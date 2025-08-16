Deputada Maria Antônia participa da inauguração da primeira Base de Aviação do Juruá em Cruzeiro do Sul

A deputada estadual Maria Antônia (PP-AC) participou, neste sabado (16), da inauguração da primeira Base de Aviação do Juruá, instalada em Cruzeiro do Sul. A obra, que representa um marco para a segurança, mobilidade e integração regional, recebeu um investimento de R$ 4.971.853,00.

O momento foi de emoção e orgulho para a parlamentar, que há cerca de um ano apresentou na tribuna da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) a indicação que deu origem à construção da base. Indicação esta que se concretiza em obra de quase R$ 5 milhões

Segundo Maria Antônia, ver a obra concluída é uma demonstração de que o trabalho sério e comprometido do Legislativo pode gerar resultados concretos para a população.

“Quando apresentei essa indicação, tinha a convicção de que seria uma obra estratégica para Cruzeiro do Sul e todo o Juruá. Hoje, ver essa base inaugurada e pronta para servir à nossa população é motivo de muita alegria. É a prova de que, quando há união de esforços, conseguimos transformar ideias em realidade”, destacou a deputada.

A nova estrutura vai permitir maior eficiência nas operações aéreas da região, ampliando a capacidade de resposta em situações de emergência, apoio logístico e desenvolvimento econômico. Maria Antônia reafirmou seu compromisso em seguir atuando na defesa dos interesses do povo do Acre e em buscar soluções que tragam melhorias concretas para a vida das famílias do interior do estado.