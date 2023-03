Deputada Michelle Melo fala sobre a Operação Ptolomeu e reafirma que governo Gladson segue trabalhando

A deputada estadual, Dra. Michelle Melo (PDT), líder do governo, subiu à tribuna durante a sessão legislativa desta terça-feira, 14, na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) para, entre outros assuntos, se pronunciar sobre a Operação Ptolomeu que investiga o governo do Estado.

“A operação se estende há mais de uma ano. São 16 meses de investigação e é necessário frisar a palavra investigação. Nós não temos ainda um processo efetivamente instaurado com denúncias, réus e culpados. Há uma investigação e graças a Deus por termos uma Justiça e órgãos de controle que fazem investigações.

E quero destacar que da parte do governo do Estado não houve nenhuma obstrução, mas colaboração ao trabalho dos investigadores.”, frisou.

Ainda em discurso, a deputada ressaltou que enquanto as investigações acontecem, o governo segue trabalhando, incusive para atender as categorias de trabalhadores que pleiteiam revisão salarial, melhorias nos PCCRs, convocação, entre outras pautas que ela própria vem tratando.

“Estamos empenhados e trabalhando muito para fazer o melhor pelos servidores públicos nesta ‘porta da esperança’ que a LRF [Lei de Responsabilidade Fiscal] puder nos permitir nesse momento. Tenho feito o que me comprometi. Sentei com todas as categorias e ouvi uma a uma. Todas quantas foi possível, até o momento, para fazer a ponte com o governo do Estado, levando as pautas de cada uma. Tenham a certeza de que é um compromisso meu a valorização dos trabalhadores.”, disse.

E Veja Também no Portal 3 de Julho – Rio

Veja o Vídeo Abaixo: O Museu da República é um museu histórico cuja sede é o Palácio do Catete, situado no bairro do Catete, zona sul da cidade do Rio de Janeiro. O Palácio do Catete é um importante exemplar da arquitetura neoclássica brasileira do final do século XIX. A missão do Museu da República é preservar, investigar e comunicar os objetos e documentos que testemunham a memória e a história da forma de governo republicana no Brasil. Integra a estrutura do Instituto Brasileiro de Museus, autarquia federal vinculada à Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo.