Tudo sobre Política
Deputada Michelle Melo leva Gabinete Itinerante ao Transacreana e garante mais de 100 atendimentos
Tudo sobre Política
Comunidade do Transacreana recebe ação do Gabinete Itinerante de Michelle Melo – Foto: Assessoria
A deputada estadual Michelle Melo (PDT) promoveu, neste sábado (15), mais uma edição do Gabinete Itinerante Gente Cuidando de Gente, levando diversos serviços e atendimentos à comunidade do Transacreana. A ação registrou cerca de 100 atendimentos, garantindo acesso a direitos básicos para os moradores.
Idealizadora do projeto, Dra. Michelle Melo destacou a importância de ações eficazes no cuidado com a população. “Aqui no nosso mandato a gente trabalha com o bem e com a verdade, e a gente quer entregar cuidado. Estão precisando de maquinários? Estão aqui. Precisando de consulta médica? Nós levamos. Com a equipe pra ajudar com as aposentarias e INSS? Está aqui! Por que? Porque a gente entende o nosso compromisso e o nosso trabalho”, afirmou.
Durante o evento, foram ofertados serviços como consultas médicas, atendimento odontológico, orientação jurídica, cortes de cabelo gratuitos, dentre outros. Nesta edição, também foi realizada a entrega oficial de maquinários agrícolas, como perfuradores de solo, plantadeira para trator, entre outros equipamentos, todos frutos de emenda parlamentar destinada ao fortalecimento da agricultura familiar da região.
A moradora da região, dona Ivone, elogiou a iniciativa. “É uma ação muito bonita. Esses atendimentos que ela trouxe, foram muito bons, porque tem muita gente que não tem condições de ir na cidade, mas trouxeram até aqui. Os maquinários foram entregues pra nossa associação, pra comunidade que tanto precisa. Então nós ficamos muito gratos por essa ação, nota 10 pra ela!”, relatou.
O projeto Gente Cuidando de Gente reforça o compromisso da deputada Dra. Michelle Melo em levar serviços essenciais, acolhimento e melhorias concretas para as famílias acreanas, especialmente aquelas que vivem nas áreas rurais e mais distantes dos centros urbanos.
Tudo sobre Política
Deputada Socorro Neri propõe projeto de lei que isenta Imposto de Renda para profissionais da Educação
A deputada federal Socorro Neri apresentou o Projeto de Lei 5862/ 25, que propõe a isenção do Imposto de Renda para profissionais da educação básica e superior que recebem remuneração de até R$ 10 mil. A proposta abrange não apenas docentes, mas também equipes pedagógicas e técnico-administrativas que atuam diariamente para garantir o funcionamento das escolas e universidades brasileiras. Para Neri, reconhecer esse conjunto de profissionais é essencial para fortalecer a educação pública e promover justiça fiscal.
O texto se diferencia de outras iniciativas em discussão no Congresso por ampliar o alcance do benefício. Enquanto a maior parte das proposições limita a isenção aos professores, o projeto apresentado pela parlamentar inclui todos os profissionais da educação básica e os docentes do ensino superior. Ao estabelecer um teto salarial, a medida direciona a desoneração às faixas de baixa e média remuneração, evitando distorções e garantindo que o impacto seja mais expressivo para quem mais precisa.
A deputada também destaca que a proposta se soma a avanços recentes que beneficiam a categoria. Em razão da Lei 1087/25, mais de 65% dos professores da educação básica, além de parcela ainda maior dos servidores de apoio que recebem até R$ 5 mil, já estarão isentos do Imposto de Renda a partir de janeiro de 2026. O novo projeto amplia esse alcance e consolida uma política robusta de valorização profissional.
Outro aspecto central da proposição é a responsabilidade com as contas públicas. O PL 5862/25 prevê uma fonte de compensação para a renúncia fiscal, seguindo as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal. A desoneração deverá ser equilibrada por meio de ajustes em outras receitas tributárias da União. Para a deputada acreana, valorização profissional e equilíbrio fiscal devem caminhar juntos: “É perfeitamente possível avançar em medidas de reconhecimento aos trabalhadores sem descuidar da sustentabilidade das finanças públicas”, destaca.
O projeto seguirá agora para análise nas comissões temáticas da Câmara dos Deputados. Para Socorro Neri, a iniciativa integra uma agenda mais ampla de fortalecimento da educação pública: “O futuro do Brasil depende dos professores. Eles são o fator mais determinante para o sucesso da educação escolar. Valorizá-los, portanto, deve ser política estratégica para o desenvolvimento do nosso país.”, conclui.
