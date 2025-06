Deputada Maria Antônia homenageia o Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase pelos 44 anos de lutas

A deputada estadual Maria Antônia levou à tribuna da Assembleia Legislativa do Estado do Acre, uma singela homenagem ao Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase – Morhan, que esta semana completou 44 anos e que sempre foi uma das grandes lutas ao longo de seus mandato ocupando uma cadeira na Aleac.

A parlamentar sempre foi e ainda é uma grande aliada do MORHAN desde o início do seu primeiro mandato, onde adotou a causa e vem lutando para que este público em específico tivessem a atenção que merecem. Ao longo dos anos, Maria Antônia apresentou inúmeros projetos de lei visando atender as vítimas desta doença. Por muito tempo Maria se colocou com a voz deste público no parlamento acreano e em reconhecimento a esta dedicação ela ficou conhecida como a madrinha do MORHAN.

Até hoje a deputada Maria Antônia é parceira do Morhan no Acre e no Brasil na luta contra hanseníase é a autora da lei Nº 3.407, de 21 de agosto de 2018, que reconhece a prática de isolamento e internação compulsório das pessoas atingidas pela hanseníase no Estado do Acre, até 31 de dezembro de 1986.

Em virtude desta parceria fechada, a deputada Maria Antônia, outrora, entregou um veículo zero km para que os integrantes do Morhan pudessem ter condições dignas de se deslocarem e realizarem suas palestras e alertar sobre os cuidados com a doença de forma que não houvesse dificuldades para a realização destes trabalhos de conscientização. O veículo foi adquirido no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) e foi entregue na sede do Morhan localizado no Centro de Rio Branco. Na oportunidade a parlamentar falou da satisfação em poder contribuir com este movimento que é de extrema importância para a sociedade acreana.

Por diversas vezes, Maria Antônia também assumiu o papel de alertar a população com relação as campanha de prevenção e combate contra a hanseníase, pois até os dias de hoje é um doença que ainda afeta a população.

“Esta semana, o Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase – Morhan celebra 44 anos de luta por dignidade, justiça e liberdade e principalmente, o fim do preconceito. Quero, primeiramente, parabenizar e reafirmar o meu total apoio a este movimento, desejar que tudo ocorra da melhor forma, pois sou conhecedora da luta que o Morhan tem enfrentado ao longo de todos esses anos, sei que o MORHAN nasceu da dor transformada em ação coletiva, rompendo o estigma que acompanha as pessoas atingidas pela hanseníase”, concluiu.