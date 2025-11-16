Deputada Michelle Melo leva Gabinete Itinerante ao Transacreana e garante mais de 100 atendimentos

Comunidade do Transacreana recebe ação do Gabinete Itinerante de Michelle Melo – Foto: Assessoria

A deputada estadual Michelle Melo (PDT) promoveu, neste sábado (15), mais uma edição do Gabinete Itinerante Gente Cuidando de Gente, levando diversos serviços e atendimentos à comunidade do Transacreana. A ação registrou cerca de 100 atendimentos, garantindo acesso a direitos básicos para os moradores.

Idealizadora do projeto, Dra. Michelle Melo destacou a importância de ações eficazes no cuidado com a população. “Aqui no nosso mandato a gente trabalha com o bem e com a verdade, e a gente quer entregar cuidado. Estão precisando de maquinários? Estão aqui. Precisando de consulta médica? Nós levamos. Com a equipe pra ajudar com as aposentarias e INSS? Está aqui! Por que? Porque a gente entende o nosso compromisso e o nosso trabalho”, afirmou.

Durante o evento, foram ofertados serviços como consultas médicas, atendimento odontológico, orientação jurídica, cortes de cabelo gratuitos, dentre outros. Nesta edição, também foi realizada a entrega oficial de maquinários agrícolas, como perfuradores de solo, plantadeira para trator, entre outros equipamentos, todos frutos de emenda parlamentar destinada ao fortalecimento da agricultura familiar da região.

A moradora da região, dona Ivone, elogiou a iniciativa. “É uma ação muito bonita. Esses atendimentos que ela trouxe, foram muito bons, porque tem muita gente que não tem condições de ir na cidade, mas trouxeram até aqui. Os maquinários foram entregues pra nossa associação, pra comunidade que tanto precisa. Então nós ficamos muito gratos por essa ação, nota 10 pra ela!”, relatou.

O projeto Gente Cuidando de Gente reforça o compromisso da deputada Dra. Michelle Melo em levar serviços essenciais, acolhimento e melhorias concretas para as famílias acreanas, especialmente aquelas que vivem nas áreas rurais e mais distantes dos centros urbanos.