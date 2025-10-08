Tudo sobre Política
Deputada Maria Antônia solicita ampliação do horário de funcionamento do SAMU em Marechal Thaumaturgo
Durante sessão na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), a deputada estadual Maria Antônia (PP) apresentou uma solicitação importante à Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), pedindo a ampliação do horário de funcionamento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) no município de Marechal Thaumaturgo.
Atualmente, o atendimento é realizado apenas das 7h às 19h, o que, segundo a parlamentar, deixa a população desassistida durante a noite, período em que também ocorrem emergências médicas.
“O SAMU é um serviço essencial e deve estar disponível 24 horas por dia, garantindo atendimento rápido e salvando vidas”, destacou Maria Antônia ao defender a ampliação do horário.
A deputada solicitou à Sesacre que avalie com urgência a viabilidade de manter o serviço ativo em tempo integral, se for o caso que conntrate motoristas para atuarem para que assim assegure à população thaumaturguense o direito a um atendimento digno, contínuo e eficiente.
Maria Antônia ressaltou ainda que o pedido reforça a necessidade de melhorar o acesso aos serviços de saúde de urgência em regiões isoladas do estado, como Marechal Thaumaturgo, onde o deslocamento para atendimento hospitalar é difícil e demorado.
Maria Antônia também manifestou preocupação com o recente caso suspeito de contaminação por metanol registrado no Acre, alertando para a necessidade de reforçar a estrutura da rede de saúde, especialmente nas cidades do interior, para que o Estado esteja preparado para responder rapidamente a possíveis emergências dessa natureza.
“É preciso que o Governo do Estado e a Sesacre estejam atentos. Um caso de contaminação por metanol pode se agravar rapidamente, e precisamos garantir que os profissionais e unidades de saúde estejam prontos para agir”, alertou a deputada.
Com forte atuação na área da saúde, a deputada Maria Antônia tem se destacado pela defesa de políticas públicas que beneficiem a população do interior do Acre, lutando para garantir que todos os cidadãos tenham acesso a atendimento médico de qualidade, independente da distância ou das dificuldades de transporte.
Solidariedade e compromisso com o povo: Deputada Maria Antônia transforma a vida de morador de Brasileia com apoio do deputado Dr. Eduardo Velloso
Graças à sensibilidade e ao compromisso da deputada estadual Maria Antônia e do seu esposo, o ex-prefeito Dêda Amorim, mais um acreano teve a vida transformada. O senhor Antônio Valdeir, morador do município de Brasileia, que vivia em completa cegueira, voltou a enxergar após uma cirurgia realizada pelo médico oftalmologista e deputado federal Dr. Eduardo Velloso, fruto de um pedido feito pessoalmente pela deputada.
Durante a festa de confraternização promovida pela deputada Maria Antônia no clube da PM, em Brasileia, o senhor Antônio participou do evento e, na ocasião, Maria Antônia se comprometeu a ajudá-lo. Naquele momento, o paciente não enxergava absolutamente nada e dependia de outras pessoas para se locomover. Com a sensibilidade que sempre marcou sua trajetória pública, a deputada não mediu esforços e buscou a parceria do deputado federal e médico Eduardo Velloso, que prontamente atendeu ao pedido.
Hoje, graças a essa parceria entre Maria Antônia, Dêda Amorim e Dr. Velloso, o senhor Antônio Valdeir recuperou a visão e voltou a ter autonomia e qualidade de vida.
Pioneira em levar saúde para quem mais precisa, Maria Antônia é idealizadora de importantes mutirões de cirurgias oftalmológicas que já devolveram a visão e a esperança a centenas de pessoas em todo o Acre. Sua atuação vai além das palavras — é feita de ações concretas que transformam vidas e demonstram o verdadeiro sentido da política pública voltada para o bem do povo.
Mais uma vez, a deputada Maria Antônia mostra que cuidar das pessoas é a sua maior missão. Seu compromisso com a população acreana continua fazendo diferença e levando luz, literalmente, à vida de quem mais precisa.
Veja o Vídeo:
