmou que o evento serviu para estreitar as parcerias comerciais entre empresários bolivianos, acreanos, mato-grossenses e rondonienses.

“Tivemos rodadas de negócios, apresentações e degustação de produtos acreanos, mostrando o que temos de melhor para investidores e autoridades presentes. Estiveram conosco empresários, autoridades bolivianas e o embaixador do Brasil na Bolívia, Luís Henrique Sobreira Lopes, reforçando nosso compromisso com o desenvolvimento e a integração regional.

Seguimos trabalhando para que o Acre seja cada vez mais protagonista nas relações internacionais e no fortalecimento da nossa economia”, disse o parlamentar.

O embaixador Luís Henrique classificou o encontro como histórico, já que é a primeira vez que o Acre participa de forma direta da Expocruz.

“É uma importância histórica essa primeira participação direta do Acre na Expoacruz, pois o Acre e a Bolívia têm uma parceria comercial de longos anos e continurá tendo. A presença do Acre aqui na feira muito aprofundará a relação comercial e cultural entre os dois países”, disse o embaixador.

O secretário de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso, César Miranda, parabenizou o Acre pela luta em prol do fortalecimento comercial com países da América do Sul.

“O Acre está de parabéns pelo trabalho que vem fazendo de levar seus produtos e seu potencial para outros países da Ameríca do Sul. Temos que trabalhar unidos para melhorar nossa logística. O Acre é um caminho natural de saída para o Pacífico. O mundo precisa de alimentos e quem produz como o Acre, Mato Grosso, Rondônia tem que trabalhar unido para alcançar essas metas de integração bilateral”, disse.

Para o secretário de Indústria, Ciência e Tecnologia, Assurbanípal Mesquita, a presença do Acre na Expocruz representa um salto estratégico na atração de investimentos de grande porte.

“Mostramos ao mundo que o Acre possui produtos competitivos e um turismo diferenciado, capazes de unir sustentabilidade, inovação e tradição em um mesmo ambiente. Aproveitar esses potenciais é fundamental para que a nossa economia avance com pujança, diversificação e solidez. Essa é a determinação do governador Gladson Camelí: ampliar fronteiras, transformar oportunidades em resultados e inserir o estado nas grandes rotas de comércio”, enfatiza Mesquita.

Participaram do encontro o embaixador do Brasil na Bolívia, Luís Henrique Sobreira Lopes, deputado Luiz Gonzaga, secretário de Indústria, Ciência e Tecnologia do Acre, Assur Mesquita, presidente da Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre, Patrícia Dossa, e secretários de Estado de Mato Grosso e Rondônia.