Deputada Socorro Neri celebra assinatura da ordem de serviço para consolidação do Campus Fronteira da Ufac

A deputada federal Socorro Neri participou, nesta sexta-feira, da assinatura da ordem de serviço que garante a consolidação do Campus Fronteira da Universidade Federal do Acre (Ufac), um marco histórico para a expansão do ensino superior na região do Alto Acre. A iniciativa representa um avanço significativo para levar educação pública, gratuita e de qualidade às comunidades de fronteira, ribeirinhas e indígenas, ampliando oportunidades e fortalecendo a presença da universidade no interior.

Durante a cerimônia, Socorro Neri destacou a importância do investimento e elogiou o comprometimento da instituição. “Parabenizo a reitora Guida Aquino e toda a equipe da Ufac por sua dedicação e visão. Esse é um sonho coletivo que agora se transforma em realidade, fruto de esforço, planejamento e compromisso com o futuro da nossa região”, afirmou a parlamentar, enfatizando o impacto social e educacional do novo campus.

A deputada também agradeceu o apoio do Governo Federal e do Ministério da Educação, ressaltando a sensibilidade das autoridades nacionais com as demandas do Acre. Para ela, a interiorização do ensino superior é essencial para garantir inclusão, promover desenvolvimento e atender populações que historicamente enfrentam maiores desafios de acesso à educação.

Socorro Neri reafirmou o compromisso de seguir trabalhando por políticas públicas que fortaleçam a educação como instrumento de transformação social. “Seguimos firmes para que a educação seja sempre ponte de oportunidades e desenvolvimento para o nosso povo”, destacou, reforçando que a consolidação do Campus Fronteira simboliza um novo capítulo de crescimento e esperança para toda a região.