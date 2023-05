Deputada Michele Melo marca presença no seminário “Ações para Enfrentamento aos Crimes nas Fronteiras”, realizado na sede do SENAC

O vice-prefeito de Epitaciolândia, Professor Antônio Soares e os ex-prefeitos Zé Ronaldo e Luiz Hassem se filiaram ao Progressistas Acre. O evento foi realizado neste sábado, 20, no Art’Eventos, no município.

No discurso o vice-prefeito enfatizou a importância do trabalho do Progressistas no município e com as novas filiações será mais um reforço.

“Estamos chegando no Progressistas para somar e buscar melhorias para o nosso município. Nosso objetivo é dialogar com a comunidade e ouvir suas necessidades e apresentar ao nosso governador, Gladson Cameli”, enfatizou Soares.

Aproximadamente de 50 pessoas se filiaram ao partido durante o evento.

Estabelecido atualmente como o maior partido do Acre o Progressistas tem trabalhado pelo desenvolvimento econômico, político e social do Estado. O partido possui em seus quadros nove prefeitos, 38 vereadores, três deputados federais e três estaduais, além do governador do estado e a vice-governadora Mailza Assis.

O secretário-geral do Progressistas, Lívio Veras, destacou o fortalecimento do partido com as novas filiações em Epitaciolândia.

“O Progressistas tem uma agenda de filiações a ser concluída esses meses, que com certeza, possibilitará que nas eleições de 2024, tenhamos um ótimo resultado e nossos representantes continuem a contribuír ainda mais com nosso estado”, disse.