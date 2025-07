Deputada Michelle Melo promove audiência pública para discutir o Movimento das Comunidades Terapêuticas no Acre

Na manhã desta terça-feira (01), a deputada estadual Maria Antônia, afim de melhorar a prestação dos serviços públicos à população, protocolou uma indicação solicitando que o governo do Estado instale uma unidade da Organização em Centros de Atendimento – OCA, no município de Acrelândia.

De acordo com a parlamentar, há uma necessidade muito grande no município de uma OCA, já que os serviços têm uma demanda muito grande e a ausência da OCA no local obriga os cidadãos a se deslocar para outros municípios.

Maria Antônia destacou que a OCA tem desempenhado um papel fundamental na modernização e desburocratização do serviço público estatal, oferecendo atendimento ágil, transparente e centralizado à população. No entanto, o município de Acrelândia não conta com uma unidade desse importante serviço.

“A instalação de uma OCA em Acrelândia proporcionará mais dignidade aos cidadãos, facilitará o acesso a serviços essenciais e reduzirá custos com deslocamentos. Além disso, promoverá o fortalecimento da cidadania e da eficiência administrativa no interior do nosso estado. Diante disto solicito especial atenção do governo do Estado do Acre para esta demanda tão importante para a população acrelandense”. concluiu.