Deputada Michelle Melo entrega certificados a alunas do curso de Design de Sobrancelhas na Baixada da Sobral

(Assessoria) – A deputada estadual Dra. Michelle Melo (PDT) entregou, nesta sexta-feira (25), 50 certificados às mulheres da região da Baixada da Sobral que concluíram o curso de Design de Sobrancelhas, promovido por meio do programa “Em Curso”.

Fruto do mandato da parlamentar, o programa tem como objetivo oferecer bolsas gratuitas para cursos de capacitação voltados às comunidades em situação de vulnerabilidade social. O projeto começou com aulas de informática básica e, atualmente, passou a incluir o curso de design de sobrancelhas.

A primeira turma, formada por 50 alunas com idades entre 16 e 50 anos, foi montada no bairro da Sobral, garantindo oportunidade, aprendizado e autonomia financeira para as mulheres da região. Para Raquel, que busca inserção no mercado de trabalho, o projeto representa esperança e possibilidade.

“A deputada está abrindo oportunidades de emprego, e creio que esse curso vai abrir muitas portas para as nossas mulheres. Isso é muito importante para a nossa comunidade”, destacou a aluna, Raquel Almeida de 26 anos.

As aulas foram realizadas ao longo de uma semana, envolvendo teoria e prática. As participantes também receberam kits completos para os treinamentos e, posteriormente, para iniciarem seus atendimentos profissionais.

Dra. Michelle Melo ressaltou que o foco de seu mandato é oferecer meios para que as mulheres conquistem independência. “A gente vai fazer mais por vocês, mulheres. Queremos estar aqui e fazer o que estiver ao nosso alcance para ajudar vocês a vencer. Enquanto eu for deputada, a política vai ser uma ferramenta para ajudar vocês a vencer na vida”, afirmou.

O mandato da deputada tem assegurado ações que priorizam autonomia, acolhimento e estrutura para a vida das mulheres acreanas, reforçando a construção de uma política voltada à valorização e ao fortalecimento feminino no estado.