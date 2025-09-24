Tudo sobre Política
Deputada Socorro Neri cumpre agenda no município de Assis Brasil com foco específico na Educação basica
Tudo sobre Política
A deputada federal Socorro Neri (PP-AC) esteve no município de Assis Brasil, na região do Alto Acre, cumprindo agenda dedicada à educação. A parlamentar se reuniu com a coordenadora do Núcleo de Educação, Sandra Lopes, e sua equipe, para dialogar sobre temas que estão em debate no Congresso Nacional e que impactam diretamente professores, técnicos e estudantes da educação básica.
Entre os assuntos tratados estiveram o Plano Nacional de Educação, a criação do Sistema Nacional de Educação, o PL do descongela, o projeto que trata da aposentadoria especial para professores em readaptação, além do PL que institui o PIS Nacional para profissionais técnicos, administrativos e operacionais da educação básica.
Outro ponto de destaque foi a discussão sobre a implantação de uma turma de mestrado em Ensino de Ciências e Matemática para a regional do Alto Acre. O curso será executado pela Universidade Federal do Acre (UFAC) e conta com emenda parlamentar de autoria da deputada Socorro Neri.
Durante o encontro, a deputada destacou a importância do diálogo com os profissionais da educação da região:
“Foi uma oportunidade valiosa para dialogar sobre os projetos que estamos defendendo em Brasília na área da Educação, reafirmando nosso compromisso com a valorização dos profissionais e o fortalecimento das políticas públicas para o setor. A cada encontro, reforço a convicção de que é ouvindo, trocando experiências e construindo coletivamente que avançamos nas pautas que importam para quem faz a Educação acontecer todos os dias. Minha gratidão especial à coordenadora do Núcleo de Educação, Sandra Lopes, e à sua dedicada equipe, pela recepção calorosa e pela parceria nesse debate tão necessário. Seguimos juntos pelo bem coletivo e pela Educação de qualidade!”
Com a agenda, Socorro Neri reforça sua atuação parlamentar voltada para a defesa de políticas públicas inclusivas e de valorização da educação em todo o Acre, especialmente na região do Alto Acre.
Tudo sobre Política
Gonzaga participa do “Acre Day” na Expocruz e discute parcerias com bolivianos, rondonienses e mato-grossenses
(Assessoria) O primeiro-secretário da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Luiz Gonzaga, participou de encontro com autoridades da Bolívia, Mato Grosso, Rondônia e Acre durante do “Acre Day”, evento realizado na Expocruz 2025, a maior feira multissetorial da América Latina, realizada em Santa Cruz de La Sierra.
Durante o encontro foi discutido o protagonismo da região acreana na Rota Quadrante Rondon, que ligará o Mato Grosso, Rondônia e Acre a países da América Latina e ao comércio pelo Pacífico, além do potencial de produção agrícola do Acre.
Luiz Gonzaga afirmou que o evento serviu para estreitar as parcerias comerciais entre empresários bolivianos, acreanos, mato-grossenses e rondonienses.
“Tivemos rodadas de negócios, apresentações e degustação de produtos acreanos, mostrando o que temos de melhor para investidores e autoridades presentes. Estiveram conosco empresários, autoridades bolivianas e o embaixador do Brasil na Bolívia, Luís Henrique Sobreira Lopes, reforçando nosso compromisso com o desenvolvimento e a integração regional.
Seguimos trabalhando para que o Acre seja cada vez mais protagonista nas relações internacionais e no fortalecimento da nossa economia”, disse o parlamentar.
O embaixador Luís Henrique classificou o encontro como histórico, já que é a primeira vez que o Acre participa de forma direta da Expocruz.
“É uma importância histórica essa primeira participação direta do Acre na Expoacruz, pois o Acre e a Bolívia têm uma parceria comercial de longos anos e continurá tendo. A presença do Acre aqui na feira muito aprofundará a relação comercial e cultural entre os dois países”, disse o embaixador.
O secretário de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso, César Miranda, parabenizou o Acre pela luta em prol do fortalecimento comercial com países da América do Sul.
“O Acre está de parabéns pelo trabalho que vem fazendo de levar seus produtos e seu potencial para outros países da Ameríca do Sul. Temos que trabalhar unidos para melhorar nossa logística. O Acre é um caminho natural de saída para o Pacífico. O mundo precisa de alimentos e quem produz como o Acre, Mato Grosso, Rondônia tem que trabalhar unido para alcançar essas metas de integração bilateral”, disse.
Para o secretário de Indústria, Ciência e Tecnologia, Assurbanípal Mesquita, a presença do Acre na Expocruz representa um salto estratégico na atração de investimentos de grande porte.
