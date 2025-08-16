Tudo sobre Política
Deputada Maria Antônia participa da inauguração da primeira Base de Aviação do Juruá em Cruzeiro do Sul
A deputada estadual Maria Antônia (PP-AC) participou, neste sabado (16), da inauguração da primeira Base de Aviação do Juruá, instalada em Cruzeiro do Sul. A obra, que representa um marco para a segurança, mobilidade e integração regional, recebeu um investimento de R$ 4.971.853,00.
O momento foi de emoção e orgulho para a parlamentar, que há cerca de um ano apresentou na tribuna da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) a indicação que deu origem à construção da base. Indicação esta que se concretiza em obra de quase R$ 5 milhões
Segundo Maria Antônia, ver a obra concluída é uma demonstração de que o trabalho sério e comprometido do Legislativo pode gerar resultados concretos para a população.
“Quando apresentei essa indicação, tinha a convicção de que seria uma obra estratégica para Cruzeiro do Sul e todo o Juruá. Hoje, ver essa base inaugurada e pronta para servir à nossa população é motivo de muita alegria. É a prova de que, quando há união de esforços, conseguimos transformar ideias em realidade”, destacou a deputada.
A nova estrutura vai permitir maior eficiência nas operações aéreas da região, ampliando a capacidade de resposta em situações de emergência, apoio logístico e desenvolvimento econômico. Maria Antônia reafirmou seu compromisso em seguir atuando na defesa dos interesses do povo do Acre e em buscar soluções que tragam melhorias concretas para a vida das famílias do interior do estado.
Fernanda Hassem destaca importância do empreendedorismo feminino em encontro realizado em Brasiléia
A coordenadora da Secretaria de Governo (Segov) do Alto Acre, Fernanda Hassem, participou nesta sexta-feira (15) de um encontro dedicado ao fortalecimento do empreendedorismo feminino, realizado em Brasiléia. O evento reuniu mulheres empreendedoras, lideranças locais e representantes da Associação Comercial, proporcionando um espaço para troca de experiências e incentivo à participação feminina no mundo dos negócios.
Durante o encontro, Fernanda classificou a experiência como “verdadeiramente inspiradora” e agradeceu à presidente da Associação Comercial, Patricia Dorsa, a “Tícia”, que esteve presente para compartilhar conhecimento sobre empoderamento feminino e estratégias para enfrentar os desafios do empreendedorismo.
A coordenadora também fez questão de mencionar a presidente local da Associação, Denise Nobre, além de Anny, Mara Lange e todas as participantes. “Conversamos sobre coragem, determinação, foco — e sobre como a vida é cheia de desafios. O empreendedorismo é um deles: difícil, mas também belo. Belo porque nos permite trocar ideias, compartilhar experiências e perceber que não estamos sozinhas — outras mulheres e empreendedoras enfrentam os mesmos obstáculos”, destacou.
Para Fernanda, momentos como este fortalecem a rede de apoio entre mulheres e contribuem para que mais empreendedoras se sintam seguras para seguir em frente com seus projetos. “Eu, pessoalmente, adoro desafios. Quando eles aparecem, me dedico totalmente a superá-los. Este encontro me lembrou de lições importantes que às vezes esquecemos na correria do dia a dia — lições que podemos colocar em prática não apenas como empreendedoras, mas também como pessoas”, completou.
O encontro serviu não apenas como inspiração, mas também como incentivo prático para que as mulheres presentes continuem investindo em seus sonhos, superando barreiras e conquistando espaço no mercado.
Veja o vídeo no Instagram:
Prefeito de Feijó, Railson Ferreira, já recebeu quase R$ 12 mil em diárias do cofre público em apenas 8 meses de gestão
Saúde reforça compromisso com o povo e realiza mais de 750 atendimentos no Besouro e Vitória
Prefeito de Porto Walter realiza sonho de menino que deixou cartas no portão de sua casa pedindo um cavalo
Prefeito Zequinha Lima inicia o programa “Olhar com Carinho” com cirurgias oftalmológicas
Prefeito de Feijó, Railson Ferreira, já recebeu quase R$ 12 mil em diárias do cofre público em apenas 8 meses de gestão
Prefeito de Feijó já recebeu quase R$ 12 mil em diárias no primeiro ano de mandato – Foto Reprodução O...
Milhões para a mídia, humilhação para trabalhadores: terceirizados seguem sem salário no governo Gladson Cameli
Terceirizados relatam atraso nos pagamentos e perseguição velada – Foto: Facebook Gladson Cameli Quase nenhum veículo de comunicação do Acre...
Câmara Municipal de Rio Branco repudia declarações do superintendente da RBTrans, Clendes Vilas Boas, e destaca retratação
A Câmara Municipal de Rio Branco divulgou, nota oficial repudiando declarações feitas pelo superintendente da Superintendência Municipal de Transportes e...
PRF apreende 8.500 maços de cigarros contrabandeados durante operação na BR-364, em Rio Branco
A PRF segue atuando no combate ao crime e na proteção das rodovias federais – Foto: Assessoria Uma operação de...
Polícia Federal prende em flagrante dois meliante por queimada ilegal na BR-364, em Rondônia
Ação ocorreu durante patrulhamento preventivo voltado à repressão de crimes ambientais e à prevenção aos incêndios criminosos no estado de...
Polícia Federal deflagra Operação Bona Fortuna para investigar crimes eleitorais em Rio Branco e Cruzeiro do Sul
Ação apura esquema de compra de votos e fraude em contas de campanha durante eleições municipais de 2024 – Foto:...
Aluna do município de Assis Brasil representará o Acre na Conferência Nacional pelo Meio Ambiente
A jovem Emilly da Cunha Silva, de 13 anos, estudante do Colégio Estadual Joaquim Rodrigues Cartilha — localizado no Ramal,...
Prefeitura de Cruzeiro do Sul apresenta cartilha de inclusão alimentar para crianças com TEA
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul apresentou a cartilha criada pelo departamento de segurança alimentar, nutricional e escolar da secretaria...
Secretaria de Educação de Cruzeiro do Sul avalia avanços do 1º semestre e traça metas para o 2º período do ano letivo
A Secretaria Municipal de Educação de Cruzeiro do Sul promoveu um encontro com as equipes gestoras das escolas da rede...
Prefeitura de Rodrigues Alves convoca aprovados no Processo Seletivo Simplificado de 2025 na área da Saúde
A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que foi publicado o 1º Edital de...
Curso gratuito ensina médicos e estudantes a usarem inteligência artificial na prática clínica
Desenvolvido em colaboração com a Microsoft, conteúdos orientam profissionais sobre como usar IA de forma segura e prática no dia...
Inscrições para o concurso de Rei e Rainha da Farinha são prorrogadas até segunda-feira, 21 de julho
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, prorrogou até segunda-feira, 21 de julho, as...
Carlinhos do Pelado reforça apoio ao esporte e acompanha treino da seleção de futsal de Brasiléia
Prefeito Carlinhos do Pelado acompanha treinamento da seleção de futsal de Brasiléia O prefeito de Brasiléia, Carlinhos do Pelado, esteve...
Com campanha sólida, Brasiléia garante vaga na semifinal do Campeonato de Futsal Sub-20
Jogando diante de sua torcida no ginásio Luiz Eduardo Lopes Pessoa, no sábado, 9, a equipe sub-20 de Brasiléia garantiu...
Seleção de Brasiléia participa da segunda fase da Copa BOLPEBRA em Cobija durante comemorações da Independência da Bolívia
Como parte das comemorações pelo aniversário da Bolívia, celebrado em 6 de agosto, a cidade de Cobija recebeu nesta segunda-feira...
