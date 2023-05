Deputada Maria Antônia solicita que o governador viabilize uma reforma na Rádio Difusora Acreana

A deputada estadual Maria Antônia apresentou a indicação nº 108, ocasião em que solicita que o governador do estado do Acre, Gladson Cameli, para que através da Secretaria de Estado de Comunicação – SECOM, viabilize uma reforma na Rádio Difusora Acreana, destacando que a mesma faz parte do patrimônio histórico do Estado do Acre.

Em sua justificativa, Maria Antônia enfatiza que se faz necessário essa reforma, devido a falta de manutenção e que a estrutura física precisa de reparos para proporcionar melhor qualidade no ambiente de trabalho daqueles que ali trabalham.

A Rádio Difusora Acreana nasceu em 1944, pioneira dos serviços de radiodifusão no Acre e espectadora assídua da história do estado do Acre há quase 8 décadas e por esse e outros motivos tem um lugar especial no coração da população dessa parte da Amazônia.

No dia 25 de agosto, se comemora o aniversário da Rádio Difusora Acreana e nada melhor do que proporcionar essa reforma em sua estrutura.