Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Pesquisar
Close this search box.
Pesquisar
Close this search box.

Tudo sobre Política

Deputada Michelle Melo leva Gabinete Itinerante ao Transacreana e garante mais de 100 atendimentos

Publicados

15 de novembro de 2025

Tudo sobre Política

Comunidade do Transacreana recebe ação do Gabinete Itinerante de Michelle Melo – Foto: Assessoria

A deputada estadual Michelle Melo (PDT) promoveu, neste sábado (15), mais uma edição do Gabinete Itinerante Gente Cuidando de Gente, levando diversos serviços e atendimentos à comunidade do Transacreana. A ação registrou cerca de 100 atendimentos, garantindo acesso a direitos básicos para os moradores.

Idealizadora do projeto, Dra. Michelle Melo destacou a importância de ações eficazes no cuidado com a população. “Aqui no nosso mandato a gente trabalha com o bem e com a verdade, e a gente quer entregar cuidado. Estão precisando de maquinários? Estão aqui. Precisando de consulta médica? Nós levamos. Com a equipe pra ajudar com as aposentarias e INSS? Está aqui! Por que? Porque a gente entende o nosso compromisso e o nosso trabalho”, afirmou.

Durante o evento, foram ofertados serviços como consultas médicas, atendimento odontológico, orientação jurídica, cortes de cabelo gratuitos, dentre outros. Nesta edição, também foi realizada a entrega oficial de maquinários agrícolas, como perfuradores de solo, plantadeira para trator, entre outros equipamentos, todos frutos de emenda parlamentar destinada ao fortalecimento da agricultura familiar da região.

Leia Também:  Gonzaga comemora destaque do Acre na Semana do Café em MG e projeta chegada de investidores ao estado

A moradora da região, dona Ivone, elogiou a iniciativa. “É uma ação muito bonita. Esses atendimentos que ela trouxe, foram muito bons, porque tem muita gente que não tem condições de ir na cidade, mas trouxeram até aqui. Os maquinários foram entregues pra nossa associação, pra comunidade que tanto precisa. Então nós ficamos muito gratos por essa ação, nota 10 pra ela!”, relatou.

O projeto Gente Cuidando de Gente reforça o compromisso da deputada Dra. Michelle Melo em levar serviços essenciais, acolhimento e melhorias concretas para as famílias acreanas, especialmente aquelas que vivem nas áreas rurais e mais distantes dos centros urbanos.

COMENTE ABAIXO:
Notícias relacionadas:
Propaganda

Tudo sobre Política

Deputada Socorro Neri propõe projeto de lei que isenta Imposto de Renda para profissionais da Educação

Publicados

7 horas atrás

em

15 de novembro de 2025

Por

A deputada federal Socorro Neri apresentou o Projeto de Lei 5862/ 25, que propõe a isenção do Imposto de Renda para profissionais da educação básica e superior que recebem remuneração de até R$ 10 mil. A proposta abrange não apenas docentes, mas também equipes pedagógicas e técnico-administrativas que atuam diariamente para garantir o funcionamento das escolas e universidades brasileiras. Para Neri, reconhecer esse conjunto de profissionais é essencial para fortalecer a educação pública e promover justiça fiscal.

O texto se diferencia de outras iniciativas em discussão no Congresso por ampliar o alcance do benefício. Enquanto a maior parte das proposições limita a isenção aos professores, o projeto apresentado pela parlamentar inclui todos os profissionais da educação básica e os docentes do ensino superior. Ao estabelecer um teto salarial, a medida direciona a desoneração às faixas de baixa e média remuneração, evitando distorções e garantindo que o impacto seja mais expressivo para quem mais precisa.

A deputada também destaca que a proposta se soma a avanços recentes que beneficiam a categoria. Em razão da Lei 1087/25, mais de 65% dos professores da educação básica, além de parcela ainda maior dos servidores de apoio que recebem até R$ 5 mil, já estarão isentos do Imposto de Renda a partir de janeiro de 2026. O novo projeto amplia esse alcance e consolida uma política robusta de valorização profissional.

Leia Também:  Socorro Neri apresenta projeto que isenta Imposto de Renda de profissionais da educação e garante compensação financeira à União, estados e municípios

Outro aspecto central da proposição é a responsabilidade com as contas públicas. O PL 5862/25 prevê uma fonte de compensação para a renúncia fiscal, seguindo as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal. A desoneração deverá ser equilibrada por meio de ajustes em outras receitas tributárias da União. Para a deputada acreana, valorização profissional e equilíbrio fiscal devem caminhar juntos: “É perfeitamente possível avançar em medidas de reconhecimento aos trabalhadores sem descuidar da sustentabilidade das finanças públicas”, destaca.

