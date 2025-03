Deputada Michelle Melo Participa de Debate Sobre Violência Contra Mulheres Negras na Assemurb

(Assessoria) – A deputada estadual Dra. Michelle Melo realizou uma fiscalização na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito, em Rio Branco, para apurar uma grave denúncia de constrangimento e perseguição contra servidores da unidade.

O caso, que já foi encaminhado ao Ministério Público do Trabalho com quase 30 assinaturas, aponta práticas abusivas atribuídas ao gerente de assistência da UPA. Entre as acusações estão pressão excessiva sobre os funcionários, mudanças arbitrárias de escalas e a abertura de processos administrativos sem justificativa clara.

A fiscalização contou com a presença do Dr. Guilherme Pulici e da Dra. Luiza, representantes do Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed-AC). Segundo a entidade, essas condutas comprometem a dignidade e o bem-estar dos profissionais de saúde, impactando diretamente o atendimento prestado à população.

Dra. Michelle Melo reforçou o compromisso de acompanhar de perto o caso e cobrar providências das autoridades competentes. “Não podemos permitir que trabalhadores da saúde, que já enfrentam condições desafiadoras, sejam submetidos a intimidação. Seguiremos vigilantes para garantir um ambiente de trabalho digno e respeitoso”, declarou a parlamentar.

O Sindmed-AC também se manifestou, destacando que seguirá monitorando a situação e exigindo medidas para proteger os direitos dos profissionais da unidade.