Deputada Maria Antônia solicita ao Deracre melhorias no trecho que da acesso a balsa de Rodrigues Alves

O acesso a balsa do município de Rodrigues Alves tem sido um dos maiores gargalos para os rodriguesalvenses, pois a cada período de inverno, os moradores que precisam trafegar no local precisam se desdobrar para enfrentar as péssimas condições do trecho e que acaba causando grandes transtornos no tráfego. Diante do histórico problemático no local, a deputada estadual Maria Antônia ao longo dos seus quatro mandato tem sido parceira e lutado para mudar a realidade no referido trecho.

Não sendo diferente, atualmente o trecho que dá acesso a balsa encontra-se intrafegável e a deputada Maria Antônia entrou em contato com a presidente do Departamento de Estradas de Rodagens do Acre – Deracre, Petrônio Antunes, onde levou ao conhecimento do mesmo os problemas causados pelo inverno e solicitou que o mesmo tomasse providência com relação aquela situação.

Enquanto parlamentar, Maria Antônia sempre tem mantido diálogo direto com o Deracre e reivindicando melhorias definitivas e trabalhos mais completos para evitar que todo ano o trecho venha causar problemas no direito de ir e vir dos cidadão, pois todo ano no período da cheia do Rio Juruá o trabalho que foi realizado pelo Deracre acaba sendo prejudicado pela força da natureza e todo ano a parlamentar solicita que os trabalhos sejam feitos novamente.

Além das reivindicações e solicitações de melhorias, a deputada destina constantemente emendas parlamentares para serem investidos nos ramais do referido município, inclusive, Maria Antônia, é considerada madrinha da cidade por representar e defender os interesses de Rodrigues Alves, sobretudo investir por meio de suas emendas para assegurar o trafego dos moradores da zona rural.

Diante dos esforços da deputada Maria Antônia em defender os interesses de Rodrigues Alves, o governo do estado por meio do diretor-presidente Petrônio tem atendido as reivindicações da parlamentar e inclusive já enviou as máquinas para iniciar os trabalhos de melhorias no local.

Diante da atenção aos seus pedidos, deputada Maria Antônia agradece ao governo por meio do Deracre pela atenção que tem dado as demandas enviadas por ela pois quem ganha é a população.