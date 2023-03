Deputada Maria Antônia se solidariza com as famílias de Rio Branco que foram atingidas pelas fortes chuvas

A deputada estadual Maria Antônia vem por meio desta se solidarizar com as famílias de Rio Branco que foram atingidas pelas fortes chuva e consequentemente pelos transbordamento dos igarapés.

Mais de 22 mil moradores da capital estão sofrendo com a cheia dos igarapés e do Rio Acre que transbordaram após fortes chuvas segundo dados da Defesa Civil Municipal, sendo que teve famílias que tiveram perda total de seus pertences o que torna a situação ainda mais difícil.

Ao todo, sete igarapés transbordaram em Rio Branco. Entre eles: Almoço, Judia, São Francisco, Dias Martins, Batista, Fundo e Liberdade. A parlamentar entende que é uma situação muito difícil e por isso não poderia deixar de se manifestar a respeito desta situação.

Nota de Solidariedade

Diante das condições difíceis em que as famílias de Rio Branco estão enfrentando com as enchentes, quero expressar minha solidariedade a todos que foram afetados pelas águas.

Sem dúvidas é com profunda tristeza que acompanho essa situação, casas inundadas, prejuízos e dificuldades enfrentadas por todos. Quero me colocar a disposição, para colaborar no que estiver ao meu alcance para amenizar a dor dessas pessoas. Esse é o momento de unir esforços, buscar soluções para que as famílias afetadas possam reconstruir suas vidas. Não podemos deixar que essa situação se agrave ainda mais, por isso reforço meu compromisso em trabalhar junto com as autoridades municipais, estadual e federais para garantir que a ajuda necessária chegue o mais rápido possível.

Que Deus possa confortar o coração dessas pessoas e amenizar o sofrimento deles.