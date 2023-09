Deputada Maria Antônia que integra a Comissão de Saúde da Aleac, participa de reunião com representantes do Cecon

Nesta quarta-feira (20), a deputada estadual Maria Antônia participou de uma reunião importante com representantes do Centro de Controle Oncológico do Estado (Cecon) e do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Estado para debater sobre políticas públicas, desafios estruturais e a necessidade de aumentar o orçamento para a saúde e assistência médica oferecida aos pacientes oncológicos no Estado.

Na oportunidade, a parlamentar, que faz parte da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Acre, colocou o seu mandato a disposição para contribuir com o avanço da saúde pública, sobretudo pelo fato da saúde ser prioridade na vida de cada um. Maria agradeceu ainda os esforços desses profissionais que atendem paciente com câncer.

A reunião com a comissão de Saúde da Aleac foi marcada por depoimentos comoventes e debates sobre como melhorar a assistência aos pacientes oncológicos do estado. A questão do financiamento e da infraestrutura emergiu como áreas críticas que precisam ser abordadas para garantir um atendimento adequado a essas pessoas.

Além da deputada Maria Antônia, participaram da reunião: Jean Marcos, membro do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Estado; Luana Araújo, diretora-geral do Centro de Controle Oncológico do Estado (Cecon); o médico oncologista, Rafael Carvalho; Dr. Fernando de Abreu Sampaio, representando na ocasião a Secretaria de Saúde do Estado (Sesacre) e o deputado Adailton Cruz, presidente da Comissão de Saúde da ALEAC e outros.

“O coração da gente se enche de alegria em saber que o nosso estado faz transplante de rins, de fígado… E esse avanço é maravilhoso. nos orgulha muito, sabemos que é necessário avançar muito mais pois eu sempre digo que saúde é vida, então nós temos que dar 100% de prioridade jogar todos os nossos esforços na saúde que é a vida das pessoas que são cuidadas. Que Deus abençoe a todos vocês, para que possam fazer ainda mais pela nossa população”, destacou a deputada Maria Antônia.