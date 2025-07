Deputada Michelle Melo cobra metas do governo e propõe emendas à LDO em defesa de servidores e produtores rurais

O deputado estadual Tanízio Sá (MDB) cumpriu agenda institucional com o presidente da Companhia de Armazéns Gerais e Entrepostos do Acre (Cageacre), Pádua Bruzugu. O encontro ocorreu na sede da autarquia e teve como foco principal o fortalecimento das ações da Cageacre no município de Manoel Urbano.

Durante a reunião, o parlamentar anunciou a destinação de R$ 100 mil em emendas parlamentares para obras de reparos na unidade da Cageacre naquele município, visando melhorar as condições de armazenamento e atendimento aos produtores locais. A iniciativa foi recebida com entusiasmo pela direção da companhia, que reafirmou o compromisso com o setor produtivo acreano.

Pádua Bruzugu destacou que a Cageacre já adquiriu uma nova máquina para atender diretamente os produtores de arroz da região de Manoel Urbano, o que deve impulsionar ainda mais a produção agrícola local. O presidente também elogiou a atuação do deputado, afirmando que “Tanízio é do povo e sempre trabalha em benefício do povo”, classificando-o como um dos melhores parlamentares que já passaram pela Assembleia Legislativa do Acre.

Tanízio Sá, por sua vez, reconheceu o empenho de Pádua à frente da Cageacre e ressaltou a importância de fortalecer as instituições públicas voltadas ao desenvolvimento rural. “O presidente Pádua tem feito um trabalho sério e comprometido com o progresso do Acre. Essa parceria entre o Legislativo e a Cageacre é essencial para que os benefícios cheguem, de fato, ao homem do campo”, afirmou.