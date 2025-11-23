Deputada Maria Antônia visita comunidades Restauração e Triunfo  e reafirma compromisso durante viagem pelo rio Tejo

A deputada estadual Maria Antônia dedicou os últimos dias a uma extensa agenda no município de Marechal Thaumaturgo, percorrendo vilas e comunidades ribeirinhas da região. A parlamentar iniciou sua visita na Vila Restauração e, em seguida, seguiu viagem descendo o rio Tejo rumo à Comunidade Triunfo, levando diálogo, atenção e reforçando compromissos importantes com a população local.

Durante o percurso, a deputada esteve acompanhada de seu esposo Dêda e do deputado federal Eduardo Velloso, fortalecendo ainda mais a representatividade política no território. A presença conjunta das lideranças abriu espaço para encontros especiais com moradores, lideranças comunitárias e famílias que vivem da agricultura, da pesca e do extrativismo.

Em cada parada, Maria Antônia ouviu relatos, necessidades e sugestões da população, mostrando mais uma vez seu estilo de atuação próximo das comunidades e atento às realidades da vida ribeirinha. As conversas renderam importantes trocas de experiências e reafirmaram o compromisso da parlamentar com políticas públicas que valorizem quem vive nas áreas mais isoladas do Acre.

A deputada destacou que sua missão é continuar defendendo iniciativas que garantam dignidade, infraestrutura, saúde, educação e oportunidades para todas as comunidades de Marechal Thaumaturgo. A agenda intensa e produtiva reforça o vínculo de Maria Antônia com a região e sua disposição em trabalhar para que cada família sinta-se representada e lembrada no parlamento acreano.