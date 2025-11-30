Tudo sobre Política
Deputada Michelle Melo entrega certificados a alunas do curso de Design de Sobrancelhas na Baixada da Sobral
(Assessoria) – A deputada estadual Dra. Michelle Melo (PDT) entregou, nesta sexta-feira (25), 50 certificados às mulheres da região da Baixada da Sobral que concluíram o curso de Design de Sobrancelhas, promovido por meio do programa “Em Curso”.
Fruto do mandato da parlamentar, o programa tem como objetivo oferecer bolsas gratuitas para cursos de capacitação voltados às comunidades em situação de vulnerabilidade social. O projeto começou com aulas de informática básica e, atualmente, passou a incluir o curso de design de sobrancelhas.
A primeira turma, formada por 50 alunas com idades entre 16 e 50 anos, foi montada no bairro da Sobral, garantindo oportunidade, aprendizado e autonomia financeira para as mulheres da região. Para Raquel, que busca inserção no mercado de trabalho, o projeto representa esperança e possibilidade.
“A deputada está abrindo oportunidades de emprego, e creio que esse curso vai abrir muitas portas para as nossas mulheres. Isso é muito importante para a nossa comunidade”, destacou a aluna, Raquel Almeida de 26 anos.
As aulas foram realizadas ao longo de uma semana, envolvendo teoria e prática. As participantes também receberam kits completos para os treinamentos e, posteriormente, para iniciarem seus atendimentos profissionais.
Dra. Michelle Melo ressaltou que o foco de seu mandato é oferecer meios para que as mulheres conquistem independência. “A gente vai fazer mais por vocês, mulheres. Queremos estar aqui e fazer o que estiver ao nosso alcance para ajudar vocês a vencer. Enquanto eu for deputada, a política vai ser uma ferramenta para ajudar vocês a vencer na vida”, afirmou.
O mandato da deputada tem assegurado ações que priorizam autonomia, acolhimento e estrutura para a vida das mulheres acreanas, reforçando a construção de uma política voltada à valorização e ao fortalecimento feminino no estado.
Câmara de Rio Branco homenageia personalidades indicadas pelo o vereador André Kamai em noite de reconhecimento
Personalidades recebem honrarias na Câmara de Rio Branco por indicação de André Kamai – Foto: Paulo Murilo
A noite desta sexta-feira (28) foi marcada por emoção, memórias e gratidão na Câmara Municipal de Rio Branco. O vereador André Kamai (PT) prestou homenagem a cinco personalidades cuja trajetória se entrelaça com o desenvolvimento da capital, cada uma contribuindo de maneira singular para a vida da cidade.
Entre os homenageados está o empresário Mário Marques Neto, que chegou ao Acre ainda jovem e construiu aqui sua família, sua empresa e um legado de trabalho que hoje gera emprego e renda para dezenas de famílias. O reconhecimento também chegou ao professor e pesquisador Roraima Moreira da Rocha, figura histórica da saúde pública no estado. Seu nome está ligado ao combate à malária, à pesquisa científica e à formação de profissionais que ajudam a manter o SUS forte no Acre.
Do campo da educação, a professora Esperanza Lucila Hernández Angulo recebeu o título por sua dedicação ao ensino superior e pela missão de levar formação acadêmica a comunidades isoladas. Sua presença em municípios de difícil acesso ajudou a transformar a realidade de salas de aula da capital ao interior.
A lista segue com o engenheiro Ricardo Alexandre Xavier Gomes, que há mais de duas décadas atua no setor elétrico e hoje preside a Energisa Acre. Sua contribuição tem impacto direto no cotidiano dos rio-branquenses, especialmente na modernização e na continuidade dos serviços que movem a cidade.
Fechando a noite, Afrânio Moura de Lima foi agraciado com a honraria Campos Pereira. Educador físico, gestor público e atleta master, Afrânio dedicou a vida ao esporte e ao lazer comunitário, ajudando a formar gerações e fortalecendo o papel do esporte como ferramenta de cidadania.
Para André Kamai, a cerimônia foi um momento de afirmar o valor dessas trajetórias.
“Cada homenageado carrega uma história que inspira. Reconhecer essas pessoas é reconhecer quem constrói Rio Branco com trabalho, compromisso e amor pelo nosso povo”, completou o parlamentar.
Noite de reconhecimento: Câmara de Rio Branco homenageia indicados por André Kamai – Fotos: Paulo Murilo
Indicação de André Kamai leva personalidades a receberem homenagem na Câmara de Rio Branco – Foto: Paulo Murilo
