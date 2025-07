Deputada Maria Antonia recebe em casa o embaixador indígena Haru Kuntanawa e reforça apoio à Copa das Árvores

A deputada estadual Maria Antonia (PP) recebeu em sua residência o amigo Haru Kuntanawa, embaixador da SIFBRA – Seleção Indígena do Brasil e das Américas, e idealizador da belíssima iniciativa “Copa das Árvores”.

O projeto, que nasceu no coração da floresta, na região do Alto Juruá, tem como objetivo principal unir povos indígenas e comunidades ribeirinhas por meio do esporte aliado à preservação ambiental. A Copa das Árvores é uma ação inovadora que combina partidas de futebol com atividades de reflorestamento, incentivando a produção de mudas, a recuperação de áreas degradadas e a educação ambiental dentro das comunidades participantes.

Durante o encontro, a deputada destacou a importância da iniciativa e ressaltou sua contribuição para a realização do evento, por meio de emenda parlamentar. “É uma honra poder apoiar um projeto tão necessário, que fortalece o esporte coletivo entre os povos da floresta, promove inclusão social, gera oportunidades e amplia o diálogo sobre as mudanças climáticas e a proteção da nossa biodiversidade”, declarou Maria Antonia.

Ao agradecer a visita de Haru Kuntanawa, a parlamentar reafirmou seu compromisso com as pautas indígenas e ambientais. “Reafirmo meu compromisso com as causas indígenas, com a juventude da floresta e com a construção de um Acre mais justo, verde e inclusivo para todos”, concluiu.

A Copa das Árvores segue ganhando força como exemplo de integração entre tradição, sustentabilidade e esporte, e mostra que é possível construir caminhos de desenvolvimento respeitando os saberes ancestrais e o meio ambiente.