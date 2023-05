Deputada Maria Antônia leva alegria e comemora junto com os pacientes, na casa de apoio, o “dia das mães”

A deputada estadual Maria Antônia já mostrou que se importa verdadeiramente e tem grande carinho pelos pacientes que frequentam a sua casa de apoio e a sua própria residência, sempre nas datas comemorativas Maria Antônia e Dêda se unem para levar alegria e comemorar junto desses pacientes, como foi o caso desta terça-feira.

Sabendo da agenda que cumprirão na região do Juruá e com o Dia das Mães a ser comemorado no próximo domingo, a parlamentar e seu esposo realizaram uma bela festa para comemorar o Dia das Mães antecipado para que as mães que estão em tratamento na casa de apoio se sintam confortadas e valorizadas com a devida importância que elas têm.

Na ocasião foi realizado um culto de adoração a Deus, onde foi suplicado a restauração da saúde daquelas pessoas enfermas que ali estão. Em seguida foram proferidas algumas mensagens de carinho e entrega de presentes para todas as 33 mães que lá estavam, posteriormente o casal Maria Antônia e Dêda ofereceram um jantar especial para todos os presentes.

“Para nós é uma felicidade muito grande ter a oportunidade de proporcionar o melhor para nossos amigos aqui que estão em tratamento de saúde. Poder levar alegria e conforto para eles é muito gratificante para nós e diante de uma data tão especial que se aproxima, não poderíamos deixar de comemorar, por mais que nós não poderemos estar aqui no próximo domingo, mas nós não deixamos de comemorar juntos”, concluiu a deputada Maria Antônia.