Deputada Michelle Melo leva Gabinete Itinerante ao Transacreana e garante mais de 100 atendimentos
Prefeito Sérgio Lopes celebra 2º melhor IQEM do Acre conquistado por Epitaciolândia
Prefeito Sérgio Lopes participa de treino e destaca avanço do Jiu-Jitsu entre jovens de Epitaciolândia
Mentes Azuis apresenta resultados e emociona público em evento no Centro Cultural de Brasiléia
Interclasse reúne escolas municipais de Brasiléia em um dia de integração, esporte e aprendizado
POLÍTICA
Deputado Roberto Duarte acusa Calixto de perseguição e afirma que tentativa de desgastar Alan Rick é manobra política
Veja o vídeo: O deputado federal Roberto Duarte criticou duramente as recentes declarações do secretário estadual Luiz Calixto envolvendo o...
Ruptura entre ex-aliados após 13 anos transforma eleição da UFAC em uma das disputas mais acirradas da última década
UFAC promete eleições acirradas entre dois nomes da atual gestão – Foto: Reprodução A corrida pela reitoria da Universidade Federal...
Ministra Marina Silva destaca liderança ética do Brasil na inauguração do Pavilhão do Balanço Ético Global na COP30
Governo inaugura Pavilhão do Balanço Ético Global e reforça compromisso climático na COP30 – Foto: Assessoria/ MMA O governo brasileiro...
POLÍCIA
Adolescente morre após reagir a abordagem policial durante ronda no bairro Triângulo, em Rio Branco
Confronto em ponto de tráfico termina com adolescente morto pela PM – Foto: Asscom/PM-AC Um adolescente de 16 anos, identificado...
Mulher tem couro cabeludo arrancado ao ficar presa em draga no Bairro Bela Vista, em Assis Brasil
Mulher tem couro cabeludo arrancado ao manusear draga no rio Acre, em Assis Brasil Uma mulher sofreu um gravíssimo acidente...
Polícia Federal realiza operação contra garimpo ilegal na Terra Indígena Tubarão Latundê, em Rondônia
Garimpo ilegal é alvo de operação da PF e Ibama em Rondônia – Foto: Polícia Federal A Polícia Federal deflagrou...
EDUCAÇÃO
Auditores do Tribunal de Contas fiscalizam quatro escolas de ensino no município de Assis Brasil
Ação integra a segunda etapa de monitoramento das unidades de ensino. Uma equipe de auditores do Tribunal de Contas do...
Estudantes da Escola José Hassem participam de visita ao Apiário Bom Destino através do Projeto “A União Faz a Vida”
Os estudantes atípicos da Escola José Hassem Hall Filho viveram uma experiência marcante durante uma visita ao Apiário Bom Destino,...
Prefeitura de Assis Brasil realiza jantar de reconhecimento aos professores pelo trabalho no SAEB
A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou um jantar especial de reconhecimento aos professores...
CONCURSO
Santa Rosa do Purus lança pacote de cursos gratuitos para qualificação profissional em parceria com IEPTEC
Prefeitura de Santa Rosa do Purus lança novos cursos gratuitos de qualificação profissional – Foto: Assessoria/ Secom A Prefeitura de...
Escola Sesc abre processo seletivo para novos alunos do ano letivo de 2026 em Rio Branco
O Serviço Social do Comércio no Acre – Sesc no Acre, realiza de 10 a 17 de novembro as inscrições...
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
ESPORTE
Prefeito Sérgio Lopes participa de treino e destaca avanço do Jiu-Jitsu entre jovens de Epitaciolândia
O prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, acompanhou de perto um treino especial da Academia Leão Dourado, coordenada pelo sensei Amarildo...
Interclasse reúne escolas municipais de Brasiléia em um dia de integração, esporte e aprendizado
O espírito esportivo e a integração marcaram o Interclasse 2025 dos alunos do 5º ano das Escolas Municipais Rui Lino,...
Prefeitura de Cruzeiro do Sul recupera pontos do gramado do estádio O Cruzeirão para retomada de competições
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Diretoria de Esportes e Lazer, realizou a troca de pontos desgastados...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Política Destaque2 dias atrás
Parte da Ponte da Sibéria derrete antes mesmo da conclusão e expõe novamente o caos administrativo no governo Gladson Cameli
-
Política Destaque5 dias atrás
Julgamento de Gladson Cameli expõe o colapso moral do governo acusado de comandar o maior esquema de corrupção da história do Acre
-
Tudo sobre Política7 dias atrás
Senado Alan Rick oficializa filiação ao Republicanos e é lançado pré-candidato ao governo do Acre em 2026
-
Política4 dias atrás
“Não estamos preparados para a crise climática”, diz deputada Socorro Neri ao comentar desconhecimento sobre a COP30