Deputada Maria Antônia propõe nome de médico pioneiro para Hospital Dermatológico de Cruzeiro do Sul

Nesta terça-feira (11), durante sessão na Câmara de Vereadores do município de Brasileia, a vereadora Lucélia Borges fez o uso da tribuna para reivindicar melhorias em alguns ramais do município, para assim garantir o acesso dos alunos da zona rural às escolas, com o início do ano letivo municipal que se aproxima.

Na oportunidade, a parlamentar iniciou seu pronunciamento pedindo que a prefeitura, através da secretaria de obra, realize serviço de melhoramento em alguns trechos críticos do ramal do km 67, mais conhecido como Ramal do Porto Carlos, pois o ano letivo da rede estadual teve início nesta segunda-feira (10) e se faz necessário garantir o acesso desses alunos e também o tráfego da comunidade.

Lucélia também se juntou a outros dois parlamentares no pedido de melhoria no ramal do km 18, uma vez que ela também recebeu esta reivindicação onde o transporte escolar que faz o transporte dos alunos dessas comunidades e levar até a escola Valéria Bispo Sabala, não conseguiu chegar até a escola devido as péssimas condições do ramal em alguns pontos críticos, precisamente nas proximidades da propriedade do Sr. Marcos e da dona Laís, sendo que o período do inverno tem dificultado ainda mais o transporte no local.

Ainda reivindicando melhorias para a zona rural, a vereadora Lucélia pediu que secretaria de obras realize trabalho de melhorias no ramal do km 13, nas proximidades do Xioma, pois tem um trecho do asfalto que está desmoronando e essa situação tem causado perigo para as pessoas da comunidade e preocupação. Mais adiante, tem a ponte nas proximidades da propriedade do sr. Amari, onde a vereadora Lucélia demonstrou preocupação com as condições em que a referida ponte apresenta, a mesma solicitou que a prefeitura, por meio da secretaria de obra que realize melhoramento na estrutura da ponte.

Já em se tratando da zona urbana, a vereador Lucélia solicitou que a prefeitura, através da secretaria de obras, instale quebra-molas na rua José Maria de Souza Santos, no bairro José Moreira, precisamente nas proximidades da rua que dá acesso a escola Socorro Frota. De acordo com a parlamentar, o fluxo de veículos no local é muito grande e os moradores estão preocupados, principalmente com o início do ano letivo, o aumento no risco de acidente é notório. Além dessas reivindicações, a vereadora Lucélia fez outras reivindicações.