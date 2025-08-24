Tudo sobre Política
Deputada Michelle Melo leva saúde e lazer para a Transacreana com o Gabinete Itinerante “Gente Cuidando de Gente
A ação na Transacreana reforça a marca do mandato de Michelle Melo – Fotos: Railton Araújo
(Max Bienne Lima) – A deputada estadual Dra. Michelle Melo reafirmou, mais uma vez, seu compromisso de estar ao lado da população ao realizar neste sábado mais uma edição do Gabinete Itinerante – Gente Cuidando de Gente, desta vez na comunidade da Transacreana.
Com uma iniciativa que une cuidado, acolhimento e presença efetiva, Michelle levou atendimento médico gratuito com clínico geral, ortopedista e dentista, aproximando a saúde de quem mais precisa e muitas vezes encontra barreiras para chegar até os serviços na capital.
Mas a ação não parou por aí. Pensando em cada família, a deputada também garantiu um espaço de diversão e lazer para as crianças, com pula-pula, brincadeiras lúdicas e distribuição de pipoca, cachorro-quente e doces, transformando o dia em uma verdadeira festa comunitária.
Em suas palavras, Michelle destacou que a política precisa estar onde o povo está.
“O nosso mandato não se limita às paredes da Assembleia Legislativa. Ele caminha, chega nas comunidades, toca as pessoas. Esse é o verdadeiro sentido da política: cuidar de gente, olhar no olho, escutar e dar respostas concretas. É isso que me move todos os dias.”
A ação na Transacreana reforça a marca do mandato de Michelle Melo, uma política humana, próxima e transformadora, que leva dignidade, esperança e cuidado para além dos gabinetes oficiais.
Harmonia institucional marca visita do presidente da Aleac e de representantes do Governo ao TCE e MPC-AC
A visita foi marcada pela reafirmação do papel do diálogo interinstitucional – Fotos: Andréia Oliveira
O Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC) e o Ministério Público de Contas (MPC) receberam, nesta quinta-feira (21), o presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Nicolau Júnior, o secretário de Estado de Planejamento, Ricardo Brandão, e o procurador do Estado, Marcos Motta, para um café da manhã seguido de visita institucional.
O encontro teve como propósito fortalecer o compromisso com a independência entre os poderes, a harmonia institucional e o diálogo construtivo entre o Legislativo, o Executivo, o Tribunal de Contas e o Ministério Público de Contas.
Aproximação e respeito entre as instituições
A visita contou com a presença dos conselheiros Valmir Ribeiro, Cristóvão Messias, Antônio Malheiro, Ronald Polanco, Ribamar Trindade e Naluh Gouveia; dos procuradores do MPC, Mário Sérgio, João Izidro e Anna Helena; além dos representantes do Governo e da Procuradoria do Estado.
A iniciativa reforçou a relevância do respeito recíproco e da aproximação institucional como pilares para o aprimoramento da governança pública e para assegurar a correta aplicação dos recursos em favor da sociedade.
Compromisso de cooperação em benefício da sociedade
A presidente do TCE-AC, conselheira Dulce Benício, ressaltou a importância da união de esforços entre as instituições.
“Foi um momento de grande relevância para o Tribunal de Contas receber o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Nicolau Júnior, acompanhado do secretário de Planejamento, Ricardo Brandão, e do procurador do Estado, Marcos Motta. Trata-se de uma oportunidade para reafirmarmos o compromisso de cooperação entre o Legislativo, o Executivo e esta Corte, cada qual preservando suas competências constitucionais, mas unidos em torno do interesse público. O respeito mútuo e o diálogo institucional são fundamentais para que possamos construir soluções conjuntas em benefício da sociedade acreana.”
O presidente da Aleac, deputado Nicolau Júnior, agradeceu a acolhida e destacou a relevância da interação e do respeito entre os poderes.
“Quero agradecer o convite da presidente Dulce e de todos os conselheiros desta Casa. É uma honra estar aqui. O Tribunal de Contas exerce um papel essencial no desenvolvimento do Acre, orientando gestores, apoiando prefeitos, vereadores e também o próprio Legislativo. Essa relação de harmonia fortalece as instituições, assegura a boa aplicação dos recursos e contribui diretamente para o progresso do nosso Estado. Reitero nosso compromisso e respeito ao Tribunal de Contas e a todos os seus servidores pelo trabalho de excelência que realizam.”
O procurador-geral do MPC, Mário Sérgio Neri de Oliveira, sublinhou o engajamento do órgão na consolidação do diálogo institucional.
“O Ministério Público de Contas está plenamente comprometido com o fortalecimento das parcerias e do entrosamento entre os poderes, o que deve resultar em melhores entregas e maior efetividade de nossas ações, que têm como destinatária final a população acreana.”
Consolidação do diálogo institucional
A visita foi marcada pela reafirmação do papel do diálogo interinstitucional e da cooperação entre os poderes como elementos indispensáveis para uma administração pública eficiente, transparente e comprometida com o interesse social. O encontro consolidou o TCE-AC e o MPC como instituições que, em sintonia com o Legislativo e o Executivo, atuam de forma responsável e independente, sempre em defesa da legalidade, da ética e do fortalecimento da democracia.
Deputada Michelle Melo leva saúde e lazer para a Transacreana com o Gabinete Itinerante “Gente Cuidando de Gente
Harmonia institucional marca visita do presidente da Aleac e de representantes do Governo ao TCE e MPC-AC
Festival da Farinha de Cruzeiro do Sul terá programação diversificada com cem artistas e noite gospel
