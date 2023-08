Deputada Maria Antônia participa da inauguração da sede dos produtores rurais do ramal do Macaxeiral e da comemoração do dia dos pais na comunidade

Na manhã deste domingo (13), a deputada estadual Maria Antônia, acompanhada do seu esposo Dêda, esteve participando da inauguração da sede dos produtores rurais do ramal do Macaxeiral, localizado na Vila Assis Brasil, em Cruzeiro do Sul.

A sede da comunidade Macaxeiral é um sonho que foi realizado com muito esforço e contou com a participação da comunidade. Na oportunidade, houve também a comemoração do dia dos pais, onde a parlamentar realizou uma belíssima comemoração e levou muitas distrações aos que ali se fizeram presentes. Com muita alegria aconteceu sorteios e um almoço.

Na ocasião a deputada Maria Antônia parabenizou todos os pais que ali estavam onde deixou uma mensagem de carinho e felicitações a esta data tão especial: “quero parabenizar todos os papais que estão aqui participando desta festa maravilhosa fico muito feliz em poder participar deste momento especial para todos vocês que é a inauguração da sede dos produtores rurais aqui sei o quão importante é este espaço, agradecer de coração aos que vieram comemorar junto conosco este momento que ficará marcado em nossas memórias”, concluiu a parlamentar.