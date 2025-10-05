Deputada Maria Antônia realiza grande evento em Brasiléia com sorteio de prêmios e participação de lideranças políticas



A deputada estadual Maria Antônia (PP) realizou uma grande festa de confraternização no município de Brasiléia, que reuniu centenas de pessoas em um clima de união, gratidão e celebração. A parlamentar destacou a importância da família, da amizade e do trabalho coletivo, reforçando que “ninguém faz nada sozinho” e agradecendo o apoio de todos que contribuíram para a realização do encontro.

O evento contou com a presença do deputado federal Eduardo Velloso, do vereador Zemar e da ex-prefeita Leila Galvão, além do ex-prefeito Deda Amorim, esposo da deputada Maria Antônia. As lideranças destacaram o compromisso da parlamentar com a população acreana e o trabalho que ela desenvolve em defesa das famílias, da saúde e das comunidades do interior.

Durante o evento, Maria Antônia realizou diversos sorteios de prêmios, entre eles: geladeira, máquina de lavar, fogão, guarda-roupa, armário, rack e outros eletrodomésticos, alegrando o público presente. A ação foi uma forma de retribuir o carinho e o apoio recebidos pela parlamentar ao longo de sua trajetória política.

Em seu discurso, a deputada agradeceu à sua família, à equipe de trabalho de Brasiléia e Rodrigues Alves, e aos amigos e apoiadores que ajudaram na organização. Ela ressaltou que o momento foi uma oportunidade para reencontrar o povo da sua terra e reafirmar seu compromisso com o Acre.

“Eu sou de Brasiléia, nasci aqui, e sou muito grata ao meu povo. Tudo o que conquistamos foi com o apoio e a confiança da população. Esse evento é um presente pra mim, pra minha família e pra todos que acreditam no nosso trabalho”, disse Maria Antônia emocionada.

O ex-prefeito Deda Amorim também agradeceu à população pela participação e destacou o sucesso da confraternização. “Foi um momento muito bonito, de reencontro com as famílias e de alegria. Agradecemos a todos que vieram prestigiar esse grande evento”, afirmou.

O encontro marcou mais um capítulo na trajetória de Maria Antônia, que está em seu quinto mandato como deputada estadual, e reafirmou seu vínculo com a comunidade de Brasiléia e com o povo do Acre.