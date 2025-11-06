Tudo sobre Política
Deputada Socorro Neri critica PDL que fragiliza direitos de meninas violentadas e censura campanhas contra casamento infantil
Tudo sobre Política
A deputada federal Socorro Neri criticou duramente a aprovação do Projeto de Decreto Legislativo que suspende a Resolução 258/2024 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda). A medida fragiliza o atendimento a meninas vítimas de violência sexual e restringe o acesso à interrupção legal da gravidez nos casos previstos em lei, e impede que Governo faça campanha contra o casamento infantil.
Por estar em missão oficial no Acre, a parlamentar não pôde registrar voto no plenário, mas reafirmou que votaria contra o PDL.
“Como mulher e avó de meninas, me causa profunda indignação ver um tema tão sensível tratado com tamanha irresponsabilidade e decadência moral. Não, crianças não podem ser mães e esposas. Pedófilos e estupradores não podem ser pais. Dogma ou disputa ideológica jamais podem estar acima da proteção e da dignidade de uma menina”, afirmou.
Entidades de proteção à infância têm classificado a proposta como um retrocesso grave, pois retira garantias essenciais e dificulta o acesso à informação, ao acolhimento e ao atendimento humanizado para meninas violentadas, muitas delas dentro do próprio núcleo familiar.
A resolução do Conanda hoje assegura que, nos casos de violência sexual, o procedimento de interrupção legal da gestação não depende de boletim de ocorrência, autorização judicial ou consentimento dos responsáveis quando houver risco à vítima.
O texto segue agora para análise no Senado Federal.
Tudo sobre Política
Prefeitura vai realizar audiência pública para apresentar ações do Programa Avança Cruzeiro do Sul
(Assessoria) – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal da Casa Civil, vai realizar nesta sexta-feira, 7, uma audiência pública para apresentar e votar as propostas e ações do programa Avança Cruzeiro do Sul que fará parte do Plano Plurianual da Administração Municipal para o biênio 2026 – 2028.
O evento acontecerá no Espaço Ceanom, anexo à Associação Comercial a partir das 8h da manhã e contará com a presença de todos os segmentos da sociedade.
O Programa Avança Cruzeiro do Sul foi iniciado em 2024 e é desenvolvimento em etapas, sendo a última de discussões e implementações de ações pela população durantes as audiências públicas que já ocorreram nas 7 vilas do município. Após a aprovação das ações na audiência de sexta-feira as mesmas serão inseridas no Plano Plurianual do Município para serem desenvolvidas nos próximos anos.
O Secretário Adjunto da Casa Civil e coordenador do Programa Izau Melo explicou como será a audiência.
“Essa é a última etapa das audiências públicas de Cruzeiro do Sul. Nós vamos apresentar as metas que foram estabelecidas no primeiro encontro, em 2024, no lançamento do programa. Foram inseridos todo o contexto das sete audiências que aconteceram nas vilas. Agora a gente traz para o centro, para consolidar e dar mais uma oportunidade para a população que não se sentiu contemplada dentro do que a gente vai apresentar como meta. Esse encontro será para propor e a gente vai votar para que ela seja inserida no PPA”, finalizou Izau.
Deputada Socorro Neri critica PDL que fragiliza direitos de meninas violentadas e censura campanhas contra casamento infantil
Prefeitura de Epitaciolândia realiza 8ª Conferência Municipal de Saúde com foco em dignidade, trabalho e constância
Lucelia Borges prestigia encontro regional que debate inovação e fortalecimento do Legislativo no Alto Acre
Prefeitura vai realizar audiência pública para apresentar ações do Programa Avança Cruzeiro do Sul
Prefeitura de Cruzeiro do Sul iniciará recadastramento de aposentados e pensionistas no dia 10 de novembro
POLÍTICA
Padeiro prometeu recursos e máquinas, mas quem trabalha é o povo: Moradores do Ramal da Madá se viram para não ficar isolados
A paciência dos moradores do Ramal da Madá, na região do Espinhara, em Bujari, chegou ao limite. Cansados de esperar...
Milhões Desviados e Benefícios à Família Câmara: CPMI Expõe Ligações Suspeitas Entre Silas Câmara, Parentes e o Esquema do INSS
Rastro de Dinheiro Liga Silas Câmara e Parentes a Esquema Fraudulento – Foto: Reprodução Envolvido em um dos maiores escândalos...
Silêncio dos Bestene Sobre Mailza 2026 Expõe Estratégia para Assumir a Prefeitura com Eventual Renúncia de Bocalom ao Disputar o Governo
Para a família Bestene, parece ser mais vantajoso abandonar o projeto Mailza 2026 e torcer pela renúncia de Bocalom. É...
POLÍCIA
Reportagem do Domingo Espetacular reacende caso de jovens mortos em Brasileia; pai contesta versão da Polícia Militar
Caso de jovens mortos em Brasileia volta aos holofotes após reportagem nacional – Foto: Reprodução/ Reportagem do Domingo Uma reportagem...
Gaeco e Polícia Civil deflagram Operação Centúria no Juruá e cumprem 28 mandados judiciais
Gaeco e Polícia Civil deflagram Operação Centúria e miram organização criminosa no Juruá. Foto: Assessoria O Grupo de Atuação Especial...
Homem é preso após assassinar companheira a facadas e ferir enteada que tentou defendê-la em Cruzeiro do Sul
Mulher é morta a facadas em Cruzeiro do Sul – Foto: Polícia Civil Uma noite de violência chocou os moradores...
EDUCAÇÃO
Prefeitura de Brasiléia realiza segunda reunião com pais da Educação Especial para fortalecer parceria entre família e escola
A Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, promoveu a segunda reunião com os pais de alunos...
Equipe Multidisciplinar da educação de Brasiléia participa de capacitação sobre mediação de conflitos escolares
(Verônica Rodrigues) – O Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação (CAOPEDUC) promoveu, nesta quarta-feira (5), uma roda de...
Encontro Pedagógico da Educação Infantil do município fortalece práticas pedagógicas em Cruzeiro do Sul
(Assessoria) – Um Encontro Pedagógico realizado nesta quarta-feira, 29, no Educandário, reuniu a equipe da Educação Infantil da Prefeitura de...
CONCURSO
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
ESPORTE
Com o objetivo de preservar o gramado do Cruzeirão jogos são suspensos temporariamente em Cruzeiro do Sul
A partir desta terça-feira, 4, os jogos estão suspensos temporariamente no Estádio O Cruzeirão, em Cruzeiro do Sul. A medida...
Brasiléia sedia o II Festival de Esportes Paralímpicos 2025 e celebra encontro de inclusão, talentos locais e superação
II Festival de Esportes Paralímpicos 2025 reúne inclusão, talento e emoção em Brasiléia. O município de Brasiléia foi palco, neste...
Prefeitura de Assis Brasil da início ao Campeonato da primeira Divisão e incentiva o esporte no município
A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, realizou na noite desta sexta-feira (31) a abertura...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Política Destaque3 dias atrás
Escândalo no Governo: Gladson Cameli entrega contrato de R$ 2,1 milhões a empresa de informática da Bahia para fornecer marmitex
-
Polícia4 dias atrás
Reportagem do Domingo Espetacular reacende caso de jovens mortos em Brasileia; pai contesta versão da Polícia Militar
-
Política7 dias atrás
Emenda Parlamentar da ex-deputada Mara Rocha Leva Internet a Mais de 50 Comunidades Rurais e Impulsiona Desenvolvimento no Acre
-
Política Destaque6 dias atrás
PT-AC anuncia ação judicial contra Ulysses Araújo e acusa deputado bolsonarista de fabricar mentiras para atacar ex-governadores