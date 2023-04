Deputada Maria Antônia participa de reunião religiosa com mais de 40 pessoas na casa de apoio em Rio Branco

Dedicada em proporcionar o melhor para os pacientes que frequentam a Casa de Apoio, a deputada estadual Maria Antônia decidiu também alimentar a vida espiritual dessas pessoas enfermas, onde acontece duas vezes por semana, cultos em adoração a Deus.

Neste domingo, a parlamentar e seu esposo Dêda participaram desta reunião religiosa juntamente com os mais de quarenta pacientes que ali se encontram em tratamento de saúde, pacientes estes que vem dos município do interior do estado e agora têm a oportunidade de cultuar sem precisar sair de onde estão.

Levando em consideração o estado de espírito desses pacientes, além do trabalho social já realizado, a deputada busca proporcionar ainda mais, pois a mesma acredita que é muito importante a relação próxima com o criador.

“Nós sentimos a necessidade de estarmos próximo de Deus e temos que buscar cada vez mais a comunhão com o pai. Aqui na nossa casa de apoio só tem pessoas enfermas, então a palavra de Deus traz conforto para as pessoas que estão por problemas de saúde, são as mais variadas doenças que querendo ou não abalam o nosso psicológico e por isso nós decidimos realizar pelo menos duas vezes por semana e foi um momento muito especial para todos nós”, enfatizou a parlamentar.