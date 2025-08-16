Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Tudo sobre Política

Deputada Maria Antônia participa da inauguração da primeira Base de Aviação do Juruá em Cruzeiro do Sul

Publicados

16 de agosto de 2025

Tudo sobre Política

A deputada estadual Maria Antônia (PP-AC) participou, neste sabado (16), da inauguração da primeira Base de Aviação do Juruá, instalada em Cruzeiro do Sul. A obra, que representa um marco para a segurança, mobilidade e integração regional, recebeu um investimento de R$ 4.971.853,00.

O momento foi de emoção e orgulho para a parlamentar, que há cerca de um ano apresentou na tribuna da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) a indicação que deu origem à construção da base. Indicação esta que se concretiza em obra de quase R$ 5 milhões

Segundo Maria Antônia, ver a obra concluída é uma demonstração de que o trabalho sério e comprometido do Legislativo pode gerar resultados concretos para a população.

“Quando apresentei essa indicação, tinha a convicção de que seria uma obra estratégica para Cruzeiro do Sul e todo o Juruá. Hoje, ver essa base inaugurada e pronta para servir à nossa população é motivo de muita alegria. É a prova de que, quando há união de esforços, conseguimos transformar ideias em realidade”, destacou a deputada.

Leia Também:  5ª Etapa do Acreano de Ciclismo será disputada em Rio Branco, no dia 23

A nova estrutura vai permitir maior eficiência nas operações aéreas da região, ampliando a capacidade de resposta em situações de emergência, apoio logístico e desenvolvimento econômico. Maria Antônia reafirmou seu compromisso em seguir atuando na defesa dos interesses do povo do Acre e em buscar soluções que tragam melhorias concretas para a vida das famílias do interior do estado.

Tudo sobre Política

Fernanda Hassem destaca importância do empreendedorismo feminino em encontro realizado em Brasiléia

Publicados

22 horas atrás

em

15 de agosto de 2025

Por

A coordenadora da Secretaria de Governo (Segov) do Alto Acre, Fernanda Hassem, participou nesta sexta-feira (15) de um encontro dedicado ao fortalecimento do empreendedorismo feminino, realizado em Brasiléia. O evento reuniu mulheres empreendedoras, lideranças locais e representantes da Associação Comercial, proporcionando um espaço para troca de experiências e incentivo à participação feminina no mundo dos negócios.

Durante o encontro, Fernanda classificou a experiência como “verdadeiramente inspiradora” e agradeceu à presidente da Associação Comercial, Patricia Dorsa, a “Tícia”, que esteve presente para compartilhar conhecimento sobre empoderamento feminino e estratégias para enfrentar os desafios do empreendedorismo.

A coordenadora também fez questão de mencionar a presidente local da Associação, Denise Nobre, além de Anny, Mara Lange e todas as participantes. “Conversamos sobre coragem, determinação, foco — e sobre como a vida é cheia de desafios. O empreendedorismo é um deles: difícil, mas também belo. Belo porque nos permite trocar ideias, compartilhar experiências e perceber que não estamos sozinhas — outras mulheres e empreendedoras enfrentam os mesmos obstáculos”, destacou.

Para Fernanda, momentos como este fortalecem a rede de apoio entre mulheres e contribuem para que mais empreendedoras se sintam seguras para seguir em frente com seus projetos. “Eu, pessoalmente, adoro desafios. Quando eles aparecem, me dedico totalmente a superá-los. Este encontro me lembrou de lições importantes que às vezes esquecemos na correria do dia a dia — lições que podemos colocar em prática não apenas como empreendedoras, mas também como pessoas”, completou.

Leia Também:  Senador Alan Rick: "Saneamento não é luxo, é condição para o desenvolvimento do Acre e da Amazônia"

O encontro serviu não apenas como inspiração, mas também como incentivo prático para que as mulheres presentes continuem investindo em seus sonhos, superando barreiras e conquistando espaço no mercado.

Veja o vídeo no Instagram:

