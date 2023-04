Deputada Maria Antônia vai a Plácido de Castro para participar de cerimônia na Unidade Hospitalar do município

A deputada estadual Maria Antônia, esteve no município de Plácido de Castro, para participar de uma cerimônia na Unidade Hospitalar do referido município em que se fizeram presentes várias autoridades do estado e município.

A parlamentar estava acompanhada de seu esposo Dêda e parte de sua equipe do gabinete, ocasião em que saudaram a todos os presentes e deram as boas vindas ao prefeito do município, Camilo Silva, que passou a integrar a mesma agremiação política, o Partido Progressista.

Diante de um momento importante como este, a deputada usou as suas redes sociais para registrar esse momento:

“Quero aqui de público agradecer ao prefeito de Plácido de Castro Camilo da Silva e os vereadores presente na cerimônia de hoje no hospital do referido município, onde fomos muito bem recebidos, quero aproveitar para parabenizar o prefeito pelo excelente trabalho frente ao município de Plácido de Castro”, postou.