“Mostramos ao mundo que o Acre possui produtos competitivos e um turismo diferenciado, capazes de unir sustentabilidade, inovação e tradição em um mesmo ambiente. Aproveitar esses potenciais é fundamental para que a nossa economia avance com pujança, diversificação e solidez. Essa é a determinação do governador Gladson Camelí: ampliar fronteiras, transformar oportunidades em resultados e inserir o estado nas grandes rotas de comércio”, enfatiza Mesquita.
Participaram do encontro o embaixador do Brasil na Bolívia, Luís Henrique Sobreira Lopes, deputado Luiz Gonzaga, secretário de Indústria, Ciência e Tecnologia do Acre, Assur Mesquita, presidente da Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre, Patrícia Dossa, e secretários de Estado de Mato Grosso e Rondônia.
Prefeito Jerry Correia recebe candidatas a Rainha do Rodeio da Expo Fronteira 2025, em Assis Brasil
Deputada Socorro Neri cumpre agenda no município de Assis Brasil com foco específico na Educação basica
Cerca de 45% dos médicos apresentam algum quadro de doença mental, aponta pesquisa
Festival Afro Integrado chega à sua 3ª edição com programação especial em Rio Branco
19 personalidades recebem o Título de Cidadão Cruzeirense em solenidade no Teatro dos Nauas em Cruzeiro do Sul
POLÍTICA
Jorge Viana anuncia abertura de escritório da ApexBrasil em Cuiabá para impulsionar exportações e atrair investimentos estrangeiros para a região
Assessoria – A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) anunciou, nesta terça-feira (23), a abertura de um...
Ministério Público apura negligência do prefeito Tião Bocalom no atendimento do ensino de crianças com Transtorno do Espectro autistas em Rio Branco
O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) abriu dois procedimentos administrativos para apurar graves violações do direito à educação...
Morador do ramal Copaíba faz o que a Prefeitura de Bujari não faz: produtor rural usa próprio trator para garantir acesso antes do inverno
Morador do ramal Copaíba faz o que a Prefeitura de Bujari não faz: produtor rural usa próprio trator para garantir...
POLÍCIA
Em Rio Branco, Polícia Federal deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
PF deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro – Imagem: Ilustração/ PF A Polícia Federal, em...
Repercussão: APROSEB emite nota pública sobre agressão de segurança durante Festival de Praia em Brasiléia
A Associação dos Profissionais de Segurança de Epitaciolândia e Brasiléia (APROSEB) divulgou, neste domingo (14), uma nota pública repudiando a...
Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força
O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia...
EDUCAÇÃO
Prefeitura de Epitaciolândia realiza ação do Setembro Amarelo na Escola Luiz Gonzaga da Rocha
A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), promoveu nesta Terça-feira (16) uma importante ação de...
Formação do Pacto pela Superação do Analfabetismo e Qualificação na Educação de Jovens e Adultos é realizada em Epitaciolândia
A Prefeitura de Epitaciolândia, em parceria com a Prefeitura de Brasiléia, promoveu a 4ª etapa da formação do Pacto pela...
Prefeitura de Assis Brasil promove ação de saúde e educação na Escola municípal Sandoval Batista
Alunos passaram por avaliação de saúde para garantir bem-estar e merenda escolar de qualidade
CONCURSO
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
ESPORTE
Prefeito Zequinha Lima abre Copão do Vale do Juruá com seis seleções e premiação de R$ 5 mil
Assessoria – A prefeitura de Cruzeiro do Sul abriu na noite desta segunda-feira, 22, no Estádio o Cruzeirão, o Copão...
Esporte nos 121 anos de Cruzeiro do Sul: Prefeito Zequinha Lima abre a Super Copa das vilas
O prefeito Zequinha Lima abriu nesta quinta-feira, 18, no Estádio O Cruzeirão, a Super Copa das Vilas, que prossegue até...
Epitaciolândia celebra bicampeonato do Futsal Sub-17 e prefeito Sérgio Lopes destaca a força do esporte na cidade
Bicampeãs! Epitaciolândia conquista novamente o Campeonato Acreano de Futsal Sub-17 O esporte de Epitaciolândia vive um momento de celebração! O...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Política Destaque7 dias atrás
Governo Gladson Cameli ignora servidores, transforma negociação em promessa vazia e sindicatos anunciam novas mobilizações em outubro
-
Política7 dias atrás
Sérgio Petecão anuncia voto contra a PEC da Blindagem no Senado, chama proposta de afronta à democracia e defende transparência com o povo
-
Política6 dias atrás
Na gestão do prefeito Padeiro, produtores rurais dizem que ‘não têm prefeito’ e expõem em vídeo o abandono do Ramal Linha Nova, em Bujari
-
Política6 dias atrás
MP-AC exige exoneração imediata de secretário acusado de assédio e uso indevido de recursos públicos na prefeitura de Acrelândia