Deputada Maria Antônia participa de novenário em homenagem à Nossa Senhora das Graças, em Rodrigues Alves

Na noite deste sábado (19), a deputada estadual Maria Antônia (PP-AC) e seu esposo, o ex-prefeito Deda, marcaram presença na última noite do tradicional novenário em honra à Nossa Senhora das Graças, realizado na comunidade Paraná dos Mouras, no município de Rodrigues Alves, interior do Acre.

O evento religioso reuniu fiéis da região em uma celebração marcada por demonstrações de fé, devoção e confraternização entre moradores e visitantes. A comunidade mantém viva a tradição de homenagear a padroeira com orações, cânticos e momentos de espiritualidade que fortalecem os laços culturais e religiosos do local.

Durante a participação, a parlamentar destacou a importância da religiosidade popular e agradeceu pela recepção calorosa da comunidade. “Agradecemos a acolhida calorosa e pedimos que Nossa Senhora continue derramando suas bênçãos sobre todas as famílias daquela região tão querida do nosso município.”, afirmou Maria Antônia.

A presença da deputada e do ex-prefeito foi vista como uma demonstração de respeito e valorização das tradições locais, reforçando o compromisso com as comunidades do interior do estado.