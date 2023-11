Deputada Maria Antônia participa da assinatura da ordem de serviço da obra da Orla do Rio Acre, em Brasileia

Em cerimônia no Parque Centenário na tarde desta quinta-feira 23, a Prefeita Fernanda Hassem e o Governador Gladson Cameli oficializam o início da construção da aguardada Orla do Rio Acre em Brasiléia.

A assinatura da ordem de serviço marca o compromisso conjunto em transformar esse sonho em realidade.

A Orla do Rio Acre é um projeto idealizado pela Prefeita Fernanda Hassem e diante de persistente articulação em busca por parcerias, foi apadrinhado pelo senador Márcio Bittar que garantiu quase R$ 17 milhões.

A Obra será executada pelo Governo do Estado através do Departamento Estadual de Estrada e Rodagens do Acre (Deracre).

Além da Prefeita Fernanda Hassem e do Governador Gladson Cameli, a solenidade contou com a presença da vice-governadora, Mailza Assis, do presidente do Deracre, Sócrates Guimarães, do Secretário Estadual de Obras, Ítalo Lopes, do Deputado Estadual Tadeu, Deputada Maria Antônia, Deputado Clodoaldo Rodrigues, presidente da Aleac Deputado Luiz Gonzaga, presidente da Câmara, Marquinhos Tibúrcio, do vereador Lessandro Jorge, vereador Elenilson Cruz, além da participação da equipe municipal, do governo, comerciantes e populares.

A Orla representa um projeto de renovação para Brasiléia, é um investimento no futuro e na qualidade de vida dos cidadãos, que além de embelezar a cidade é uma resposta às dificuldades enfrentadas pelo município, frequentemente peli impacto das cheias do Rio Acre.

O Senador Márcio Bittar reforçou seu compromisso com o desenvolvimento do Acre. Priorizando recursos para saúde, educação, transporte, e o desenvolvimento urbano e rural. “Eu fico grato porque tem emendas minhas na área da saúde, na educação, transporte, na área urbana e rural, o que eu queria era ver o trabalho de Brasília chegar aqui, trazer para o Acre um pouco mais de recursos”, disse.

Para o Governador Gladson Cameli, a construção da Orla é mais do que um projeto arquitetônico, é uma resposta do seu governo às dificuldades enfrentadas por Brasileia nos últimos 12 anos.

“Essa iniciativa não apenas recupera uma área vital para o povo de Brasileia, mas simboliza a renovação e a superação. Gratidão ao senador Márcio Bittar, que tem nos ajudado muito, não só aqui, mas em todo o estado, a nossa bancada federal e à bancada estadual por todo o apoio nesse processo que vai garantir a recuperação de uma área extremamente importante para o povo de Brasileia”, disse Cameli.

Emocionada, a prefeita, Fernanda Hassem agradeceu o governador Gladson Cameli por todo o apoio que tem dado à Brasiléia e ao senador Márcio Bittar que ousou destinar R$ 17 milhões para essa obra que vai mudar a história de Brasileia.

“Estamos testemunhando a edificação de um novo capítulo em nossa história. Foram vários anos de esforços para viabilizar esse sonho. Agradeço ao governador Gladson Cameli por seu apoio incansável à nossa cidade e ao Senador Márcio Bittar em destinar R$ 17 milhões para esta obra transformadora para nossa cidade”, afirmou a prefeita Fernanda Hassem.