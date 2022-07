Deputada Perpétua é a única parlamentar do Acre entre os mais influentes do Congresso, diz pesquisa

Assessoria – Os membros do diretório municipal do MDB de Cruzeiro do Sul receberam a pré-candidata ao governo do Acre, deputada federal Mara Rocha na noite desta sexta-feira, 15. A deputada Antonia Sales e o ex-prefeito Vagner Sales, apresentaram Mara aos militantes do partido e deram início a pré-campanha no Vale do Juruá.

O auditório do MDB na avenida Coronel Mâncio Lima ficou pequeno para lideranças da sigla e simpatizantes da pré-candidatura de Mara Rocha ao governo.

Vagner Sales disse que Mara representa o novo e ao lado da pré-candidata ao Senado, deputada Jéssica Sales (MDB) irá ajudar a mudar a situação de abandono que o Acre vive hoje.

A deputada Antonia Sales destacou que o povo acreditou na mudança quando elegeu o atual governador em 2018. “Acreditamos na melhoria que não veio, fomos enganados e a população sofre com a falta de atendimento de saúde, apoio ao agricultor e melhorias na infraestrutura do estado”, disse.

Mara Rocha agradeceu os dirigentes do MDB de Cruzeiro do Sul pela acolhida, falou sobre o abandono em diversas áreas do estado e que é preciso mudar esse cenário de caos que o Acre passa. “Acredito em um Acre melhor na saúde, educação, na geração de emprego e investimentos na produção. Unidos aqui com a Jéssica Sales e toda a família Sales, tenho certeza que iremos melhorar a vida das pessoas”, destacou Mara.