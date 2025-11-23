Tudo sobre Política
Deputada Maria Antônia visita comunidades Restauração e Triunfo e reafirma compromisso durante viagem pelo rio Tejo
Tudo sobre Política
A deputada estadual Maria Antônia dedicou os últimos dias a uma extensa agenda no município de Marechal Thaumaturgo, percorrendo vilas e comunidades ribeirinhas da região. A parlamentar iniciou sua visita na Vila Restauração e, em seguida, seguiu viagem descendo o rio Tejo rumo à Comunidade Triunfo, levando diálogo, atenção e reforçando compromissos importantes com a população local.
Durante o percurso, a deputada esteve acompanhada de seu esposo Dêda e do deputado federal Eduardo Velloso, fortalecendo ainda mais a representatividade política no território. A presença conjunta das lideranças abriu espaço para encontros especiais com moradores, lideranças comunitárias e famílias que vivem da agricultura, da pesca e do extrativismo.
Em cada parada, Maria Antônia ouviu relatos, necessidades e sugestões da população, mostrando mais uma vez seu estilo de atuação próximo das comunidades e atento às realidades da vida ribeirinha. As conversas renderam importantes trocas de experiências e reafirmaram o compromisso da parlamentar com políticas públicas que valorizem quem vive nas áreas mais isoladas do Acre.
A deputada destacou que sua missão é continuar defendendo iniciativas que garantam dignidade, infraestrutura, saúde, educação e oportunidades para todas as comunidades de Marechal Thaumaturgo. A agenda intensa e produtiva reforça o vínculo de Maria Antônia com a região e sua disposição em trabalhar para que cada família sinta-se representada e lembrada no parlamento acreano.
Tudo sobre Política
Socorro Neri avança na pauta da inclusão: Comissão do Trabalho aprova programa nacional para jovens indígenas
A deputada federal Socorro Neri garantiu mais um avanço significativo na agenda de inclusão social e geração de oportunidades no país. A Comissão do Trabalho da Câmara dos Deputados aprovou, nesta semana, o Projeto de Lei 3.940/2025, relatado pela parlamentar, que cria o Programa Nacional de Emprego e Formação para Jovens Indígenas.
A proposta estabelece políticas concretas para romper barreiras históricas que afastam jovens indígenas do mercado de trabalho. Entre as ações previstas estão incentivos à contratação, oferta de cursos gratuitos de qualificação profissional, realizados em parceria com Institutos Federais e o Sistema S, além de medidas de apoio ao desenvolvimento econômico das comunidades indígenas, sempre respeitando as tradições e identidades culturais de cada povo.
Para Socorro Neri, o projeto representa um marco na luta por justiça social e inclusão.
“Num país onde quase 70% dos jovens indígenas seguem fora do mercado formal, abrir caminhos reais para emprego e formação é uma ação de justiça social. É sobre garantir futuro, dignidade e oportunidades onde historicamente faltaram portas abertas. Seguimos trabalhando para que este programa se torne lei e para que a juventude indígena tenha acesso ao que sempre lhe foi negado: direito ao trabalho, à formação e ao desenvolvimento pleno”, destacou a deputada.
Com a aprovação na Comissão do Trabalho, o PL segue agora para as próximas etapas de tramitação na Câmara. Caso aprovado em definitivo, o programa poderá se tornar uma das políticas mais estruturantes já criadas para assegurar autonomia, inclusão produtiva e valorização da juventude indígena em todo o país.
Prefeito Salatiel Magalhães prioriza melhoria de ramais para população rural de Rodrigues Alves
Socorro Neri avança na pauta da inclusão: Comissão do Trabalho aprova programa nacional para jovens indígenas
Deputada Maria Antônia visita comunidades Restauração e Triunfo e reafirma compromisso durante viagem pelo rio Tejo
Maria Antônia, Dêda e Eduardo Velloso promovem grande festa de Natal antecipado na Vila Redenção
Eduardo Velloso percorre comunidades isoladas do interior do Acre, escuta moradores e anuncia mutirão de saúde para 2026
POLÍTICA
Retirada de tarifa dos EUA impulsiona produtos do Acre, e presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, celebra vitória diplomática
Após derrubar tarifaço, Jorge Viana projeta salto histórico das exportações do Acre para os EUA A retirada da tarifa de...
TCE-AC realiza fiscalização simultânea nas UPAs de Rio Branco para avaliar estrutura, atendimento e uso dos recursos públicos
Tribunal de Contas realiza fiscalização simultânea nas UPAs de Rio Branco. O Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC)...
Micheline Neves Pereira é eleita por aclamação e assume compromisso de fortalecer pautas históricas no Sindifisco-AC
Auditora fiscal Micheline Neves Pereira é eleita presidente do Sindifisco-AC. A auditora fiscal Micheline Neves Pereira foi eleita por aclamação...
POLÍCIA
Família de Paulo Lopes Rodrigues denuncia difamações e exige justiça por atrocidade em Brasiléia
Após morte de Paulo Lopes Rodrigues, família repudia difamações e clama por justiça em Brasiléia. A família de Paulo Lopes...
Adolescente morre após reagir a abordagem policial durante ronda no bairro Triângulo, em Rio Branco
Confronto em ponto de tráfico termina com adolescente morto pela PM – Foto: Asscom/PM-AC Um adolescente de 16 anos, identificado...
Mulher tem couro cabeludo arrancado ao ficar presa em draga no Bairro Bela Vista, em Assis Brasil
Mulher tem couro cabeludo arrancado ao manusear draga no rio Acre, em Assis Brasil Uma mulher sofreu um gravíssimo acidente...
EDUCAÇÃO
Consciência Negra: Prefeitura de Cruzeiro do Sul leva educação antirracista para alunos do município
Em comemoração ao mês da Consciência Negra, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio do Departamento Municipal de Políticas...
Auditores do Tribunal de Contas fiscalizam quatro escolas de ensino no município de Assis Brasil
Ação integra a segunda etapa de monitoramento das unidades de ensino. Uma equipe de auditores do Tribunal de Contas do...
Estudantes da Escola José Hassem participam de visita ao Apiário Bom Destino através do Projeto “A União Faz a Vida”
Os estudantes atípicos da Escola José Hassem Hall Filho viveram uma experiência marcante durante uma visita ao Apiário Bom Destino,...
CONCURSO
Santa Rosa do Purus lança pacote de cursos gratuitos para qualificação profissional em parceria com IEPTEC
Prefeitura de Santa Rosa do Purus lança novos cursos gratuitos de qualificação profissional – Foto: Assessoria/ Secom A Prefeitura de...
Escola Sesc abre processo seletivo para novos alunos do ano letivo de 2026 em Rio Branco
O Serviço Social do Comércio no Acre – Sesc no Acre, realiza de 10 a 17 de novembro as inscrições...
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
ESPORTE
Prefeitura de Brasileia promove campeonato que fortalece atletas e comunidade do Km 26
O prefeito de Brasileia, Carlinhos do Pelado, tem reafirmado seu compromisso com o esporte e o bem-estar da população ao...
Brasiléia promove o primeiro torneio de Bets e fortalece calendário esportivo do município
A Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria de Cultura e da Gerência de Esportes, promoveu com grande êxito o...
Brasiléia vive fim de semana de grandes emoções com finais do Viva Vôlei e títulos para Brasiléia e Vitra
Brasiléia celebra finais emocionantes do Viva Vôlei com vitórias das equipes Brasiléia e Vitra. O ginásio de esportes de Brasiléia...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Polícia4 dias atrás
Família de Paulo Lopes Rodrigues denuncia difamações e exige justiça por atrocidade em Brasiléia
-
Política Destaque6 dias atrás
Gladson Cameli trai a saúde: governador abandona justamente a categoria que o reelegeu e agora tenta calar servidores na Justiça
-
Política6 dias atrás
Justiça manda executar dívida de R$ 96 mil contra ex-prefeito Mazinho Serafim por irregularidades em Sena Madureira
-
Geral5 dias atrás
Golpes: ABAV-Acre alerta: golpes com passagens baratas aumentam e exigem atenção redobrada