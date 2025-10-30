Deputada Michelle Melo considera como “imoral e ilegal” o PL que cria novos cargos comissionados

Durante a sessão ordinária desta quarta-feira (29), a deputada estadual Michelle Melo (PDT), classificou como “imoral e ilegal” o PL que cria o cargo de secretário adjunto na Secretaria de Turismo e Empreendedorismo, proposto pelo Governo do Acre.

Ao longo da votação das matérias do Executivo na Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), a parlamentar se posicionou contrária ao PL, argumentando que não há segurança jurídica e legal sobre a existência de novas despesas, especialmente diante da falta de valorização e das dificuldades enfrentadas pelos servidores públicos.

Dra. Michelle Melo afirmou ainda que há um debate ético e moral sendo ignorado pelo governo, que, segundo ela, justamente na semana de comemoração do Servidor Público, tem priorizado projetos voltados ao próprio poder e deixado em segundo plano as pautas que amparam os trabalhadores do sistema público.

“Nós recebemos nessa casa todas as categorias, temos vários servidores públicos que necessitam não só de aumento salarial. A luta não é só para isso, é para garantir uma dignidade para aqueles que estão com 70 anos, 65 anos, 72 anos na linha de frente do pronto-socorro, porque se ele se aposenta ele perde tanto que ele não consegue comprar os remédios que ele precisa tomar durante a velhice dele”, declara.

Ao encerrar sua fala, a deputada questionou os critérios que chegam até a casa legislativa. “E se essa lei de responsabilidade fiscal impede que nós possamos olhar um PCCR para poder garantir a aposentadoria daqueles servidores que estão cansados, quem dirá a lei de responsabilidade fiscal impedindo a criação de um cargo de 30 mil reais? Então, meu voto é contra, é pela rejeição dessa imoralidade,” conclui.