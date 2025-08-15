Deputada Maria Antônia leva esperança e mobilidade a jovem vítima de AVC em Rodrigues Alves

Com um gesto de empatia e compromisso social, a deputada estadual Maria Antônia (PP/AC) realizou, nesta semana, a entrega de uma cadeira de rodas para o jovem Izaildo, morador de Rodrigues Alves, na região do Juruá.

Izaildo sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) há mais de cinco anos e, desde então, encontra-se acamado, enfrentando sérias dificuldades de mobilidade. Sensibilizada com a situação, a parlamentar fez questão de ir pessoalmente até a residência do jovem para entregar o equipamento que trará mais conforto e dignidade ao seu dia a dia.

Maria Antônia destacou que ações como essa representam o verdadeiro sentido do mandato parlamentar: “A política precisa servir para transformar vidas. Hoje, mais do que entregar uma cadeira de rodas, estou ajudando a devolver esperança e qualidade de vida para o Izaildo e sua família”, afirmou.

A visita emocionou familiares e vizinhos, que agradeceram pela atenção e pelo cuidado da deputada. Para a comunidade de Rodrigues Alves, a iniciativa reforça a importância da presença ativa de representantes que se preocupam com as necessidades reais da população.

Veja o vídeo: