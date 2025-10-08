Deputada Maria Antônia solicita ampliação do horário de funcionamento do SAMU em Marechal Thaumaturgo

Durante sessão na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), a deputada estadual Maria Antônia (PP) apresentou uma solicitação importante à Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), pedindo a ampliação do horário de funcionamento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) no município de Marechal Thaumaturgo.

Atualmente, o atendimento é realizado apenas das 7h às 19h, o que, segundo a parlamentar, deixa a população desassistida durante a noite, período em que também ocorrem emergências médicas.

“O SAMU é um serviço essencial e deve estar disponível 24 horas por dia, garantindo atendimento rápido e salvando vidas”, destacou Maria Antônia ao defender a ampliação do horário.

A deputada solicitou à Sesacre que avalie com urgência a viabilidade de manter o serviço ativo em tempo integral, se for o caso que conntrate motoristas para atuarem para que assim assegure à população thaumaturguense o direito a um atendimento digno, contínuo e eficiente.

Maria Antônia ressaltou ainda que o pedido reforça a necessidade de melhorar o acesso aos serviços de saúde de urgência em regiões isoladas do estado, como Marechal Thaumaturgo, onde o deslocamento para atendimento hospitalar é difícil e demorado.

Maria Antônia também manifestou preocupação com o recente caso suspeito de contaminação por metanol registrado no Acre, alertando para a necessidade de reforçar a estrutura da rede de saúde, especialmente nas cidades do interior, para que o Estado esteja preparado para responder rapidamente a possíveis emergências dessa natureza.

“É preciso que o Governo do Estado e a Sesacre estejam atentos. Um caso de contaminação por metanol pode se agravar rapidamente, e precisamos garantir que os profissionais e unidades de saúde estejam prontos para agir”, alertou a deputada.

Com forte atuação na área da saúde, a deputada Maria Antônia tem se destacado pela defesa de políticas públicas que beneficiem a população do interior do Acre, lutando para garantir que todos os cidadãos tenham acesso a atendimento médico de qualidade, independente da distância ou das dificuldades de transporte.