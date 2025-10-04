Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
Tudo sobre Política

Deputada Socorro Neri cobra providências do Governo Federal e DNIT para recuperação da BR-364 e destaca importância da rodovia para o desenvolvimento do Acre

4 de outubro de 2025

Tudo sobre Política

A deputada federal Socorro Neri (PP-AC) reforçou, neste sábado (4), a necessidade de uma ação imediata do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e do Ministério dos Transportes para garantir a recuperação e manutenção da BR-364, principal eixo rodoviário do Acre. A manifestação da parlamentar ocorreu durante visita à ponte na entrada de Tarauacá, ponto crítico da rodovia que segue sem obras efetivas de recuperação.

Socorro Neri relembrou que, em 2023, esteve no mesmo local acompanhada de uma comitiva de deputados estaduais em uma vistoria técnica da Comissão Especial de Obras Públicas Paralisadas e Inacabadas da Câmara dos Deputados. Na ocasião, o DNIT havia assegurado que a obra passaria por uma recuperação emergencial, com assinatura imediata da ordem de serviço.

“Estamos em 2025 e, infelizmente, nada avançou. É fundamental garantir a conclusão dessa obra para assegurar a trafegabilidade e a segurança de quem depende dessa rodovia. A BR-364 é vital não apenas para Tarauacá, mas para toda a região do Juruá e para a integração econômica e social do Acre”, afirmou a deputada.

Leia Também:  Prefeitura de Acrelândia ultrapassa limite de gastos com pessoal e decreta situação de emergência administrativa

Durante o percurso pela BR-364, Socorro Neri relatou a ausência de frentes de trabalho e destacou a precariedade de vários trechos, que podem se tornar intrafegáveis com a chegada do período chuvoso.

“É impressionante! Não encontramos equipes de manutenção em lugar nenhum. A rodovia apresenta pontos de deterioração grave, colocando em risco o transporte de cargas, a locomoção de pessoas e o abastecimento de municípios inteiros. O DNIT e o Ministério dos Transportes precisam olhar para o Acre com o devido respeito e urgência”, declarou.

A deputada enfatizou que a BR-364 é estratégica para o desenvolvimento econômico e social do Estado, sendo a única ligação terrestre entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul. O abandono das obras, segundo ela, compromete o escoamento da produção, o transporte escolar, o atendimento à saúde e o turismo regional.

“Essa rodovia representa mais do que um trecho de asfalto — é o caminho que conecta o Acre ao seu próprio futuro. Por isso, cobramos responsabilidade, planejamento e ação do governo federal. O povo acreano merece respeito e infraestrutura de qualidade”, concluiu.

Tudo sobre Política

Com duas edições no mesmo dia, presidente da Aleac, Nicolau Júnior, certifica 300 alunos no programa Redação Nota Mil

8 horas atrás

4 de outubro de 2025

Com a proximidade das provas do ENEM, marcadas para novembro, a equipe da Escola do Legislativo vem intensificando o programa que oferta aulas gratuitas de redação para alunos da rede pública.

O Redação Nota Mil é realizado pela Assembleia Legislativa e coordenado pelo presidente da Casa, deputado Nicolau Júnior.

Nesta sexta feira, 3 de outubro, o presidente encerrou duas etapas, uma no interior, outra na capital.

Pela manhã Nicolau Júnior entregou certificados de conclusão do curso para 200 alunos da escola cívico militar Aldacir Simões da Costa, em Senador Guiomard. Recepcionado pelo coordenador José Carlos Rodrigues e ao lado do vice prefeito Ney do Miltão, Nicolau premiou os autores das cinco melhores redações e reforçou o quanto é importante o estudo para a juventude. O deputado agradeceu a equipe escolar por abrir as portas para receber a Escola do Legislativo e compartilhou um pouco da infância, quando morava em Cruzeiro do Sul.

“Eu nunca imaginei ou coloquei como meta de vida me tornar um político, mas as coisas foram acontecendo e eu me tornei o deputado estadual mais jovem da Assembleia e também o mais votado da história política do Acre. Mas isso só aumenta minha responsabilidade de apontar e buscar melhorias pra nossa gente. Esse programa não vai conseguir atender todos nossos jovens , mas já é uma ajuda considerável para quem sonha em passar no ENEM e ingressar no ensino superior. Eu fico muito feliz quando venho participar desse momento com nossos jovens”, disse Nicolau.

Leia Também:  João Pereira: Ex-Assessor de César Messias é escolhido para Presidir AGEAC

Na Escola Cívico Militar o estudante Rilton Araújo da Silva foi o destaque com a melhor redação.

A tarde, já em Rio Branco, Nicolau Júnior se encontrou com parte dos estudantes que integram a mais antiga e mais tradicional escola pública do Acre, o CERB.

Registrado como Colégio Estadual Rio Branco, o CERB é referência na história escolar do Acre e detém a marca de ser a escola pública por onde mais já passaram alunos da rede estadual.

A solenidade de encerramento do Redação Nota Mil aconteceu no Memorial dos Autonomistas, com uma festa a parte dos alunos, que recitaram poesias, cantaram e apoiaram o pedido da direção para a reforma do teatro Beto Rocha, localizado dentro da escola.

Nicolau Júnior assumiu o compromisso de cobrar junto a Secretaria de Educação a revitalização do espaço e confessou que esperava ansioso para conhecer a turma do CERB. Lá, 120 alunos participaram da oficina de redação.

Camila Lopes alcançou a melhor nota entre os colegas e aproveitou para agradecer a ALEAC pela realização do programa.

“Eu já vinha acompanhando pela imprensa as etapas anteriores e fiquei super feliz quando soube que nós seríamos contemplados. Foi um ganho expressivo para mim particularmente porque me ajudou a melhor elaborar uma redação. Estou confiante que farei um bom ENEM, e quero agradecer ao pessoal da ALEAC por essa oportunidade “, disse a estudante.

Leia Também:  Ex-deputado Luiz Calixto diz que PMDB além de covarde é “mentiroso”