O projeto seguirá agora para análise nas comissões temáticas da Câmara dos Deputados. Para Socorro Neri, a iniciativa integra uma agenda mais ampla de fortalecimento da educação pública: “O futuro do Brasil depende dos professores. Eles são o fator mais determinante para o sucesso da educação escolar. Valorizá-los, portanto, deve ser política estratégica para o desenvolvimento do nosso país.”, conclui.

COMENTE ABAIXO:
Continue lendo

POLÍTICA

Política1 dia atrás

Deputado Roberto Duarte acusa Calixto de perseguição e afirma que tentativa de desgastar Alan Rick é manobra política

Veja o vídeo: O deputado federal Roberto Duarte criticou duramente as recentes declarações do secretário estadual Luiz Calixto envolvendo o...
Política2 dias atrás

Ruptura entre ex-aliados após 13 anos transforma eleição da UFAC em uma das disputas mais acirradas da última década

UFAC promete eleições acirradas entre dois nomes da atual gestão – Foto: Reprodução A corrida pela reitoria da Universidade Federal...
Política2 dias atrás

Ministra Marina Silva destaca liderança ética do Brasil na inauguração do Pavilhão do Balanço Ético Global na COP30

Governo inaugura Pavilhão do Balanço Ético Global e reforça compromisso climático na COP30 – Foto: Assessoria/ MMA O governo brasileiro...

POLÍCIA

Polícia1 dia atrás

Adolescente morre após reagir a abordagem policial durante ronda no bairro Triângulo, em Rio Branco

Confronto em ponto de tráfico termina com adolescente morto pela PM – Foto: Asscom/PM-AC Um adolescente de 16 anos, identificado...
Polícia1 semana atrás

Mulher tem couro cabeludo arrancado ao ficar presa em draga no Bairro Bela Vista, em Assis Brasil

Mulher tem couro cabeludo arrancado ao manusear draga no rio Acre, em Assis Brasil Uma mulher sofreu um gravíssimo acidente...
Polícia1 semana atrás

Polícia Federal realiza operação contra garimpo ilegal na Terra Indígena Tubarão Latundê, em Rondônia

Garimpo ilegal é alvo de operação da PF e Ibama em Rondônia – Foto: Polícia Federal A Polícia Federal deflagrou...

EDUCAÇÃO

Educação2 dias atrás

Auditores do Tribunal de Contas fiscalizam quatro escolas de ensino no município de Assis Brasil

Ação integra a segunda etapa de monitoramento das unidades de ensino. Uma equipe de auditores do Tribunal de Contas do...
Educação4 dias atrás

Estudantes da Escola José Hassem participam de visita ao Apiário Bom Destino através do Projeto “A União Faz a Vida”

Os estudantes atípicos da Escola José Hassem Hall Filho viveram uma experiência marcante durante uma visita ao Apiário Bom Destino,...
Educação4 dias atrás

Prefeitura de Assis Brasil realiza jantar de reconhecimento aos professores pelo trabalho no SAEB

A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou um jantar especial de reconhecimento aos professores...

CONCURSO

Concurso4 dias atrás

Santa Rosa do Purus lança pacote de cursos gratuitos para qualificação profissional em parceria com IEPTEC

Prefeitura de Santa Rosa do Purus lança novos cursos gratuitos de qualificação profissional – Foto: Assessoria/ Secom A Prefeitura de...
Concurso1 semana atrás

Escola Sesc abre processo seletivo para novos alunos do ano letivo de 2026 em Rio Branco

O Serviço Social do Comércio no Acre – Sesc no Acre, realiza de 10 a 17 de novembro as inscrições...
Concurso2 meses atrás

Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco

Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...

ESPORTE

Esporte1 hora atrás

Prefeito Sérgio Lopes participa de treino e destaca avanço do Jiu-Jitsu entre jovens de Epitaciolândia

O prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, acompanhou de perto um treino especial da Academia Leão Dourado, coordenada pelo sensei Amarildo...
Esporte2 horas atrás

Interclasse reúne escolas municipais de Brasiléia em um dia de integração, esporte e aprendizado

O espírito esportivo e a integração marcaram o Interclasse 2025 dos alunos do 5º ano das Escolas Municipais Rui Lino,...
Esporte3 dias atrás

Prefeitura de Cruzeiro do Sul recupera pontos do gramado do estádio O Cruzeirão para retomada de competições

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Diretoria de Esportes e Lazer, realizou a troca de pontos desgastados...

MAIS LIDAS DA SEMANA

nos siga nas redes sociais

Facebook Youtube Instagram Whatsapp

É proibida a reprodução total ou parcial de seu conteúdo sem a autorização por escrito do autor e / ou editor

desenvolvido e hospedado por

Copyright © 2021 - Todos os direitos reservados ao portal 3 DE JULHO NOTÍCIAS